«Μου λείπεις κάθε μέρα»: Στον τάφο της Αλίκης Βουγιουκλάκη ο Γιάννης Παπαμιχαήλ για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της μητέρας του

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Το βιβλίο περιλαμβάνει επιλεγμένο υλικό από το αρχείο του φωτογράφου Κλεισθένη, ο οποίος υπήρξε στενός συνεργάτης της ηθοποιού και κατέγραψε την πορεία της από τα πρώτα της βήματα έως το τέλος της ζωής της.

Η έκδοση αναδεικνύει την εξέλιξη της ελληνικής μαζικής κουλτούρας κατά τις δεκαετίες του 1950 και 1960, προσφέροντας μια σημαντική ιστορική μαρτυρία για τον ελληνικό κινηματογράφο.

Το έργο υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης και ψηφιοποίησης καλλιτεχνικών αρχείων, ενώ παράλληλα αποτυπώνει τη διαχρονική σχέση ανάμεσα στη σταρ και τον φωτογράφο που δημιούργησε τον μύθο της.

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Τριάντα χρόνια μετά τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, η γυναίκα που ταυτίστηκε όσο καμία άλλη με τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από ένα εντυπωσιακό φωτογραφικό λεύκωμα. Και μαζί της επιστρέφει ένας άνθρωπος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία και τη διατήρηση του μύθου της: ο φωτογράφος Κλεισθένης.

Ο Μάκης Δελαπόρτας, ηθοποιός, συγγραφέας και ερευνητής της ιστορίας του ελληνικού κινηματογράφου, παρουσιάζει το βιβλίο «Αλίκη μέσα από τον φακό του Κλεισθένη», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγκυρα.

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Για τη δημιουργία του κλήθηκε να επιλέξει φωτογραφίες μέσα από ένα αρχείο περίπου 100.000 εικόνων, που καλύπτουν τέσσερις δεκαετίες από τη ζωή και την καριέρα της δημοφιλέστερης Ελληνίδας σταρ.

Το αποτέλεσμα δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη αφιέρωμα στην Αλίκη. Είναι μια φωτογραφική διαδρομή στην Ελλάδα των δεκαετιών του 1950, του 1960 και των χρόνων που ακολούθησαν, όταν ο κινηματογράφος, τα περιοδικά και οι λαμπεροί πρωταγωνιστές τους διαμόρφωναν μια νέα μαζική κουλτούρα.

Όπως αναφέρει ο Δελαπόρτας σε συνέντευξή του στην Πηνελόπη Μασούρη στο GALA, η έκδοση αποτελούσε προσωπικό του όνειρο πολλών ετών. Η πρόσβαση στο αρχείο δεν ήταν εύκολη μετά τον θάνατο του Κλεισθένη το 2005. Η επέτειος των 30 χρόνων από τον θάνατο της Αλίκης έδωσε την ευκαιρία να πραγματοποιηθεί το εγχείρημα.

Κλεισθένης Δασκαλάκος: Ο φωτογράφος που δημιούργησε εικόνες αθανασίας

Ο Κλεισθένης Δασκαλάκος γεννήθηκε το 1934 και μεγάλωσε σε μια Ελλάδα σημαδεμένη από τον πόλεμο και τη φτώχεια. Από πολύ μικρός έδειξε καλλιτεχνικές ανησυχίες, αρχικά στη ζωγραφική. Σε ηλικία 13 ετών εργάστηκε κοντά σε ζωγράφο, ο οποίος του εμπιστεύθηκε τη φωτογράφιση των έργων του.

Το 1948 ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στη φωτογραφία, συνεργαζόμενος και με διαφημιστικές εταιρείες. Σταδιακά εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους φωτογράφους του ελληνικού θεάματος. Μπροστά στον φακό του πέρασαν πρωταγωνιστές του κινηματογράφου, του θεάτρου και της μουσικής.

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Η μεγάλη του δύναμη ήταν ο φωτισμός, η σύνθεση και η ικανότητά του να αναδεικνύει την προσωπικότητα εκείνου που φωτογράφιζε. Η σχέση του με την Αλίκη ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1950, όταν εκείνη ήταν ακόμη σπουδάστρια της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου.

Ο Κλεισθένης φωτογράφισε μια παράσταση του Μολιέρου στην οποία συμμετείχε η νεαρή ηθοποιός. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε επαγγελματική και προσωπική σχέση που κράτησε μέχρι τον θάνατό της. Δεν φωτογράφιζε μόνο θεατρικές πρεμιέρες και κινηματογραφικά γυρίσματα, αλλά και στιγμές στο σπίτι, στις διακοπές και σε κοινωνικές εμφανίσεις.

Μια χαρακτηριστική ιστορία αφορά τη φωτογραφία της με το μεγάλο γαλάζιο καπέλο από την παράσταση «Ωραία μου κυρία». Σύμφωνα με δημοσιευμένες μαρτυρίες, η Αλίκη είχε ζητήσει να την έχει μαζί της όταν θα πέθαινε. Ο Κλεισθένης φρόντισε να πραγματοποιηθεί η επιθυμία αυτή στην κηδεία της, τον Ιούλιο του 1996.

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Ο φωτογράφος πέθανε το 2005, αφήνοντας ένα τεράστιο αρχείο που αποτελεί πολύτιμη μαρτυρία για την ιστορία του ελληνικού θεάματος.

Μάκης Δελαπόρτας: Ο ηθοποιός που έγινε θεματοφύλακας του ελληνικού κινηματογράφου

Ο Μάκης Δελαπόρτας γεννήθηκε στον Πειραιά και από μικρός μεγάλωσε με τη μαγεία της μεγάλης οθόνης. Σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή Αθηνών και από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 άρχισε να εμφανίζεται σε κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και θεατρικές παραστάσεις.

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Συμμετείχε σε δημοφιλείς νεανικές ταινίες, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός και μέσα από τηλεοπτικές παραγωγές όπως το «Ρετιρέ» του Γιάννη Δαλιανίδη. Η σχέση του με τον ελληνικό κινηματογράφο, όμως, δεν περιορίστηκε στην υποκριτική.

Από το 1989 ασχολήθηκε συστηματικά με τη δισκογραφία, επιμελούμενος περισσότερες από 300 μουσικές εκδόσεις και διασώζοντας τραγούδια από ιστορικές ελληνικές ταινίες. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 στράφηκε στη συγγραφή βιογραφιών και συλλεκτικών λευκωμάτων.

Ανάμεσα στα πρόσωπα στα οποία έχει αφιερώσει βιβλία βρίσκονται η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, ο Αλέκος Σακελλάριος και ο Μίμης Πλέσσας. Παράλληλα, δημιούργησε μουσικοθεατρικές παραστάσεις αφιερωμένες στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο.

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Σχεδιάζει επίσης τη δημιουργία Μουσείου Ελληνικού Κινηματογράφου στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, με εκθέματα, προσωπικά αντικείμενα καλλιτεχνών, κοστούμια και διαδραστικές εφαρμογές.

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Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η γυναίκα που έγινε εθνική σταρ

Η Αλίκη-Σταματίνα Βουγιουκλάκη γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου 1934 στο Μαρούσι της Αττικής. Πατέρας της ήταν ο Ιωάννης Βουγιουκλάκης και μητέρα της η Αιμιλία Κουμουνδούρου. Η παιδική της ηλικία σημαδεύτηκε από τις δύσκολες συνθήκες της Κατοχής και την απώλεια του πατέρα της.

Το 1952 εισήχθη στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και πολύ σύντομα άρχισε να ξεχωρίζει. Το 1953 εμφανίστηκε στη θεατρική παράσταση «Κατά φαντασίαν ασθενής», ενώ το 1954 πραγματοποίησε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο με την ταινία «Το Ποντικάκι».

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Η δεκαετία του 1960 την καθιέρωσε ως την απόλυτη πρωταγωνίστρια του εμπορικού ελληνικού κινηματογράφου. Ταινίες όπως «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο», «Η Αλίκη στο Ναυτικό», «Μανταλένα», «Χτυποκάρδια στο θρανίο», «Η αρχόντισσα και ο αλήτης», «Η νεράιδα και το παλικάρι» και «Η υπολοχαγός Νατάσσα» έγιναν μεγάλες επιτυχίες.

Το 1960 τιμήθηκε με το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τη «Μανταλένα». Το κοινό την αγάπησε για την ενέργεια, το χαμόγελο και την αμεσότητα που εξέπεμπε.

Η σχέση της με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κεφάλαια της ελληνικής καλλιτεχνικής ζωής. Παντρεύτηκαν το 1965, απέκτησαν τον γιο τους Γιάννη και χώρισαν το 1975.

Η Αλίκη συνέχισε μια εντυπωσιακή θεατρική διαδρομή, πρωταγωνιστώντας σε παραγωγές όπως η «Εβίτα», η «Ωραία μου κυρία», το «Βίκτωρ – Βικτώρια» και η «Μελωδία της Ευτυχίας». Πέθανε στις 23 Ιουλίου 1996, μόλις τρεις ημέρες μετά τα 62α γενέθλιά της.

Ένα λεύκωμα 456 σελίδων και μια άγνωστη Ελλάδα

Η νέα έκδοση του Μάκη Δελαπόρτα περιλαμβάνει 456 έγχρωμες σελίδες, σε μεγάλο σχήμα, και επιχειρεί να παρουσιάσει τη ζωή της Αλίκης μέσα από την προσωπική φωτογραφική ματιά του Κλεισθένη.

Οι εικόνες ξεκινούν από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της και φτάνουν μέχρι τις τελευταίες θεατρικές εμφανίσεις της. Ανάμεσά τους βρίσκονται φωτογραφίες από γυρίσματα, προσωπικές στιγμές, ταξίδια, φωτογραφήσεις για περιοδικά και θεατρικές παραγωγές.

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του λευκώματος βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν καταγράφει μόνο τη σταρ, αλλά και την κοινωνία μέσα στην οποία δημιουργήθηκε ο μύθος της: μια Ελλάδα που έβγαινε από τις πληγές του πολέμου και αναζητούσε χαμόγελο, αισιοδοξία, διασκέδαση και όνειρο.

Η πολιτιστική αξία ενός φωτογραφικού αρχείου

Πέρα από τη νοσταλγία, η έκδοση αναδεικνύει και ένα σημαντικό ζήτημα: τη διάσωση των φωτογραφικών αρχείων που καταγράφουν την ιστορία του ελληνικού πολιτισμού.

Οι περίπου 100.000 φωτογραφίες του αρχείου που συνδέεται με την Αλίκη αποτελούν σημαντικό υλικό, όχι μόνο για τους θαυμαστές της αλλά και για τους ιστορικούς του κινηματογράφου, τους ερευνητές και τις επόμενες γενιές.

Η ανάγκη συντήρησης, ψηφιοποίησης και οργανωμένης πρόσβασης σε τέτοια αρχεία είναι ουσιαστική, καθώς πολλά πολύτιμα τεκμήρια της ελληνικής καλλιτεχνικής ζωής παραμένουν σε ιδιωτικές συλλογές.

Το βιβλίο «Αλίκη μέσα από τον φακό του Κλεισθένη» αποτελεί συμβολή προς αυτή την κατεύθυνση. Πίσω από τις χιλιάδες φωτογραφίες βρίσκονται τρεις διαφορετικές ιστορίες: μιας γυναίκας που έγινε θρύλος, ενός φωτογράφου που την απαθανάτισε και ενός συγγραφέα που επιμένει να κρατά ζωντανή τη μνήμη του ελληνικού κινηματογράφου.

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