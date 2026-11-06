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Η αξιωματικός φέρεται να εισέπραξε παράνομα περίπου 250.000 γρίβνια σε μισθούς και επιδόματα, ενώ οι αρχές διερευνούν την εμπλοκή του ιατρικού προσωπικού στη διευκόλυνση της απάτης.

Το Κρατικό Γραφείο Ερευνών ξεκίνησε ποινική διαδικασία για αποφυγή στρατιωτικής υπηρεσίας, με την προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης να φτάνει έως και τα δέκα έτη.

Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικαστικής έρευνας και δεν έχει εκδοθεί ακόμη κάποια δικαστική απόφαση για την ενοχή της.

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Μια υπόθεση που θυμίζει περισσότερο τηλεοπτικό σενάριο παρά πραγματικό περιστατικό βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών στην Ουκρανία. Μια σμηναγός της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας κατηγορείται ότι δήλωνε ασθενής και νοσηλευόμενη σε στρατιωτικό νοσοκομείο, ενώ στην πραγματικότητα συμμετείχε στα γυρίσματα του δημοφιλούς διαγωνισμού μαγειρικής MasterChef.

Πρόκειται για τη Βικτόρια Κουζνέτσοβα, η οποία φέρεται να εισέπραξε σχεδόν 250.000 γρίβνια σε μισθούς και επιδόματα, χωρίς να εκτελεί τα στρατιωτικά της καθήκοντα. Το Κρατικό Γραφείο Ερευνών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι της γνωστοποίησε επισήμως πως βρίσκεται υπό ποινική έρευνα, με την υπόθεση να παίρνει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης.

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Από τη στρατιωτική νοσηλεία στα τηλεοπτικά γυρίσματα

Η υπόθεση ξεκινά τον Απρίλιο του 2025, όταν η Κουζνέτσοβα, η οποία υπηρετούσε στη 15η Μοίρα Αεροπορίας Μεταφορών, εμφανίζεται στα επίσημα έγγραφα ως νοσηλευόμενη σε στρατιωτικό νοσοκομείο στην πόλη Ντνίπρο.

Η περίοδος της υποτιθέμενης νοσηλείας της διήρκεσε έως τον Αύγουστο του ίδιου έτους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα των ερευνητών, η αξιωματικός απουσίαζε για μεγάλα χρονικά διαστήματα από το νοσοκομείο, πραγματοποιώντας μετακινήσεις στο Κίεβο, το Χάρκοβο και την περιοχή της Οδησσού.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι από τις 22 Απριλίου έως τις 11 Αυγούστου 2025 φέρεται να συμμετείχε στα γυρίσματα του 16ου κύκλου του ουκρανικού MasterChef, τα οποία πραγματοποιούνταν στο Κίεβο.

Την ίδια στιγμή, η στρατιωτική μονάδα της συνέχιζε να της καταβάλλει κανονικά μισθό, επιδόματα και πρόσθετες αποδοχές. Η οικονομική ζημιά για το ουκρανικό Δημόσιο εκτιμάται ότι πλησιάζει τις 250.000 γρίβνια.

Η υπόθεση ήρθε αρχικά στο φως τον Μάρτιο του 2026, όταν η στρατιωτική διοίκηση επιβεβαίωσε ότι η Κουζνέτσοβα εξακολουθούσε να ανήκει στις τάξεις της, παρά την εικόνα που είχε δημιουργηθεί μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή ότι αποτελούσε πρώην στρατιωτικό.

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Όπως έγινε γνωστό, η παρουσία της στα διαφημιστικά βίντεο του MasterChef προκάλεσε την κινητοποίηση των ανωτέρων της, οι οποίοι διέταξαν εσωτερική έρευνα. Τα σχετικά ευρήματα διαβιβάστηκαν στη συνέχεια στο Κρατικό Γραφείο Ερευνών. Το πρόγραμμα άρχισε να προβάλλεται από το ουκρανικό κανάλι STB τον Αύγουστο του 2025.

Έρευνα για πιθανή συγκάλυψη και ποινή έως 10 χρόνια

Στο επίκεντρο των ερευνών δεν βρίσκεται μόνο η στρατιωτικός, αλλά και το προσωπικό του νοσοκομείου στο οποίο φερόταν να νοσηλεύεται. Οι αρχές εξετάζουν εάν υπήρξε συνεργασία ή διευκόλυνση από εργαζομένους, προκειμένου να εκδίδονται έγγραφα που πιστοποιούσαν την παρουσία της στο νοσηλευτικό ίδρυμα, ενώ εκείνη απουσίαζε.

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Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί η άσκηση ποινικής δίωξης σε κάποιο συγκεκριμένο μέλος του ιατρικού ή διοικητικού προσωπικού.

Σε βάρος της Κουζνέτσοβα διερευνώνται δύο σοβαρά αδικήματα: η αποφυγή στρατιωτικής υπηρεσίας με εξαπάτηση σε περίοδο πολέμου και η απάτη που προκάλεσε σημαντική οικονομική ζημιά στο Δημόσιο.

Εφόσον οι κατηγορίες αποδειχθούν ενώπιον δικαστηρίου, η προβλεπόμενη ποινή μπορεί να φτάσει έως και τα 10 χρόνια φυλάκισης.

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Από την πλευρά της, όταν η υπόθεση είχε γίνει γνωστή τον Μάρτιο, η ίδια είχε τοποθετηθεί μέσω Instagram, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καταδικαστεί ούτε αναζητούνταν από τις αρχές. Η δήλωσή της, ωστόσο, είχε προηγηθεί της επίσημης γνωστοποίησης της ποινικής έρευνας.

Η υπόθεση παραμένει στο στάδιο της προδικαστικής διερεύνησης και δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να αποδεικνύει την ενοχή της.

Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των αυξημένων αναγκών των ενόπλων δυνάμεων σε προσωπικό. Το ζητούμενο για τις αρχές είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρξε συστηματική εξαπάτηση του στρατεύματος, παράνομη είσπραξη χρημάτων και ενδεχόμενη εμπλοκή άλλων προσώπων στην υπόθεση.

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