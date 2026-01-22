Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, που είχε καθοριστικό ρόλο στη διαπραγμάτευση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, μίλησε στο Νταβός και έδωσε στη δημοσιότητα χάρτη με το σχέδιο ανοικοδόμησης της περιοχής.

Ο Κούσνερ παρουσίασε το περιβόητο «master plan» για το μέλλον της Γάζας, συνοδευόμενο από έναν χάρτη που παρουσιάστηκε κατά την ομιλία του.

Jared Kushner on Gaza’s reconstruction:



New Gaza could become a place of hope — even a destination — with strong industry and real opportunities for people to thrive and find meaningful employment.



Once this process is underway, we believe it can lead to full employment and… pic.twitter.com/8er9UiEiIT — Clash Report (@clashreport) January 22, 2026

Το σχέδιο ανοικοδόμησης θα πραγματοποιηθεί σε φάσεις, υποστήριξε, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης του εργατικού δυναμικού, της 100% απασχόλησης και της «ευκαιρίας για όλους».

Jared Kushner shares slides that reveal the master plan for a new Gaza. 👇 pic.twitter.com/PI1KqRhMBR — Dawn Clancy (@dawnmclancy) January 22, 2026

«Οι άνθρωποι μας ρωτούν ποιο είναι το σχέδιο Β μας. Δεν έχουμε σχέδιο Β, έχουμε ένα σχέδιο. Υπογράψαμε μια συμφωνία. Είμαστε όλοι αφοσιωμένοι στο να κάνουμε αυτή τη συμφωνία να λειτουργήσει» ανέφερε ο Κούσνερ, ενώ διαφάνειες προβάλλονταν πίσω από το βήμα της ομιλίας του.

🚨🇵🇸 NEW: The US has released the “master plan” for the reconstruction of Gaza which includes coastal resorts and sporting facilities pic.twitter.com/dIrPzilPXs — Politics Global (@PolitlcsGlobal) January 22, 2026

«Υπάρχει ένα γενικό σχέδιο. Θα το υλοποιήσουμε σταδιακά στη Μέση Ανατολή. Εκεί χτίζουν πόλεις όπως αυτή, για δύο-τρία εκατομμύρια ανθρώπους. Τις χτίζουν σε τρία χρόνια. Οπότε, κάτι τέτοιο είναι πολύ εφικτό αν το κάνουμε να συμβεί» συνέχισε.

⚡️🇺🇸🇵🇸BREAKING: Jared Kushner shares the ‘Master Plan’ for the ‘New Gaza’ which resembles a real-estate project:



New Gaza could become a place of hope, even a destination, with strong industry and real opportunities for people to thrive and find meaningful employment.



Once this… pic.twitter.com/BPziSi16bd — Suppressed News. (@SuppressedNws1) January 22, 2026

Τραμπ: «Θα γίνει ένα όμορφο κομμάτι γης»



Ο Τραμπ ανέβηκε στο βήμα μετά την παρουσίαση του γαμπρού του προκειμένου να τον ευχαριστήσει, μαζί με τον απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, για το έργο τους στις διαπραγματεύσεις της ειρηνευτικής συμφωνίας και στη συγκρότηση ενός σχεδίου για την περιοχή.

Μοιράστηκε, επίσης, τη σκέψη του πίσω από αυτό που ο Κούσνερ ονόμασε «γενικό σχέδιο» και το χαρακτήρισε «ένα όμορφο κομμάτι γης – ακίνητης περιουσίας».

«Στην καρδιά μου είμαι άνθρωπος των ακινήτων, και το παν είναι η τοποθεσία. Έτσι, είπα “κοιτάξτε αυτή την τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα, κοιτάξτε αυτό το όμορφο ακίνητο, τι θα μπορούσε να προσφέρει σε τόσο πολλούς ανθρώπους. Θα είναι τόσο, τόσο υπέροχο! Άνθρωποι που ζουν σε τόσο άθλιες συνθήκες θα ζήσουν τόσο καλά. Αλλά όλα ξεκίνησαν από την τοποθεσία» είπε, κλείνοντας τις εργασίες της συνόδου.

