Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Στις 1 Αυγούστου 2004, πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ στην Ασουνσιόν προκάλεσε τον θάνατο 396 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων ακόμη.

Η φωτιά ξεκίνησε πιθανότατα από διαρροή υγραερίου στην κουζίνα του καταστήματος, εξαπλώνοντας ταχύτατα τοξικό καπνό σε όλους τους χώρους.

Οι έξοδοι κινδύνου ήταν κλειδωμένες με εντολή της διοίκησης για την αποτροπή κλοπών, εγκλωβίζοντας έτσι τους πελάτες μέσα στο φλεγόμενο κτίριο.

Οι ιδιοκτήτες του συγκροτήματος καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές φυλάκισης μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας για τις παραβάσεις ασφαλείας.

Η τραγωδία οδήγησε στην αυστηροποίηση των κανονισμών πυρασφάλειας και των ελέγχων σε εμπορικούς χώρους σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η 1η Αυγούστου 2004 έμεινε χαραγμένη στη συλλογική μνήμη της Παραγουάης ως η πιο μαύρη ημέρα της σύγχρονης ιστορίας της. Μία πυρκαγιά που ξέσπασε στο πολυκατάστημα και σούπερ μάρκετ Ycuá Bolaños, στην πρωτεύουσα Ασουνσιόν, εξελίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε πραγματική κόλαση, αφήνοντας πίσω της 396 νεκρούς και περίπου 500 τραυματίες.

Το κατάστημα ήταν γεμάτο οικογένειες που πραγματοποιούσαν τις κυριακάτικες αγορές τους. Πολλοί βρίσκονταν στο εστιατόριο του συγκροτήματος, όταν ξαφνικά ξέσπασε φωτιά στην κουζίνα, πιθανότατα από διαρροή υγραερίου. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με τρομακτική ταχύτητα στην οροφή, ενώ ο πυκνός, τοξικός καπνός κάλυψε αμέσως όλους τους χώρους.

Advertisement

Advertisement

Οι κλειδωμένες έξοδοι που καταδίκασαν εκατοντάδες ανθρώπους

Το στοιχείο που προκάλεσε παγκόσμια οργή ήταν οι καταγγελίες ότι αρκετές έξοδοι κινδύνου είχαν κλειδωθεί. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η διοίκηση του καταστήματος φέρεται να έδωσε εντολή να κλείσουν οι πόρτες ώστε να μην αποχωρήσουν πελάτες χωρίς να πληρώσουν τα προϊόντα τους.

Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε μοιραία. Εκατοντάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν μέσα στο κτίριο χωρίς δυνατότητα διαφυγής. Ο πανικός επικράτησε, ενώ πολλοί πέθαναν όχι από τις φλόγες αλλά από ασφυξία εξαιτίας του δηλητηριώδους καπνού.

Οι πυροσβέστες και τα σωστικά συνεργεία χρειάστηκαν πολλές ώρες για να ανασύρουν δεκάδες απανθρακωμένες σορούς, πολλές από τις οποίες δεν μπορούσαν να αναγνωριστούν.

Σκηνές που σημάδεψαν μια ολόκληρη χώρα

Συγγενείς προσπαθούσαν απελπισμένα να σπάσουν τζάμια για να σώσουν εγκλωβισμένους, ενώ άλλοι περίμεναν έξω από τα νοσοκομεία και τα νεκροτομεία αναζητώντας τους δικούς τους ανθρώπους.

Advertisement

Η τραγωδία βύθισε τη χώρα σε πολυήμερο εθνικό πένθος. Οι εικόνες από τις μαζικές κηδείες, με εκατοντάδες λευκά φέρετρα στη σειρά, συγκλόνισαν τη διεθνή κοινότητα.

Καταδίκες και αλλαγές στους κανόνες ασφαλείας

Μετά την πολύχρονη δικαστική διαδικασία, οι ιδιοκτήτες του συγκροτήματος και στελέχη της επιχείρησης καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές φυλάκισης για ανθρωποκτονία από αμέλεια και άλλες παραβάσεις.

Advertisement

Η τραγωδία οδήγησε στην αυστηροποίηση των κανονισμών πυρασφάλειας όχι μόνο στην Παραγουάη αλλά και σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής. Οι έλεγχοι σε εμπορικά κέντρα, κινηματογράφους και πολυχώρους εντάθηκαν, με ιδιαίτερη έμφαση στις εξόδους κινδύνου, στα αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης και στα σχέδια εκκένωσης.

Μια πληγή που δεν έκλεισε ποτέ

Περισσότερα από είκοσι χρόνια αργότερα, το σημείο της τραγωδίας έχει μετατραπεί σε χώρο μνήμης. Κάθε χρόνο, συγγενείς των θυμάτων συγκεντρώνονται εκεί για να τιμήσουν τους ανθρώπους που χάθηκαν και να υπενθυμίσουν ότι η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί ποτέ να υποτάσσεται στο κέρδος.

Advertisement

Η φωτιά της 1ης Αυγούστου 2004 παραμένει ένα από τα πιο τραγικά παραδείγματα του τι μπορεί να συμβεί όταν η αδιαφορία για τους κανόνες ασφαλείας και οι λανθασμένες αποφάσεις μετατρέπουν έναν συνηθισμένο χώρο αγορών σε έναν τόπο μαζικού θανάτου.

ΒΙΝΤΕΟ

Advertisement