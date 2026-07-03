Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα απρόσμενο περιστατικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, με πρωταγωνιστή έναν σκίουρο που βρέθηκε στο επίκεντρο ενός ασυνήθιστου συμβάντος κατά τη διάρκεια κανονιοβολισμών στο Μπρούκλιν.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο, τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε ο κανονιοβολισμός, ο σκίουρος βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το σημείο. Ο εκκωφαντικός θόρυβος τον τρόμαξε τόσο πολύ, ώστε πετάχτηκε κυριολεκτικά στον αέρα, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή αλλά εντελώς απρόβλεπτη «πτήση».

Advertisement

Advertisement

Το ζώο προσγειώθηκε πάνω σε έναν στρατιώτη που συμμετείχε στην τελετή και στη συνέχεια απομακρύνθηκε τρέχοντας από το σημείο. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, ούτε ο σκίουρος ούτε ο στρατιώτης τραυματίστηκαν κατά το περιστατικό.

Το βίντεο με τη στιγμή αυτή έχει ήδη κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και προκαλώντας κύμα χιουμοριστικών σχολίων, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την απρόβλεπτη αντίδραση του μικρού ζώου στον δυνατό θόρυβο του κανονιοβολισμού.