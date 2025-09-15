Από τη Γάζα στην Ευρώπη, με τζετ σκι: Η ιστορία της απόδρασης του Μωάμεθ - Ο Μωάμεθ Αμπού Ντάκα, ένας 31χρονος Παλαιστίνιος από τη Γάζα, ποζάρει για μια selfie πριν σαλπάρει με δύο άλλους Παλαιστίνιους μετανάστες για τη Λαμπεντούζα της Ιταλίας, με τζετ σκι, για να ζητήσει άσυλο, κοντά στην Χομς της Λιβύης, στις 17 Αυγούστου 2025. Μωάμεθ Αμπού Ντάκα/Φωτογραφία μέσω REUTERS

Αν δεν είχε καταγράψει την ιστορία του σε βίντεο, με φωτογραφίες και αρχεία ήχου στο κινητό του, τα οποία μοιράστηκε με το Reuters, θα ήταν πολύ δύσκολο να τον πιστέψουμε.

Το πρακτορείο Reuters φέρνει στο φώς αυτή την αληθινή ιστορία που δε μοιάζει καθόλου – σε ορισμένες πτυχές της – με όσα έχουμε ήδη ακούσει και ζήσει στα χρόνια των προσφυγικών και μεταναστευτικών κρίσεων.

H αφήγηση έγινε από τον Μοχάμεντ Αμπού Ντάκα και από τους δύο συνταξιδιώτες του μετά την άφιξή τους στην Ιταλία, καθώς και από συγγενείς τους στη Λωρίδα της Γάζας.

Φεύγοντας από την καταστροφή που προκάλεσε ο σχεδόν διετής πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, στον οποίο, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 57.000 Παλαιστίνιοι, ο Αμπού Ντάκα διέσχισε τα σύνορα της Ράφα με την Αίγυπτο τον Απρίλιο του 2024, πληρώνοντας 5.000 δολάρια.

Σην Κίνα και…πίσω

Ο Αμπού Ντάκα ότι αρχικά πήγε στην Κίνα, όπου ήλπιζε να κερδίσει άσυλο, αλλά επέστρεψε στην Αίγυπτο, μέσω Μαλαισίας και Ινδονησίας, αφού αυτό απέτυχε. Έδειξε στο Reuters την αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την Αντιπροσωπεία της Υπηρεσίας Προσφύγων του ΟΗΕ (UNHCR) στην Κίνα από τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2024.

Στη συνέχεια, πέρασε στη Λιβύη, όπου, σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον ΟΗΕ, δεκάδες χιλιάδες μετανάστες υφίστανται συστηματικά κακοποίηση και εκμετάλλευση από διακινητές και πολιτοφυλακές, ενώ προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια θέση σε πλοίο με προορισμό την Ευρώπη.

Σύμφωνα με στοιχεία του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών, περισσότεροι από 47.000 μετανάστες έχουν φτάσει στη χώρα με πλοίο από την αρχή του 2025, κυρίως από τη Λιβύη και την Τυνησία. Ο Αμπού Ντάκα, όμως, κατάφερε να διασχίσει τη Μεσόγειο υπό εξαιρετικά ασυνήθιστες συνθήκες.

Το τζετ σκι για τη «Μεγάλη Απόδραση»

Μετά από 10 αποτυχημένες προσπάθειες διέλευσης με λαθρέμπορους, όπως εξήγησε, αγόρασε ένα μεταχειρισμένο τζετ σκι Yamaha για περίπου 5.000 δολάρια μέσω μιας λιβυκής ηλεκτρονικής αγοράς και επένδυσε άλλα 1.500 δολάρια σε εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων ενός GPS, ενός δορυφορικού τηλεφώνου και σωσίβιων γιλέκων.

Συνοδευόμενος από δύο άλλους Παλαιστινίους, τον 27χρονο Diaa και τον 23χρονο Bassem, είπε ότι οδήγησε το τζετ σκι για περίπου 12 ώρες, αποφεύγοντας ένα περιπολικό σκάφος της Τυνησίας, ενώ ταυτόχρονα έσερνε μια λέμβο με επιπλέον προμήθειες.

Οι τρεις νεαροί χρησιμοποίησαν το ChatGPT για να υπολογίσουν πόσο καύσιμο θα απαιτούσε το ταξίδι τους, αλλά τελικά το τζετ σκι έμεινε από καύσιμα περίπου 20 χιλιόμετρα (12 μίλια) πριν φτάσει στη Λαμπεντούζα.

Κατάφεραν να καλέσουν βοήθεια, με αποτέλεσμα να διασωθούν και να πατήσουν στο χώμα, στο νοτιότερο νησί της Ιταλίας στις 18 Αυγούστου.

Συλλέχθηκαν από ένα ρουμανικό περιπολικό σκάφος που συμμετείχε σε αποστολή της Frontex, σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος χαρακτήρισε τις συνθήκες ως «ασυνήθιστο περιστατικό».

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο ταξίδι, αλλά δράσαμε σαν απελπισμένοι τυχοδιώκτες. Είχαμε μεγάλη ελπίδα ότι θα φτάναμε και ο Θεός μας έδωσε δύναμη», είπε ο Bassem, ο οποίος δεν αποκάλυψε το επώνυμό του.

Χομς – Λαμπεντούζα: 350 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή

«Ο τρόπος με τον οποίο έφτασαν ήταν μοναδικός», δήλωσε ο Filippo Ungaro, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ιταλία, επιβεβαιώνοντας ότι οι αρχές κατέγραψαν την άφιξή τους στη χώρα μετά από ένα ταξίδι με τζετ σκι από το λιμάνι al-Khoms (Χομς) της Λιβύης και μια διάσωση στα ανοικτά της Λαμπεντούζα.

Ο Αμπού Ντάκα επικοινώνησε με το Reuters ενώ βρισκόταν στο κέντρο μεταναστών της Λαμπεντούζα, αφού ένα μέλος του προσωπικού του κέντρου του είπε ότι η άφιξή του με τζετ σκι είχε μεταδοθεί από τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Από εκείνη τη στιγμή μοιράστηκε υλικό και έγγραφα, αν και το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει όλες τις λεπτομέρειες της αφήγησής του.

Από τη Λαμπεντούζα στη Γερμανία: Η συνέχεια της «Οδύσσειας»

Οι τρεις άνδρες μεταφέρθηκαν με πλοίο στην ηπειρωτική Σικελία και στη συνέχεια στη Γένοβα, στη βορειοδυτική Ιταλία, αλλά δραπέτευσαν από το λεωφορείο που τους μετέφερε πριν φτάσουν στον προορισμό τους!

Εκπρόσωπος του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι δεν είχε συγκεκριμένες πληροφορίες για τις κινήσεις τους.

Αφού κρύφτηκε σε θάμνους για μερικές ώρες, ο Αμπού Ντάκα πήρε αεροπλάνο από τη Γένοβα για τις Βρυξέλλες. Έδειξε στο Reuters μια κάρτα επιβίβασης στο όνομά του για μια πτήση χαμηλού κόστους από τη Γένοβα προς τις Βρυξέλλες (Σαρλερουά, με ημερομηνία 23 Αυγούστου.

Από τις Βρυξέλλες, είπε ότι ταξίδεψε στη Γερμανία, πρώτα με τρένο προς την Κολωνία και στη συνέχεια προς το Όσναμπρουκ στη Κάτω Σαξονία, όπου ένας συγγενής τον παρέλαβε με αυτοκίνητο και τον μετέφερε στο Μπράμσε, μια κοντινή πόλη.

Λέει ότι έχει υποβάλει αίτηση ασύλου και περιμένει να εξεταστεί η αίτησή του από το δικαστήριο, χωρίς να έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία για την ακρόαση. Δεν έχει εργασία ή εισόδημα και διαμένει σε ένα τοπικό κέντρο για αιτούντες άσυλο.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων της Γερμανίας αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεσή του, επικαλούμενη λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Η οικογένεια του Αμπού Ντάκα παραμένει σε ένα καταυλισμό σκηνών στο Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα, καθώς το σπίτι τους καταστράφηκε.

«Είχε ένα κατάστημα με υπολογιστές και, δόξα τω Θεώ, η δουλειά του ήταν οικονομικά άνετη και όλα πήγαιναν καλά. Είχε χτίσει μια ζωή και όλα κατέρρευσαν», είπε ο πατέρας του, Intesar Khouder Abu Dakha, μιλώντας από τη Γάζα.

Ο Αμπού Ντάκα ελπίζει να κερδίσει το δικαίωμα να μείνει στη Γερμανία και να φέρει τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά του, ηλικίας τεσσάρων και έξι ετών. Είπε ότι ένα από τα παιδιά πάσχει από νευρολογική πάθηση που απαιτεί ιατρική περίθαλψη.

«Γι’ αυτό ρίσκαρα τη ζωή μου με ένα τζετ σκι», είπε. «Χωρίς την οικογένειά μου, η ζωή δεν έχει νόημα».