Ο 22χρονος φοιτητής ιστορίας Εμιλιέν πέρασε σχεδόν δύο χρόνια στο δημοφιλές γαλλικό τηλεπαιχνίδι Les Douze Coups de Midi («Οι Δώδεκα Χτύποι του Μεσημεριού»), κατακτώντας όχι μόνο τον τίτλο του πιο επιτυχημένου παίκτη στη Γαλλία αλλά και το ρεκόρ του μεγαλύτερου νικητή τηλεπαιχνιδιού στην ευρωπαϊκή ιστορία – και το παγκόσμιο ρεκόρ για τις περισσότερες συνεχόμενες ατομικές εμφανίσεις σε τηλεοπτικό κουίζ.

Ξεκίνησε το 2023 με έναν απλό στόχο – να περάσει στον επόμενο γύρο. Δυο χρόνια και 647 συνεχόμενες εμφανίσεις αργότερα, είχε απαντήσει σωστά σε χιλιάδες ερωτήσεις κάθε θεματολογίας – από 16ο αιώνα ζωγραφική μέχρι ραπ και κοκτέιλ – κερδίζοντας πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, 23 αυτοκίνητα και δεκάδες δώρα.

Παρόλα αυτά, ο ίδιος συνεχίζει να ζει λιτά σε ένα μικρό διαμέρισμα στην Τουλούζη. «Δεν ήταν ποτέ για τα βραβεία», λέει. «Ήταν πάντα για την αγάπη μου για τα κουίζ».

Από παιδί ήταν γεμάτος περιέργεια, διάβαζε βιβλία με παγκόσμια ρεκόρ και σημείωνε ενδιαφέροντα στοιχεία. Σήμερα έχει ένα αρχείο 180 σελίδων γεμάτο με γεγονότα και σύντομες σημειώσεις, τις οποίες μελετά 16 – 17 ώρες τη μέρα.

Για εκείνον, το κλειδί δεν είναι μόνο η μνήμη αλλά και η προσεκτική ακρόαση: «Αν προσέχεις τι λένε οι άλλοι, μαθαίνεις απίστευτα πράγματα παντού γύρω σου».

Η επιτυχία του έγινε φαινόμενο στη Γαλλία, εμπνέοντας πολλούς νέους να ασχοληθούν με τα κουίζ. Ο ίδιος παραμένει ταπεινός, συνεχίζει να συμμετέχει σε τοπικές ομάδες κουίζ και να προσθέτει νέες πληροφορίες στο αρχείο του.

Τώρα, σκέφτεται να επιστρέψει στις σπουδές του ή να ασχοληθεί επαγγελματικά με τα κουίζ — ίσως ως δημιουργός ερωτήσεων ή διαδικτυακός παρουσιαστής.

«Η περιέργεια είναι το ξεκίνημα για τα πάντα στη ζωή», λέει. «Και εγώ απλώς δεν σταματώ ποτέ να μαθαίνω».

(Πηγή: Guardian)