Ο Ιάπωνας αστροναύτης Kimiya Yui μοιράστηκε εντυπωσιακές φωτογραφίες από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), οι οποίες απεικονίζουν έναν πολύ ισχυρό τυφώνα που πλησιάζει τις ακτές της Ιαπωνίας.

Ο Yui δημοσίευσε τις εικόνες στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) το πρωί της Τετάρτης, λίγο μετά τις 8:00 π.μ. (ώρα Ιαπωνίας). Όπως ανέφερε, ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί τις φωτογραφίες ώστε να ενημερώσει το κοινό για την τρέχουσα κατάσταση και την εξέλιξη του φαινομένου.

Στο μήνυμά του επεσήμανε ότι ο τυφώνας φαίνεται να ενισχύεται γρήγορα, κάτι που προκαλεί ανησυχία για την πορεία του προς την Ιαπωνία.

Japanese astronaut Kimiya Yui just photographed the eye of Typhoon Halong from the International Space Station, producing a breathtaking view of the massive storm.



Absolutely stunning! pic.twitter.com/mH6uTR8da7 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 8, 2025

Ο αστροναύτης περιέγραψε την εμπειρία του να κοιτάζει μέσα στο μάτι της καταιγίδας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι του δημιούργησε την εντύπωση πως, «αν υπήρχε κάτι σαν το μάτι του δράκου, θα μπορούσε να βρίσκεται σε ένα μέρος σαν κι αυτό».

Τέλος, ο Yui κάλεσε τους πολίτες να παρακολουθούν προσεκτικά τις ανακοινώσεις των αρχών και να παραμείνουν σε εγρήγορση για την πορεία του τυφώνα.