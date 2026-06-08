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Η Μέση Ανατολή βρίσκεται ξανά στο χείλος ενός ολοκληρωτικού πολέμου, μετά την κατάρρευση της δίμηνης εκεχειρίας και το μπαράζ ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων κατά του Ισραήλ. Οι τελευταίες ώρες χαρακτηρίζονται από ένα πρωτοφανές διπλωματικό θρίλερ με πρωταγωνιστή τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και από την ξεκάθαρη απάντηση της ισραηλινής στρατιωτικής ηγεσίας μέσω του εκπροσώπου της, Ταξίαρχου Έφι Ντέφριν.

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Το διπλωματικό σοκ και οι πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με έκτακτες δηλώσεις του στο Fox News και στο ισραηλινό δίκτυο Channel 12, αποκάλυψε το μέγεθος της απογοήτευσής του για την τροπή των γεγονότων. Ο Τραμπ τόνισε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονταν στην τελική ευθεία για την υπογραφή μιας ιστορικής συμφωνίας με το Ιράν, η οποία θα σταθεροποιούσε την περιοχή και θα άνοιγε ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

«Ήμουν έτοιμος να ανακοινώσω ότι η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφόταν τη Δευτέρα, την Τρίτη ή την Τετάρτη, και τώρα συμβαίνει αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Fox News.

Ο Τραμπ άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, δηλώνοντας «κατηγορηματικά μη ικανοποιημένος» από το γεγονός ότι το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό το πρωί της Κυριακής χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση ή έγκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη να σταματήσει την κλιμάκωση, λέγοντας: «Ρίξατε τους πυραύλους σας, μέχρι εδώ. Επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Σε μια προσπάθεια να αποτρέψει έναν νέο κύκλο αίματος, ο Τραμπ δήλωσε στο Channel 12 ότι επικοινωνεί «αυτή ακριβώς τη στιγμή» με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για να του ξεκαθαρίσει ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να απαντήσει στην ιρανική επίθεση, καθώς οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν και δεν υπήρξαν απώλειες. Για να ενισχύσει την αποτρεπτική ισχύ των ΗΠΑ, έθεσε τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής.

IDF: «Δεν θα δεχτούμε εξίσωση τρόμου»

Στον αντίποδα, η στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ εμφανίζεται αποφασισμένη να μην αφήσει την Τεχεράνη να υπαγορεύσει τους όρους της. Σε έκτακτο τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο ανώτατος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού (IDF), Ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, δήλωσε ότι ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, εγκρίνει ήδη επιχειρησιακά σχέδια για την επόμενη μέρα.

Ο Ταξίαρχος Ντέφριν ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει ακάθεκτο τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Εξήγησε ότι το Ιράν, εξαπολύοντας τους πυραύλους, προσπάθησε να επιβάλει μια «νέα εξίσωση» τρόμου —όπου κάθε ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό θα απαντάται με απευθείας πλήγματα από το ιρανικό έδαφος.

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«Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Το Ιράν διέπραξε ένα σοβαρό, βαρύ λάθος», υπογράμμισε ο Ντέφριν, συμπληρώνοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι «απόλυτα έτοιμες και προετοιμασμένες» για κάθε ενδεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου κύματος ιρανικών επιθέσεων.

Το χρονικό της σύγκρουσης των τελευταίων ωρών

Η ανάφλεξη ξεκίνησε όταν η Χεζμπολάχ παραβίασε την εκεχειρία εκτοξεύοντας drones κατά ισραηλινών φυλακίων. Το Ισραήλ απάντησε με σφοδρό αεροπορικό πλήγμα σε κατοικημένη περιοχή στα νότια προάστια της Βηρυτού (Νταχίγια), σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας 20, σύμφωνα με το λιβανέζικο Υπουργείο Υγείας.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) αντέδρασαν άμεσα, εκτοξεύοντας πολλαπλά κύματα βαλλιστικών πυραύλων (περίπου 10 συνολικά) με κύριο στόχο την αεροπορική βάση Ραμάτ Νταβίντ στο βόρειο Ισραήλ. Οι σειρήνες ήχησαν από τη Χάιφα μέχρι την Τιβεριάδα, αναγκάζοντας τους πολίτες να καταφύγουν σε καταφύγια, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε καθολικό κλείσιμο όλων των σχολείων της χώρας για τη Δευτέρα.

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Παρότι ο IDF ανακοίνωσε ότι όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς από τα συστήματα αεράμυνας (Arrow και Σφενδόνη του Δαβίδ) χωρίς να αναφερθούν θύματα, το πολιτικό κλίμα στο Ισραήλ είναι εκρηκτικό. Ακροδεξιοί υπουργοί, όπως ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, απαιτούν άμεση και ισοπεδωτική απάντηση, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι «η Τεχεράνη πρέπει να καεί απόψε».

Η περιοχή παραμένει σε τεντωμένο σχοινί, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να καλείται να επιλέξει ανάμεσα στις εισηγήσεις των στρατηγών του για δυναμική απάντηση και στις οργισμένες απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αυτοσυγκράτηση.

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