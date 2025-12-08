Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον, φόρεσε φτερά νεράιδας και αυτιά ξωτικού για να γιορτάσει τα τέταρτα γενέθλια της κόρης του, Ρόμι, στο Brightwell-cum-Sotwell του Νότιου Οξφορντσάιρ, στο πλαίσιο ενός πάρτι με θέμα «νεράιδες και ξωτικά».

Η σύζυγός του, Κάρι Τζόνσον, μοιράστηκε στιγμές από τη γιορτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναρτώντας φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, εμφανίζεται ανιματέρ ντυμένη ως η Τίνκερμπελ της Disney, με την οποία φαίνεται να χορεύει ο Τζόνσον στα βίντεο που αναρτήθηκαν.

Τα παιδιά του ζευγαριού, η Ρόμι και τα αδέρφια της, ο πεντάχρονος Γουίλφρεντ και ο δίχρονος Φρανκ, φορούσαν ασορτί ροζ φτερά νεράιδας, ενώ η μικρότερη αδελφή τους, Πόπι, εμφανίστηκε με μπλουζάκι σε θεματικό μοτίβο.

Η Κάρι δεν έκρυψε την ευγνωμοσύνη της για τη συμμετοχή του συζύγου της στη γιορτή: «Ένα μεγάλο μπράβο στον απίθανο σύζυγό μου, που όχι μόνο ντύθηκε ξωτικό για να ευχαριστήσει τη μικρή μας, αλλά προσπάθησε και το “Cha Cha Slide” για να σηκώσει όλους στην πίστα. Θρύλος».

(Με πληροφορίες από Independent)