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Το Ιράν εκτόξευσε περίπου 10 βαλλιστικούς πυραύλους προς το βόρειο Ισραήλ σε διάφορες ομοβροντίες την τελευταία ώρα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν πριν από λίγο πυραύλους να εκτοξεύονται από το Ιράν προς το έδαφος του κράτους του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι αμυντικά συστήματα επιχειρούν για να αναχαιτίσουν την απειλή και σειρήνες συναγερμού έχουν ηχήσει σε εκτεταμένες περιοχές του βόρειου Ισραήλ.

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Iran launched missiles toward northern Israel tonight, with the Israeli military reporting four missiles were fired and intercepted by air defenses. The attack marks the first direct Iranian missile strike on Israel since the April ceasefire. #Iran pic.twitter.com/JWpBYDyMCt — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 7, 2026

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δηλώνει ότι έχει μέχρι στιγμής αναχαιτίσει όλους τους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν απόψε εναντίον του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενημερώθηκε για τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτόξευσε το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ λίγο νωρίτερα αναχαιτίστηκαν με επιτυχία πριν από λίγο από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας.

Iran fires missiles towards the Northern parts of Israel. pic.twitter.com/InyzO3bQOD — Faraz Pervaiz (@FarazPervaiz3) June 7, 2026

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματίες ή ζημιές από την επίθεση, η οποία αποτελεί την πρώτη επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ από την έναρξη της εκεχειρίας στις 8 Απριλίου.

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ANOTHER WAVE



Iran is targeting Haifa and northern Israel. pic.twitter.com/CTSHSVjbpk — Crescent Desk (@TheCrescentDesk) June 7, 2026

Σειρήνες ηχούν σε ολόκληρο το βόρειο Ισραήλ εν μέσω ιρανικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δηλώνει ότι καταβάλλει προσπάθειες για την αναχαίτιση των πυραύλων.

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Το Ισραήλ θα «απαντήσει με σθένος» στις επιθέσεις του Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις Ισραηλινού αξιωματούχου



Το Ισραήλ θα «απαντήσει με σθένος» στις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν, δήλωσαν ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο ισραηλινό τηλεοπτικό κανάλι Channel 12.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Ισραήλ «δεν μπορεί να επιτρέψει» μια κατάσταση όπου το Ιράν θα επιτίθεται εναντίον του Ισραήλ, αφού το Ισραήλ έχει χτυπήσει στόχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ανώτεροι αξιωματούχοι θα πραγματοποιήσουν σύντομα συνάντηση για την αξιολόγηση της ασφάλειας.

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Τα σχολεία παραμένουν κλειστά σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου εξέδωσε αυστηρότερες οδηγίες, μετά από εκτιμήσεις του Ισραηλινού Στρατού ότι το Ιράν πρόκειται να εκτοξεύσει πυραύλους κατά του Ισραήλ.

Απαγορεύονται όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ οι συγκεντρώσεις περιορίζονται σε 200 άτομα σε εξωτερικούς χώρους και 500 σε εσωτερικούς.

«Απόψε η Τεχεράνη πρέπει να καεί!» έγραψε στο X ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, λίγα λεπτά αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εκτοξεύθηκαν πύραυλοι από το Ιράν προς το Ισραήλ.

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Νωρίτερα, τα ισραηλινά μέσα ανέφεραν πως ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι είναι προετοιμασμένος για πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ τις επόμενες ώρες, μετά την επίθεσή του εναντίον της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό νωρίτερα.

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Η Επαναστατική Φρουρά του Ιράν προειδοποιεί το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου

Η Ιρανική Επαναστατική Φρουρά δήλωσε την Κυριακή ότι ο ισραηλινός στρατός πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις του εναντίον του Λιβάνου και ότι, αν επεκτείνει τις επιθέσεις του ή ανταποκριθεί στις ενέργειες του Ιράν, θα δεχτεί «ακόμη πιο συντριπτικά και οδυνηρά πλήγματα», αμέσως μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι εντόπισε επίθεση από το Ιράν.

«Είχαμε προειδοποιήσει προηγουμένως ότι, αν τα εγκλήματα στην περιοχή Νταχίε της Βηρυτού επεκταθούν, θα επιτεθούμε σε στόχους στα κατεχόμενα εδάφη», δήλωσε η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση της Ιρανικής Επαναστατικής Φρουράς.

BREAKING: Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi has posted a combined image of the Iranian and Lebanese flags following tonight’s ballistic missile launches against Israel in retaliation for Israeli strikes on Beirut.



The symbolic gesture underscores Tehran’s strong support for… pic.twitter.com/7ORofK0wi0 Advertisement June 7, 2026

«Ο ισραηλινός στρατός έχει ενισχύσει τις αμυντικές του δυνάμεις και βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και συναγερμού για διάφορα σενάρια, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά», αναφέρει ο στρατός.

Ο στρατός αναφέρει ότι ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του IDF, Υποστράτηγος Eyal Zamir, και άλλοι ανώτεροι διοικητές «πραγματοποιούν επί του παρόντος εκτιμήσεις της κατάστασης και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις».

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζάι ανέφερε πως η Τεχεράνη θα ανταποκριθεί «αποφασιστικά» στην τελευταία ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού, η οποία προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 11.

«Θα δώσουμε μια αποφασιστική και οδυνηρή απάντηση στην επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος στη Νταχίγιε», έγραψε. «Αυτά τα λυσσασμένα σκυλιά πρέπει να τιμωρηθούν και να τεθούν στη θέση τους», πρόσθεσε.