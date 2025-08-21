Ο επαναληπτικός αγώνας ανάμεσα στην Ιντεπεντιέντε και την Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε για τη φάση των «16» του Copa Sudamericana διακόπηκε ξαφνικά, εξαιτίας εκτεταμένων και βίαιων επεισοδίων στις εξέδρες του γηπέδου στην Αργεντινή. Σύμφωνα με αναφορές από τοπικά μέσα, οπαδοί της Ουνιβερσιδάδ επιτέθηκαν με αντικείμενα στην εξέδρα των γηπεδούχων, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις και καταστρέφοντας καθίσματα.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν πέτρες, ξύλα, αλλά και ολόκληρες φορητές τουαλέτες, γεγονός που ανάγκασε τον διαιτητή να διακόψει τον αγώνα για λόγους ασφαλείας. Παρά την αρχική αδράνεια της αστυνομίας, αποφασίστηκε να απομακρυνθούν οι φιλοξενούμενοι οπαδοί. Ωστόσο, περίπου 30 Χιλιανοί φίλαθλοι παρέμειναν στην κερκίδα, δίνοντας την ευκαιρία σε οπαδούς της Ιντεπεντιέντε να εισβάλουν και να εξαπολύσουν επιθέσεις ως αντίποινα.

Este video es TERRIBLE https://t.co/27LLbCtUVg — bokita edits 🔪🐔 (@cabjedits) August 21, 2025

Αναφορές αναφέρουν ότι οι Χιλιανοί φίλαθλοι εξαναγκάστηκαν να βγάλουν τα ρούχα τους ή δέχτηκαν επιθέσεις με αυτοσχέδια αντικείμενα. Πολλοί από αυτούς έτρεχαν ημίγυμνοι προς τις εξόδους, προσπαθώντας να ξεφύγουν από το ξέσπασμα βίας.

Οι αρχές ανέφεραν δεκάδες τραυματισμούς, αρκετοί εκ των οποίων σοβαροί, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ο ακριβής αριθμός. Ένας οπαδός της Ουνιβερσιδάδ φέρεται να έπεσε από το δεύτερο διάζωμα του γηπέδου, καθώς τον έσπρωξαν οπαδοί της αντίπαλης ομάδας, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς και έναν ακόμη που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η ένταση δεν περιορίστηκε στις εξέδρες. Υπήρξαν απόπειρες εισβολής στα αποδυτήρια της Ουνιβερσιδάδ από οπαδούς της Ιντεπεντιέντε, με στόχο την επίθεση στην αποστολή της ομάδας και στο τεχνικό επιτελείο. Επιθέσεις σημειώθηκαν και στο λεωφορείο που μετέφερε την ομάδα τόσο προς όσο και από το γήπεδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αφορμή για τα επεισόδια φαίνεται να ήταν η κλοπή μίας σημαίας της Ιντεπεντιέντε από Χιλιανούς οπαδούς, γεγονός που άναψε τη «σπίθα» για τα πρωτοφανή επεισόδια που ακολούθησαν.

Η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει στη σύλληψη περισσότερων από 300 οπαδών της Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε.

Si no murió nadie hoy es un milagro.

MASACRE en Avellaneda. Incluso un hincha se tiró al vacío desde la tribuna (unos 4 pisos). Otros quedaron tirados ahí. La peor organización de un partido que vi en mi vida en el partido de Independiente vs U de Chile pic.twitter.com/j1oz4Tk3L3 — Alerta 🚨 (@DeadAlerta) August 21, 2025