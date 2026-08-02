Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μια νέα ταξιδιωτική τάση που ονομάζεται τουρισμός του σουπερμάρκετ κερδίζει έδαφος, καθώς οι επισκέπτες επιλέγουν να γνωρίσουν τον τοπικό πολιτισμό μέσα από τα ράφια των καταστημάτων τροφίμων.

Οι ταξιδιώτες παρατηρούν τις καθημερινές συνήθειες των κατοίκων, συγκρίνουν τιμές και αναζητούν αυθεντικά προϊόντα που δεν κυκλοφορούν στις χώρες τους.

Αντί για κλασικά αναμνηστικά, οι τουρίστες προτιμούν πλέον να αγοράζουν τοπικά τρόφιμα και σνακ που αποτυπώνουν τη γαστρονομική ταυτότητα κάθε προορισμού.

Η εξάπλωση αυτής της εμπειρίας ενισχύεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι χρήστες παρουσιάζουν ιδιαίτερα προϊόντα που ανακαλύπτουν κατά τις περιηγήσεις τους.

Η επίσκεψη στα σούπερ μάρκετ προσφέρει μια αυθεντική εικόνα της καθημερινότητας, ενώ παράλληλα βοηθά τους ταξιδιώτες να περιορίσουν τα έξοδα διατροφής τους.

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Ξεχάστε για λίγο τα μουσεία, τα αξιοθέατα και τις ατελείωτες ουρές στα δημοφιλή μνημεία. Μια νέα ταξιδιωτική τάση κερδίζει συνεχώς έδαφος διεθνώς και φέρνει στο προσκήνιο έναν απρόσμενο προορισμό: το τοπικό σουπερ μάρκετ. Ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν να γνωρίσουν έναν τόπο μέσα από τα προϊόντα που γεμίζουν τα ράφια του, αναζητώντας αυθεντικές γεύσεις, καθημερινές συνήθειες και μικρές λεπτομέρειες που δύσκολα συναντά κανείς στους κλασικούς τουριστικούς οδηγούς.

Σούπερ μάρκετ στη Γαλλία – Πηγή: iSTOCK

Το «grocery store tourism» γίνεται ταξιδιωτική εμπειρία

Η νέα αυτή τάση, γνωστή ως grocery store tourism ή «τουρισμός του σουπερμάρκετ», αναδεικνύεται σε μία από τις πιο δημοφιλείς μορφές ταξιδιωτικής εμπειρίας. Σύμφωνα με στοιχεία του EU Tourism Platform και του Skyscanner, οι περισσότεροι ταξιδιώτες δηλώνουν ότι επισκέπτονται τοπικά παντοπωλεία κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, ενώ αρκετοί εντάσσουν πλέον αυτή τη στάση στον προγραμματισμό τους, όπως θα έκαναν με μια υπαίθρια αγορά ή ένα μουσείο.

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Οι επισκέπτες περιηγούνται στους διαδρόμους, συγκρίνουν τιμές, παρατηρούν τις διατροφικές συνήθειες των κατοίκων και δοκιμάζουν προϊόντα που δεν κυκλοφορούν στις χώρες τους. Για πολλούς, το καλάθι των αγορών μετατρέπεται σε έναν διαφορετικό τρόπο γνωριμίας με τον τοπικό πολιτισμό.

Σούπερ μάρκετ στις ΗΠΑ – Πηγή: iSTOCK

Τα νέα… σουβενίρ των ταξιδιωτών

Αντί για μαγνητάκια και αναμνηστικά, οι ταξιδιώτες επιστρέφουν πλέον με σοκολάτες, τοπικά μπισκότα, μπαχαρικά, σάλτσες, αναψυκτικά περιορισμένης κυκλοφορίας και παραδοσιακά προϊόντα. Πρόκειται για μικρές αγορές που αποτυπώνουν τη γαστρονομική ταυτότητα κάθε χώρας και, ταυτόχρονα, κοστίζουν συνήθως λιγότερο από τα κλασικά τουριστικά δώρα.

Η εξάπλωση της τάσης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο TikTok και το Instagram, εκατομμύρια χρήστες δημοσιεύουν βίντεο δοκιμάζοντας τοπικά σνακ και παρουσιάζοντας προϊόντα που μπορεί να βρει κανείς μόνο σε συγκεκριμένες αγορές, μετατρέποντας τις αγορές τροφίμων σε ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία.

Σούπερ μάρκετ στην Ιρλανδία – Πηγή: iSTOCK

Μια διαφορετική εικόνα της καθημερινότητας

Από τα ιαπωνικά konbini μέχρι τα ευρωπαϊκά και αμερικανικά σούπερ μάρκετ, οι ταξιδιώτες ανακαλύπτουν ότι ένα κατάστημα τροφίμων μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα για έναν τόπο απ’ όσα ένας ταξιδιωτικός οδηγός. Οι επιλογές των κατοίκων, οι τιμές, τα τοπικά προϊόντα και οι ιδιαίτερες γεύσεις συνθέτουν μια αυθεντική εικόνα της καθημερινής ζωής και του κόστους διαβίωσης.

Παράλληλα, η τάση έχει και πρακτική διάσταση, καθώς όσοι διαμένουν σε διαμερίσματα ή καταλύματα με κουζίνα προμηθεύονται τοπικά προϊόντα και περιορίζουν τα έξοδα για φαγητό. Αν και κανένα σουπερμάρκετ δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα μουσείο ή ένα ιστορικό μνημείο, για πολλούς ταξιδιώτες αποτελεί πλέον μια από τις πιο αυθεντικές και ενδιαφέρουσες στάσεις κάθε ταξιδιού.

(Με πληροφορίες από EU Tourism Platform)