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Από τις 31 Αυγούστου μάς υπόσχονται μειώσεις τιμών από 5% έως 20% σε βασικά προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Μόνο που πίσω από τις εντυπωσιακές ανακοινώσεις κρύβονται τα γνωστά «ψιλά γράμματα»: δεν πρόκειται για υποχρεωτική ρύθμιση, δεν θα μειωθούν οριζόντια οι τιμές και η συμμετοχή των επιχειρήσεων θα είναι απολύτως εθελοντική.

Δηλαδή, ποιος δουλεύει ποιον;

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Η κυβέρνηση, η βιομηχανία τροφίμων, οι προμηθευτές και οι αλυσίδες λιανικής κατέληξαν σε μία ακόμη «συμφωνία κυρίων». Οι επιχειρήσεις θα επιλέξουν συγκεκριμένους κωδικούς και barcodes, ενώ κάθε προϊόν θα παραμένει φθηνότερο για τουλάχιστον δύο μήνες. Η πρωτοβουλία θα ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους και μετά βλέπουμε…

Υποτίθεται ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς θα διαπιστώνει εάν επιλέχθηκαν προϊόντα μεγάλης κατανάλωσης και αν οι μειώσεις είναι πραγματικές. Για μία ακόμη φορά, όμως, η Αρχή καλείται να κυνηγήσει φαντάσματα. Γιατί το μαχαίρι δεν φτάνει ούτε στο μεδούλι ούτε στο κόκαλο. Δεν πιέζει καν το δέρμα εκείνων που διαμορφώνουν τις τιμές.

Απουσιάζουν, μάλιστα, από τις κατηγορίες προτεραιότητας τα φρούτα, τα λαχανικά, τα νωπά ψάρια, το αρνί και το κατσίκι, παρά τις μεγάλες ανατιμήσεις. Και η βάση σύγκρισης θα είναι η τιμή ραφιού της 27ης Αυγούστου, κάτι που απαιτεί πραγματικά ασφυκτικό έλεγχο για να μη δούμε προηγουμένως τεχνητές αυξήσεις.

Η ακρίβεια παραμένει σταθερά πρώτη στις αγωνίες των πολιτών και σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Θα είναι, επομένως, καθοριστικός παράγοντας στις επόμενες κάλπες. Τα νοικοκυριά δεν χρειάζονται άλλες εθελοντικές υποσχέσεις και προσωρινές προσφορές. Χρειάζονται πραγματικές, μόνιμες μειώσεις στο ταμείο.