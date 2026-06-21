Αεροφωτογραφία που δείχνει το «Idemitsu Maru», ένα πετρελαιοφόρο που διαχειρίζεται θυγατρική της μεγάλης ιαπωνικής πετρελαϊκής εταιρείας Idemitsu Kosan Co. και το οποίο μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού πετρελαίου, αφού διέσχισε το Στενό του Ορμούζ στα τέλη Απριλίου έφτασε σε ένα διυλιστήριο κοντά στη Χίτα, στην επαρχία Αϊτσι της Ιαπωνίας, στις 25 Μαΐου 2026. Kyodo/μέσω REUTERS

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου συνέχισαν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ το Σαββατοκύριακο, παρά τις αντικρουόμενες δηλώσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ σχετικά με το καθεστώς της θαλάσσιας διόδου.

Δεδομένα παρακολούθησης πλοίων επιβεβαίωσαν τη συνεχή κίνηση υπερδεξαμενόπλοιων μέσω της νότιας διαδρομής, διαψεύδοντας τις αναφορές περί πλήρους κλεισίματος του στρατηγικού περάσματος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τη δυνατότητα ασφαλούς ναυσιπλοΐας στη νότια πλευρά, ενώ το Ιράν επιδιώκει να επιβάλει τον έλεγχο της περιοχής περιορίζοντας την κυκλοφορία στη βόρεια διαδρομή.

Παρά την αβεβαιότητα και τις προειδοποιήσεις για πιθανή παρουσία ναρκών, οι ναυτιλιακές ροές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου παραμένουν ενεργές μέσω της νότιας θαλάσσιας οδού.

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Εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου συνέχισαν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ μέσα στο Σαββατοκύριακο, παρά τις αντικρουόμενες δηλώσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ σχετικά με το αν η θαλάσσια δίοδος έχει πράγματι κλείσει.

Την ίδια στιγμή, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικές εκδοχές για την κατάσταση ενός από τα πιο κρίσιμα ενεργειακά περάσματα στον κόσμο, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για ναυτιλιακές εταιρείες, εμπόρους και παραγωγούς πετρελαίου.

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Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, πέντε φορτωμένα υπερδεξαμενόπλοια, με συνολική χωρητικότητα περίπου 8 εκατομμυρίων βαρελιών, καταγράφηκαν να εισέρχονται ή να πλέουν εντός των Στενών το Σάββατο και την Κυριακή, αναφέρει το Bloomberg.

Τα πλοία ακολούθησαν τη συνηθισμένη εναλλακτική διαδρομή κοντά στις ακτές του Ομάν, πριν σε ορισμένες περιπτώσεις «εξαφανιστούν» προσωρινά από τα ραντάρ, πιθανότατα λόγω απενεργοποίησης ή περιορισμού των αυτόματων σημάτων AIS. Ένα από αυτά επανεμφανίστηκε αργότερα στον Κόλπο του Ομάν, έχοντας συνεχίσει την πορεία του.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την αμερικανική εκτίμηση ότι οι ναυτικές δυνάμεις μπορούν να διατηρήσουν την ασφάλεια της νότιας διαδρομής, κοντά στο Ομάν, ακόμη και υπό συνθήκες έντασης. Αντίθετα, το Ιράν υποστηρίζει ότι έχει τον έλεγχο της περιοχής και ότι η βόρεια διαδρομή είναι η μόνη επιτρεπόμενη, επιχειρώντας να επιβάλει διαφορετικό πλαίσιο κυριαρχίας στο στρατηγικό σημείο Την ίδια στιγμή, παρατηρήθηκαν και μικρότερα πλοία να κινούνται προς τον Περσικό Κόλπο μέσω της ίδιας νότιας διαδρομής.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι συνολικά περίπου 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από το Ορμούζ μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, παρά τις αναφορές ιρανικών μέσων για πλήρες κλείσιμο της διόδου. Παράλληλα, ένας ναυτιλιακός σύνδεσμος που συντονίζει τις κινήσεις πλοίων στην περιοχή είχε ήδη ενημερώσει ότι η διέλευση από τη νότια πλευρά του Ομάν ήταν δυνατή όλο το 24ωρο, υπό την προϋπόθεση ότι τα πλοία διατηρούν ενεργούς τους αναμεταδότες AIS, πριν ακόμη ανακοινωθεί η ιρανική θέση.

Στο μεταξύ, οι πληροφορίες παρακολούθησης δείχνουν συγκεκριμένα δεξαμενόπλοια να συνεχίζουν κανονικά την πορεία τους. Το «Gulf Sunrise», που μεταφέρει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού αργού προς την Ιαπωνία, καταγράφηκε να κινείται στον Κόλπο του Ομάν αφού είχε χαθεί προσωρινά από τα ραντάρ κοντά στην είσοδο του στενού. Αντίστοιχα, το «Angola B», φορτωμένο με αργό από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εντοπίστηκε να πλέει γύρω από τη χερσόνησο Μουσαντάμ, ενώ το «Monaco Loyalty» δεν είχε φτάσει ακόμη στο κρίσιμο σημείο διέλευσης όταν χάθηκε από τις οθόνες παρακολούθησης.

Δύο ακόμη μεγάλα δεξαμενόπλοια, τα «Nordic Cross» και «Nordic Pollux», με χωρητικότητα περίπου 1 εκατομμυρίου βαρελιών το καθένα, εξέπεμψαν το τελευταίο τους σήμα το πρωί της Κυριακής από θέσεις που τα έθεταν σε τροχιά διέλευσης μέσω της νότιας διαδρομής. Παράλληλα, άλλα πλοία με ινδική ιδιοκτησία ή προορισμό την Ινδία, συνολικής μεταφοράς περίπου 6 εκατομμυρίων βαρελιών από Ιράκ και Κουβέιτ, εντοπίστηκαν κοντά στο νησί Κεσμ, ακολουθώντας τη διαδρομή που φέρεται να έχει εγκρίνει η Τεχεράνη.

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US efforts to open shipping channels in the Strait of Hormuz will allow a gradual increase in vessel transit, though security remains volatile, Chubb Ltd. Chief Executive Officer Evan Greenberg said. https://t.co/4Yx11TJhQ8 — Bloomberg (@business) June 21, 2026

Οι διαχειριστές των πλοίων δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού, ενώ οι κινήσεις των δεξαμενόπλοιων συνεχίστηκαν με βάση δεδομένα από διεθνείς πλατφόρμες παρακολούθησης όπως η Kpler. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πλοία που είχαν ήδη παραδώσει φορτίο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρατηρήθηκαν να επιστρέφουν ή να εισέρχονται ξανά στον Περσικό Κόλπο μέσω της ίδιας διαδρομής, ενισχύοντας την εικόνα ότι η ροή εμπορίου δεν έχει διακοπεί.

Παράλληλα, καταγράφηκαν και κινήσεις πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τον Περσικό Κόλπο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ενεργειακή ροή στην περιοχή συνεχίζεται σε πολλαπλά επίπεδα. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η αναφορά για πιθανή ύπαρξη ναρκών στη νότια διαδρομή, μετά από προειδοποίηση που αποδόθηκε στο Πακιστάν, το οποίο είναι αρμόδιο για τον ναυτιλιακό συντονισμό προειδοποιήσεων στην περιοχή.

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Το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακών Πληροφοριών (JMIC) είχε ήδη εκδώσει οδηγίες προς τους ναυτικούς να χρησιμοποιούν τη νότια διαδρομή με ενεργοποιημένα συστήματα AIS, ραντάρ και φώτα ναυσιπλοΐας, επιτρέποντας διέλευση ημέρα και νύχτα. Η οδηγία αυτή εκδόθηκε λίγο πριν από την ιρανική ανακοίνωση περί κλεισίματος του στενού, γεγονός που δείχνει τη χρονική ασυμφωνία και την ένταση στην πληροφόρηση γύρω από την περιοχή.





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