Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανακοίνωσε μέσω των social media ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει ξανά εμφανίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για «εξαιρετικά ευαίσθητους λόγους».

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, η 44χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μια παλιά φωτογραφία της από τη σκηνή, καθισμένη δίπλα σε ένα πιάνο. Στη λεζάντα έγραψε: «Στέλνω αυτό το πιάνο στον γιο μου φέτος. Είναι ενδιαφέρον ότι χορεύω για να θεραπεύσω πράγματα στο σώμα μου που ο κόσμος δεν γνωρίζει. Ναι, μερικές φορές είναι ντροπιαστικό… αλλά πέρασα μέσα από τη φωτιά για να σώσω τη ζωή μου».

Η Σπίαρς πρόσθεσε ότι δεν επιθυμεί να ανέβει ξανά στη σκηνή στις ΗΠΑ, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών εμφανίσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία. «Δεν θα εμφανιστώ ποτέ ξανά στις ΗΠΑ για εξαιρετικά ευαίσθητους λόγους, αλλά ελπίζω σύντομα να κάθομαι σε ένα σκαμπό, με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στα μαλλιά μου πιασμένα κότσο, και να εμφανιστώ μαζί με τον γιο μου… στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία», έγραψε. «Είναι τεράστιο αστέρι και νιώθω απίστευτα ταπεινή που βρίσκομαι κοντά του! Καλή τύχη, μικρέ μου!», πρόσθεσε.

Η τραγουδίστρια δεν διευκρίνισε σε ποιον από τους δύο γιους της, που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της Κέβιν Φέντερλαϊν, αναφέρεται. Σε παλαιότερη ανάρτησή της στο Instagram, τον Μάρτιο του 2025, είχε χαρακτηρίσει τον έναν γιο της, τον Τζέιντεν, «ιδιοφυΐα», δημοσιεύοντας μάλιστα βίντεο όπου τον δείχνει να παίζει πιάνο.