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Ένα πράσινο φως, ένα κόκκινο και μια καθημερινή απόφαση που μπορεί να σώσει ζωές. Η ιστορία της φωτεινής σηματοδότησης είναι παράλληλα ιστορία των πόλεων, της τεχνολογίας και της οδικής ασφάλειας.

Από το Λονδίνο στην Κοπεγχάγη

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Η ιστορική αναφορά της 2ας Νοεμβρίου 1933 συνδέει την Κοπεγχάγη με τους πρώτους σηματοδότες της. Χρειάζεται όμως μία διευκρίνιση: η Δανία πρωτοπόρησε το 1933 στους ειδικούς φωτεινούς σηματοδότες πεζών, όχι στα πρώτα φανάρια ολόκληρης της Ευρώπης. Ήδη από το 1868 είχε δοκιμαστεί στο Λονδίνο σηματοδότης με φωτισμό αερίου, ενώ ηλεκτρικά συστήματα αναπτύχθηκαν αργότερα σε ευρωπαϊκές πόλεις.

Η Αθήνα απέκτησε το πρώτο της φανάρι το 1936

Τον Ιούλιο του 1936, στη διασταύρωση Σταδίου και Πεσμαζόγλου, οι Αθηναίοι αντίκρισαν το πρώτο ηλεκτρικό φανάρι της πόλης. Είχε αγοραστεί από το Βερολίνο έναντι 70.000 δραχμών και λειτουργούσε από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τη νύχτα το έσβηνε υπάλληλος του δήμου. Η ανάγκη ήταν πραγματική: τα τροχαία αυξάνονταν και οι δρόμοι είχαν γίνει δύσκολοι για οδηγούς και πεζούς.

Ο «Γρηγόρης» και ο «Σταμάτης»

Το μεγάλο βήμα ήρθε το 1960, όταν άρχισε να λειτουργεί οργανωμένο δίκτυο αυτόματων φωτεινών σηματοδοτών στο κέντρο της Αθήνας. Οι πεζοί βάφτισαν τις φωτεινές ανθρώπινες φιγούρες: «Γρηγόρης» ο πράσινος που επιτρέπει τη διέλευση και «Σταμάτης» ο κόκκινος που επιβάλλει αναμονή. Παρόμοια συστήματα έφτασαν την ίδια περίοδο και στη Θεσσαλονίκη. Η αλλαγή απαιτούσε εκπαίδευση: οι εφημερίδες δημοσίευαν οδηγίες, ενώ οι παραβάσεις ήταν πολλές.

Μια προσωπική εικόνα από την Τεχεράνη

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Στα οδοιπορικά που έκανα στην Τεχεράνη, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ένα σύστημα που έδειχνε με χρονόμετρο τα δευτερόλεπτα μέχρι την αλλαγή από το πράσινο στο κόκκινο και αντίστροφα. Για τον οδηγό και τον πεζό ήταν ένας άμεσος τρόπος να γνωρίζουν πόσος χρόνος απέμενε. Η εμπειρία αυτή αξίζει να καταγραφεί ως προσωπική μαρτυρία

Το κόκκινο κοστίζει ακριβά

Με βάση τον νέο ελληνικό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη επισύρει διοικητικό πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες. Στην πρώτη υποτροπή προβλέπονται 1.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες, ενώ στη δεύτερη 2.000 ευρώ και αφαίρεση για ένα έτος. Αν προκληθεί ατύχημα, μπορεί να υπάρξουν και πρόσθετες ποινικές συνέπειες. Το κίτρινο δεν αποτελεί πρόσκληση για επιτάχυνση: προειδοποιεί ότι πρέπει να σταματήσουμε, εκτός αν η ασφαλής ακινητοποίηση δεν είναι πλέον εφικτή.

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Η τεχνολογία δεν υποκαθιστά την προσοχή

Σήμερα οι σηματοδότες μπορούν να συντονίζονται σε δίκτυα, να προσαρμόζουν τους χρόνους στις κυκλοφοριακές συνθήκες και να διευκολύνουν πεζούς και μέσα μεταφοράς. Ωστόσο, ο κανόνας παραμένει απλός: το πράσινο δεν καταργεί την προσοχή και το κόκκινο δεν επιδέχεται διαπραγμάτευση. Ο «Γρηγόρης» και ο «Σταμάτης» εξακολουθούν να μας θυμίζουν πως στον δρόμο η ζωή προηγείται της βιασύνης.

Πηγές και φωτογραφικό υλικό

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Τα Αθηναϊκά: https://www.taathinaika.gr/o-protos-foteinos-simatodotis-fanari/

AMPELMANN – ιστορία σηματοδότησης πεζών: https://www.ampelmann.de/en/a-brand-with-a-history/the-history-of-pedestrian-crossing-lights/

Ν. 5209/2025, άρθρο 9: https://www.taxheaven.gr/law/5209/2025/arthro/9

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Αρχειακή φωτογραφία Θεσσαλονίκης με τροχονόμο και φανάρι: https://archive.saloni.ca/1779

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