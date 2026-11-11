Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω της συνεχιζόμενης πολεμικής αβεβαιότητας, των προβλημάτων διαφθοράς και των ανησυχιών για τον αγροτικό ανταγωνισμό.

Πολλοί Ευρωπαίοι αγρότες και λαϊκιστικά κόμματα εκφράζουν αντιρρήσεις για το οικονομικό κόστος της ένταξης και την πιθανή περικοπή των ευρωπαϊκών αγροτικών επιδοτήσεων.

Αντιθέτως, οι χώρες της Βαλτικής υποστηρίζουν την ένταξη, αναγνωρίζοντας την πολεμική εμπειρία του ουκρανικού στρατού και τη στρατηγική σημασία των τεχνολογιών που διαθέτει.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προτείνει τη δημιουργία ενός καθεστώτος συνδεδεμένου μέλους για την Ουκρανία, χωρίς ωστόσο τη δυνατότητα άσκησης δικαιώματος ψήφου.

Η Πολωνία και η Ουκρανία προχωρούν σε συνεργασία για την ανάπτυξη τεχνολογίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ συζητούν τη μεταφορά πολωνικών μαχητικών αεροσκαφών στο Κίεβο.

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Η προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ γίνεται όλο και πιο περίπλοκη καθώς υπάρχει αβεβαιότητα για την έκβαση του πολέμου με τη Ρωσία και η χώρα έχει ιστορικό βαθιά ριζωμένης διαφθοράς.

Παρότι το Κίεβο πιέζει για να γίνει μέλος της ΕΕ με συνοπτικές διαδικασίες, οι Ευρωπαίοι και κυρίως οι αγρότες είναι αντίθετοι σε αυτή την προοπτική, λόγω της τεραστιας αγροτικής δύναμης της Ουκρανίας που θα αλλάξει σημαντικά τις ισορροπίες στην αγροτική πολιτική της ΕΕ.

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Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στο Κίεβο, Χεόρχι Τίκι, δήλωσε ότι ο σκεπτικισμός που παρατηρείται στις Βρυξέλλες είναι αναμενόμενος, αλλά πρόσθεσε ότι “η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ θα είναι επωφελής για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση”.

Μάλιστα πρόσφερε ως βασικό επιχείρημα την πολεμική ετοιμότητα της χώρα του: “Δεν είναι μόνο θέμα ένταξης της Ουκρανίας. Η Ουκρανία έχει τον πιο ικανό, δοκιμασμένο στο πεδίο και ετοιμοπόλεμο στρατό στην ήπειρο”, είπε.

Την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας υποστηρίζουν περισσότερο οι ηγέτες των χωρών της Βαλτικής, δίνοντας βάρος στον ετοιμοπόλεμο ουκρανικό στρατό και στην τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στη χρήση των drones.

Τα λαϊκιστικά κόμματα στην ΕΕ θέτουν ζήτημα κόστους της πιθανής ένταξης της Ουκρανίας. Η Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία, δήλωσε ότι σε μία τέτοια περίπτωση “εμείς θα είμαστε οι πρώτοι χαμένοι”, διότι οι Γάλλοι αγρότες “θα αντιμετωπίσουν σφοδρό αθέμιτο ανταγωνισμό” με περικοπή των αγροτικών επιδοτήσεων που λαμβάνουν από τα ευρωπαϊκά ταμεία.

Στη Γερμανία, το ακροδεξιό κόμμα AfD κατέθεσε πρόταση τον Σεπτέμβριο, καλώντας την κυβέρνηση να αποκλείσει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προτείνει από την πλευρά του να δοθεί στην Ουκρανία ένα νέο καθεστώς “συνδεδεμένου μέλους”, που θα προβλέπει την συμμετοχή των Ουκρανών σε συνόδους κορυφής και υπουργικές συναντήσεις της ΕΕ, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ενδιαφέρον για τα drones

Η Πολωνία, που είναι επιφυλακτική στην ένταξη της Ουκρανίας, σπεύδει πάντως να εκμεταλλευτεί την εμπειρία του Κιέβου στην τεχνολογία των drones. Οι δύο χώρες υπέγραψαν χθες, 10 Νοεμβρίου, συμφωνία για τη σύσταση κοινών ομάδων εργασίας για την τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Παράλληλα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή μεταφορά δύο πολωνικών μαχητικών MiG-29 στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον ιστότοπο kyivindependent.com.

Ο Πολωνός υφυπουργός Άμυνας, Τσέζαρι Τόμτσικ, έγραψε στο Χ ότι “ολοκληρώνονται οι διευθετήσεις για τη μεταφορά πολωνικών MiG-29 στην Ουκρανία, με αντάλλαγμα την πρόσβαση σε ουκρανικές τεχνολογίες drones”.