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Με τη σύνθεση των Τζον Λένον, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ, το συγκρότημα καθιερώθηκε παγκοσμίως μέσα από τη δημιουργία δεκατριών άλμπουμ και την εκδήλωση του φαινομένου της Beatlemania.

Η αποχή από τις ζωντανές εμφανίσεις το 1966 οδήγησε το συγκρότημα σε πειραματισμούς και πιο σύνθετες παραγωγές στο στούντιο, μέχρι την οριστική τους διάλυση το 1970.

Παρά τη λήξη της συνεργασίας τους, τα μέλη ακολούθησαν επιτυχημένες προσωπικές καριέρες, ενώ το 2023 κυκλοφόρησε το τελευταίο τραγούδι του συγκροτήματος με τίτλο «Now And Then».

Οι Beatles κατέχουν το ρεκόρ του συγκροτήματος με τις υψηλότερες πωλήσεις δίσκων στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.

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Στις 5 Οκτωβρίου 1962 κυκλοφόρησε στη Βρετανία το «Love Me Do», το πρώτο επίσημο single των Beatles. Κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτό το τραγούδι διάρκειας μόλις 2 λεπτών και 22 δευτερολέπτων θα αποτελούσε την αφετηρία μιας από τις μεγαλύτερες ιστορίες στην παγκόσμια μουσική.

Το «Love Me Do», σύνθεση των Τζον Λένον και Πολ ΜακΚάρτνεϊ, κυκλοφόρησε από την Parlophone με παραγωγό τον Τζορτζ Μάρτιν και το «P.S. I Love You» στη δεύτερη πλευρά. Έφθασε αρχικά μέχρι το Νο 17 του βρετανικού chart. Όταν κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1964, όμως, ανέβηκε στο Νο 1.

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Από το Λίβερπουλ και το Αμβούργο στην κορυφή

Η ιστορία είχε αρχίσει νωρίτερα. Ο Τζον Λένον είχε δημιουργήσει το συγκρότημα The Quarrymen και το 1957 γνώρισε τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ. Ακολούθησε ο νεαρός Τζορτζ Χάρισον και, έπειτα από αλλαγές ονομάτων και μελών, γεννήθηκαν οι Beatles.

Καθοριστικό σχολείο υπήρξαν οι πολύωρες εμφανίσεις τους στα κλαμπ του Αμβούργου και του Λίβερπουλ. Ο μάνατζερ Μπράιαν Έπσταϊν αντιλήφθηκε τις δυνατότητές τους, ανέλαβε να τους οργανώσει επαγγελματικά και προσπάθησε να εξασφαλίσει δισκογραφικό συμβόλαιο.

Ο παραγωγός Τζορτζ Μάρτιν της Parlophone έγινε ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τον ήχο τους. Λίγο πριν από την κυκλοφορία του «Love Me Do», ο Ρίνγκο Σταρ αντικατέστησε τον ντράμερ Πιτ Μπεστ και διαμορφώθηκε η θρυλική τετράδα: Τζον Λένον, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ.

Το «Love Me Do» είχε ηχογραφηθεί σε διαφορετικές εκδοχές με τρεις ντράμερ: τον Πιτ Μπεστ, τον Ρίνγκο Σταρ και τον session μουσικό Άντι Γουάιτ.

Η Beatlemania κατακτά τον πλανήτη

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Το 1963 ήρθε η έκρηξη. «Please Please Me», «From Me To You», «She Loves You» και «I Want To Hold Your Hand» μετέτρεψαν τέσσερις νεαρούς από το Λίβερπουλ σε παγκόσμια είδωλα.

Οι εμφανίσεις τους προκαλούσαν πρωτοφανείς σκηνές. Χιλιάδες νέοι περίμεναν έξω από ξενοδοχεία και αίθουσες συναυλιών, ενώ οι κραυγές του κοινού πολλές φορές κάλυπταν ακόμη και τη μουσική. Η λέξη «Beatlemania» μπήκε στο λεξιλόγιο της εποχής.

Τον Φεβρουάριο του 1964 έφθασαν στις ΗΠΑ, όπου χιλιάδες θαυμαστές τους υποδέχθηκαν στη Νέα Υόρκη. Το «I Want To Hold Your Hand» βρισκόταν ήδη στο Νο 1. Λίγες εβδομάδες αργότερα κατέλαβαν ταυτόχρονα και τις πέντε πρώτες θέσεις του αμερικανικού Billboard Hot 100.

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Τα τραγούδια που έμειναν στην ιστορία

Ακολούθησε μια δημιουργική περίοδος που δύσκολα συγκρίνεται με οποιαδήποτε άλλη στην ιστορία της ποπ και της ροκ. «Yesterday», «Help!», «Michelle», «Yellow Submarine», «Eleanor Rigby», «All You Need Is Love», «Hey Jude», «Come Together», «Something», «Here Comes The Sun», «Let It Be» και «The Long And Winding Road» είναι μόνο ένα μικρό μέρος του τεράστιου καταλόγου τους.

Η συνεργασία Λένον–ΜακΚάρτνεϊ εξελίχθηκε σε ένα από τα διασημότερα συνθετικά δίδυμα στην ιστορία. Παράλληλα ο Τζορτζ Χάρισον εξελίχθηκε σε σημαντικό δημιουργό, γράφοντας μεταξύ άλλων τα «Something», «Here Comes The Sun» και «While My Guitar Gently Weeps».

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Δεκατρία άλμπουμ σε επτά χρόνια

Η παραγωγικότητά τους υπήρξε εκπληκτική. Από το «Please Please Me» του 1963 έως το «Let It Be» του 1970, η βρετανική δισκογραφία τους περιλαμβάνει 13 βασικά άλμπουμ.

Ανάμεσά τους βρίσκονται τα «A Hard Day’s Night», «Help!», «Rubber Soul», «Revolver», «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band», το περίφημο «White Album» και το «Abbey Road».

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Οι Beatles δεν περιορίστηκαν στο να γράφουν επιτυχίες. Με το «Rubber Soul», το «Revolver» και κυρίως το «Sgt. Pepper» χρησιμοποίησαν το στούντιο ως δημιουργικό όργανο, πειραματίστηκαν με τεχνικές ηχογράφησης, ορχήστρες, ινδικά όργανα και νέες μορφές σύνθεσης.

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Οι Beatles στον κινηματογράφο

Η Beatlemania πέρασε γρήγορα και στη μεγάλη οθόνη. Το 1964 πρωταγωνίστησαν στο «A Hard Day’s Night», σε σκηνοθεσία Ρίτσαρντ Λέστερ. Η ταινία συνδύαζε μουσική, κωμωδία και σχεδόν ντοκιμαντερίστικη κινηματογράφηση της παράνοιας που επικρατούσε γύρω από το συγκρότημα.

Το 1965 ακολούθησε το έγχρωμο «Help!», επίσης του Λέστερ. Το 1967 δημιούργησαν το τηλεοπτικό «Magical Mystery Tour», ενώ το 1968 κυκλοφόρησε η περίφημη ταινία κινουμένων σχεδίων «Yellow Submarine».

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Το 1970 προβλήθηκε το «Let It Be», καταγράφοντας τις τελευταίες δύσκολες ημέρες του συγκροτήματος στο στούντιο και την ιστορική συναυλία στην ταράτσα των γραφείων της Apple στο Λονδίνο.

Πωλήσεις που μετριούνται σε εκατοντάδες εκατομμύρια

Οι αριθμοί γύρω από τις πωλήσεις των Beatles διαφέρουν ανάλογα με το αν υπολογίζονται άλμπουμ, singles και διαφορετικές μορφές κυκλοφορίας. Το Guinness World Records καταγράφει τους Beatles ως το συγκρότημα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία και αναφέρει παλαιότερη εκτίμηση της EMI για περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο δίσκους και κασέτες παγκοσμίως.

Στη Βρετανία εξακολουθούν να κατέχουν το ρεκόρ του συγκροτήματος με τα περισσότερα Νο 1 άλμπουμ στην ιστορία του επίσημου chart, ενώ το «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» παραμένει ένα από τα εμβληματικότερα και εμπορικότερα άλμπουμ της βρετανικής δισκογραφίας.

Γιατί σταμάτησαν τις συναυλίες

Το 1966 οι Beatles αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τις περιοδείες. Η τεχνολογία των συναυλιών δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο μέγεθος των σταδίων και στις κραυγές δεκάδων χιλιάδων θεατών, ενώ οι συνεχείς μετακινήσεις και η πίεση είχαν εξαντλήσει τα μέλη του συγκροτήματος.

Η απόφαση αυτή άλλαξε και τη μουσική τους. Απαλλαγμένοι από την ανάγκη να μπορούν να αναπαράγουν κάθε τραγούδι ζωντανά, αφοσιώθηκαν στα στούντιο και άρχισαν να δημιουργούν πολύ πιο σύνθετες παραγωγές.

Η αρχή του τέλους

Ο θάνατος του μάνατζερ Μπράιαν Έπσταϊν το 1967 άφησε ένα μεγάλο κενό. Τα επόμενα χρόνια αυξήθηκαν οι καλλιτεχνικές και επιχειρηματικές διαφωνίες.

Οι τέσσερις Beatles είχαν πλέον διαφορετικές φιλοδοξίες. Ο Λένον είχε στραφεί όλο και περισσότερο στη συνεργασία του με τη Γιόκο Όνο, ο Χάρισον απαιτούσε μεγαλύτερο χώρο για τα δικά του τραγούδια, ενώ υπήρχαν σοβαρές διαφωνίες για τη διοίκηση των οικονομικών τους υποθέσεων.

Η τελευταία περίοδος των Beatles γέννησε πάντως μερικά από τα μεγαλύτερα έργα τους, μεταξύ των οποίων το «Abbey Road» και το «Let It Be». Τον Απρίλιο του 1970 ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ανακοίνωσε ουσιαστικά ότι δεν εργαζόταν πλέον με το συγκρότημα. Οι Beatles είχαν τελειώσει, αν και η νομική διάλυση της εταιρικής σχέσης ολοκληρώθηκε αργότερα.

Τέσσερις διαφορετικοί δρόμοι

Και οι τέσσερις ακολούθησαν σημαντικές προσωπικές καριέρες.

Ο Τζον Λένον συνέχισε με τραγούδια όπως το «Imagine», μέχρι τη δολοφονία του έξω από το σπίτι του στη Νέα Υόρκη στις 8 Δεκεμβρίου 1980.

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ δημιούργησε τους Wings και εξελίχθηκε σε έναν από τους πλέον επιτυχημένους δημιουργούς και ερμηνευτές των επόμενων δεκαετιών.

Ο Τζορτζ Χάρισον ακολούθησε επίσης σημαντική σόλο πορεία και διοργάνωσε το ιστορικό «Concert for Bangladesh». Πέθανε το 2001.

Ο Ρίνγκο Σταρ συνέχισε τόσο στη μουσική όσο και στον κινηματογράφο και παραμένει, μαζί με τον ΜακΚάρτνεϊ, ο ένας από τους δύο εν ζωή Beatles.

Και ύστερα από έξι δεκαετίες, ένα τελευταίο τραγούδι

Η ιστορία είχε ακόμη μία απρόσμενη συνέχεια. Το 2023 κυκλοφόρησε το «Now And Then», βασισμένο σε παλιά ηχογράφηση της φωνής του Τζον Λένον, με συμμετοχές που είχαν ηχογραφήσει ο Τζορτζ Χάρισον, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Ρίνγκο Σταρ.

Παρουσιάστηκε ως το τελευταίο τραγούδι των Beatles – περισσότερο από μισό αιώνα μετά τη διάλυσή τους.

Όλα άρχισαν με ένα «Love Me Do»

Στις 5 Οκτωβρίου 1962 δεν υπήρχε ακόμη Beatlemania. Δεν υπήρχαν οι τεράστιες περιοδείες, το «Sgt. Pepper», το «Abbey Road», οι ταινίες και τα εκατομμύρια των θαυμαστών.

Υπήρχαν τέσσερις νεαροί μουσικοί από το Λίβερπουλ, ένας μάνατζερ που πίστεψε σε αυτούς, ένας παραγωγός που αναγνώρισε το ταλέντο τους και ένα απλό τραγούδι με φυσαρμόνικα.

Το «Love Me Do» έφθασε τότε μόλις μέχρι το Νο 17 στη Βρετανία. Αποδείχθηκε, όμως, ότι ήταν η πρώτη μικρή πόρτα προς ένα μουσικό φαινόμενο που θα άλλαζε για πάντα τον ήχο του 20ού αιώνα.

Πηγές

The Beatles – επίσημη ιστοσελίδα

Official Charts – The BeatlesGuinness World Records – Best-selling group