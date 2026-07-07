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Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πάνω από 430 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας κατά τη διάρκεια της νύχτας λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη της Συνόδου του ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν.

Πάνω από 430 ουκρανικά drones εξαπολύθηκαν μέσα στη νύχτα

«Από το βράδυ ως τις 06:00 το πρωί, πάνω από 430 drones πέταξαν προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της Μόσχας. Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας ενώ βρίσκονταν ακόμη σε απομακρυσμένες περιοχές. Τα 36 καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν στη Μόσχα» ανέφερε σε μήνυμά του στο Telegram.

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Την ίδια ώρα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ κατά τη διάρκεια «επανειλημμένων πληγμάτων» της Ουκρανίας με πυραύλους, έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης της, ο Αλεξάντρ Σουβάεφ.

🚨 Big Breaking:



Massive explosion at a major Russian oil refinery; over 50 people killed.



Moscow: Ukraine launched a massive drone attack on one of Russia's largest oil refineries, resulting in a major industrial tragedy.

According to initial reports, the entire refinery was… pic.twitter.com/ZVBUqdwoYP July 7, 2026

«Διεξήχθησαν επανειλημμένα πυραυλικά πλήγματα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας εναντίον της Μπιέλγκοροντ», ανέφερε ο κ. Σουβάεφ μέσω Telegram. «Στο χωριό Μπελόφσκογε, στην περιοχή της Μπιέλγκοροντ, άμαχος δυστυχώς σκοτώθηκε στο πρώτο πυραυλικό πλήγμα», πρόσθεσε.

Σημειώνεται επίσης μία μέρα μετά από μεγάλη επίθεση των δυνάμεων της Μόσχας στην Ουκρανία, με τουλάχιστον 28 νεκρούς, 26 εκ των οποίων στην πρωτεύουσα Κίεβο και την περιφέρειά της, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό.