Ο Ιάπωνας αστροναύτης Kimiya Yui μοιράστηκε εντυπωσιακές φωτογραφίες από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), οι οποίες απεικονίζουν έναν πολύ ισχυρό τυφώνα που πλησιάζει τις ακτές της Ιαπωνίας.
Ο Yui δημοσίευσε τις εικόνες στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) το πρωί της Τετάρτης, λίγο μετά τις 8:00 π.μ. (ώρα Ιαπωνίας). Όπως ανέφερε, ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί τις φωτογραφίες ώστε να ενημερώσει το κοινό για την τρέχουσα κατάσταση και την εξέλιξη του φαινομένου.
皆さま、— 油井 亀美也 Kimiya.Yui (@Astro_Kimiya) October 9, 2025
台風22号(1〜3枚目)と23号(4枚目)の最新の写真を共有いたします。
台風22号の目は、多少不明瞭になりましたが、相変わらず強い勢力を保っている様に見えます。
23号は、少し距離が離れていましたが、南側に分厚い雨雲を持ちながら、渦を巻いています。
最新の台風情報を得つつ、ご安全に！ pic.twitter.com/udXmKhvQij
Στο μήνυμά του επεσήμανε ότι ο τυφώνας φαίνεται να ενισχύεται γρήγορα, κάτι που προκαλεί ανησυχία για την πορεία του προς την Ιαπωνία.
Japanese astronaut Kimiya Yui just photographed the eye of Typhoon Halong from the International Space Station, producing a breathtaking view of the massive storm.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 8, 2025
Absolutely stunning! pic.twitter.com/mH6uTR8da7
Ο αστροναύτης περιέγραψε την εμπειρία του να κοιτάζει μέσα στο μάτι της καταιγίδας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι του δημιούργησε την εντύπωση πως, «αν υπήρχε κάτι σαν το μάτι του δράκου, θα μπορούσε να βρίσκεται σε ένα μέρος σαν κι αυτό».
Τέλος, ο Yui κάλεσε τους πολίτες να παρακολουθούν προσεκτικά τις ανακοινώσεις των αρχών και να παραμείνουν σε εγρήγορση για την πορεία του τυφώνα.