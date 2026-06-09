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Ο Μπάρον Τραμπ συνδυάζει τις σπουδές του με την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς η εταιρεία στην οποία συμμετέχει ως διευθυντής παρουσίασε πρόσφατα το πρώτο της προϊόν.

Η εταιρεία SOLLOS Yerba Mate, που ίδρυσε ο νεότερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ μαζί με μια ομάδα φίλων ηλικίας 19 έως 23 ετών από τη Νότια Φλόριντα, κυκλοφόρησε ένα νέο ρόφημα εμπνευσμένο από το καλοκαίρι.

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Πρόκειται για ένα yerba mate με γεύση ανανά και καρύδα, το οποίο διατίθεται σε συσκευασία 12 κουτιών στην τιμή των 39 δολαρίων, δηλαδή περίπου 3,25 δολάρια ανά τεμάχιο. Το προϊόν παρασκευάζεται από βιολογικό βραζιλιάνικο yerba mate και περιέχει φυσικά αρώματα ανανά και καρύδας, ενώ η γλυκύτητά του προέρχεται από ζάχαρη ζαχαροκάλαμου, ακατέργαστο μέλι και εκχύλισμα monk fruit.

Αυτή είναι η πρώτη εμπορική κυκλοφορία της εταιρείας, η οποία δηλώνει πως εμπνέεται από τον τρόπο ζωής της Φλόριντα. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του brand, η ιδέα γεννήθηκε «σε ένα κιόσκι δίπλα στην παραλία», με στόχο τη δημιουργία ενός ποτού που να ανταποκρίνεται στην καθημερινότητα της «Πολιτείας του Ήλιου».

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι δημιουργήθηκε για να καλύψει ένα κενό στην αγορά, προσφέροντας ένα προϊόν που συνδυάζει γεύση, λειτουργικότητα και ποιοτικά βιολογικά συστατικά. Παρουσιάζεται ως ιδανική επιλογή τόσο για αναζωογόνηση μετά από δραστηριότητες όπως το σερφ όσο και για τόνωση κατά τη διάρκεια αθλημάτων όπως το τένις.

Σε αντίθεση με άλλες εταιρείες ποτών που λανσάρουν πολλές επιλογές γεύσεων, η SOLLOS επέλεξε να ξεκινήσει με μία μόνο, αφιερώνοντας όλη την προσοχή της στην τελειοποίησή της πριν από την κυκλοφορία.

Όσον αφορά την ονομασία της εταιρείας, η SOLLOS εξήγησε σε ανάρτησή της στο LinkedIn ότι το «SOL» που σημαίνει «ήλιος» στα ισπανικά συμβολίζει την ανατολή και την αρχή της ημέρας, ενώ το «LOS», δηλαδή το «SOL» γραμμένο ανάποδα, αντιπροσωπεύει τη δύση. Έτσι, το όνομα εκφράζει τον πλήρη κύκλο του ήλιου και την ιδέα πως «όλα ξεκινούν εκεί όπου κάτι άλλο ολοκληρώνεται».