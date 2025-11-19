Η κυβέρνηση Τραμπ έχει συντάξει κρυφά, ένα νέο σχέδιο για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία σε συνεννόηση με τη Ρωσία, ανέφερε το Axios την Τρίτη, επικαλούμενο Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους.

Πρόκειται για έναν οδικό χάρτη 28 σημείων, εμπνευσμένο από το σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα, ανέφερε το ειδησεογραφικό πρακτορείο. Όπως και στο σχέδιο για τη Γάζα, η πρόταση θα περιλαμβάνει «ειρήνη στην Ουκρανία, εγγυήσεις ασφαλείας, ασφάλεια στην Ευρώπη και τις μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία», σύμφωνα με πηγές του Axios.

Δεν είναι σαφές πώς το σχέδιο προσεγγίζει αμφιλεγόμενα ζητήματα όπως ο εδαφικός έλεγχος στην ανατολική Ουκρανία – όπου οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν αργά, αλλά εξακολουθούν να ελέγχουν πολύ λιγότερη γη σε σχέση με τις ρωσικές διεκδικήσεις.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ηγείται της διαμόρφωσης του σχεδίου και «έχει συζητήσει εκτενώς για αυτό με τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ», ανέφερε αξιωματούχος των ΗΠΑ στο Axios.

Επικαλούμενο Ουκρανό αξιωματούχο, το Axios ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ συζήτησε το σχέδιο με τον Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμβουλο ασφαλείας του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στο Μαϊάμι.

Ένας άλλος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης στο Axios ότι ο Λευκός Οίκος είχε αρχίσει να ενημερώνει Ευρωπαίους αξιωματούχους για την πρόταση.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.