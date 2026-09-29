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Κατά την παραμονή του, ο καλλιτέχνης πληροφορήθηκε για τα σοβαρά ιατρικά χρέη της εργαζόμενης Μπρέντα Πέτσανεκ και αποφάσισε να τη βοηθήσει οικονομικά.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Σπρίνγκστιν απέστειλε χρηματικό ποσό ύψους περίπου 160.000 δολαρίων για την πλήρη κάλυψη των ιατρικών εξόδων της γυναίκας.

Η απρόσμενη επίσκεψη και η γενναιόδωρη κίνηση του μουσικού παραμένουν μέχρι σήμερα μέρος της ιστορίας του συγκεκριμένου καταστήματος και της τοπικής κοινωνίας.

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Υπάρχουν ιστορίες της ροκ που μοιάζουν φτιαγμένες από κάποιον ευφάνταστο σεναριογράφο. Και υπάρχουν εκείνες που συνέβησαν πραγματικά. Η ιστορία του Μπρους Σπρίνγκστιν στο Πρέσκοτ της Αριζόνα ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.

Ήταν 29 Σεπτεμβρίου 1989. Ο άνθρωπος που ολόκληρος ο πλανήτης γνώριζε ήδη ως «The Boss» ταξίδευε με μοτοσικλέτα στην Αριζόνα και αποφάσισε να σταματήσει για μια μπίρα.

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Το μέρος λεγόταν Matt’s Saloon, ένα country-western μπαρ στη διάσημη Whiskey Row του Πρέσκοτ. Η ίδια η ιστορία του καταστήματος καταγράφει μέχρι σήμερα εκείνη την ημερομηνία ως τη μέρα που «The Boss Stops for a Beer». Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα ακολουθούσε.

«Come on, boys. Let’s jam»

Ο Springsteen μπήκε στο σχεδόν άδειο μπαρ, παρήγγειλε μια Budweiser και κάποια στιγμή πλησίασε τους μουσικούς της Mile High Band, της μπάντας του μαγαζιού. «Come on, boys. Let’s jam», φέρεται να τους είπε. Και ανέβηκε μαζί τους στη σκηνή.

Η είδηση ότι ο Bruce Springsteen έπαιζε ξαφνικά σε ένα μικρό σαλούν άρχισε να κυκλοφορεί αστραπιαία. Από ελάχιστους θαμώνες, το μαγαζί γέμισε γρήγορα.

Για περίπου μία ώρα ο Boss έπαιξε μαζί με την τοπική μπάντα. Στις καταγραφές της βραδιάς περιλαμβάνονται το «I’m on Fire», το «Don’t Be Cruel», το «Sweet Little Sixteen» και το «Route 66». Δεν υπήρχαν προβολείς σταδίου, οργανωμένη συναυλία ή πανάκριβα εισιτήρια. Μόνο ένας διάσημος μουσικός, μια τοπική μπάντα και ένα μπαρ που γέμισε μέσα σε λίγα λεπτά.

Η γυναίκα πίσω από το μπαρ

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Εκεί εργαζόταν η Brenda «Bubbles» Pechanec, η γυναίκα που έμελλε να θυμάται εκείνη την ημέρα για έναν πολύ διαφορετικό λόγο.

Η Brenda αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και τεράστια ιατρικά έξοδα. Μίλησε με τον Springsteen για την κατάστασή της. Εκείνος άκουσε. Χωρίς κάμερες, χωρίς δημόσια ανακοίνωση και χωρίς να μετατρέψει την ιστορία της σε επικοινωνιακό γεγονός.

Έφυγε από το Matt’s Saloon, ανέβηκε ξανά στη μοτοσικλέτα του και συνέχισε το ταξίδι του. Η ιστορία όμως δεν είχε τελειώσει.

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Το τσεκ που έφθασε λίγες ημέρες αργότερα

Λίγες ημέρες αργότερα έφθασε στο σαλούν ένας φάκελος για την «Bubbles». Μέσα βρισκόταν οικονομική βοήθεια από τον Bruce Springsteen.

Οι αναφορές που κυκλοφόρησαν τότε και έκτοτε αναπαράγονται ευρέως μιλούν για 100.000 δολάρια. Μεταγενέστερη έρευνα της Arizona Republic, βασισμένη και στη μαρτυρία της ίδιας της Brenda, αναφέρει ότι ο Springsteen ουσιαστικά κάλυψε ιατρικά χρέη που έφθαναν περίπου τις 160.000 δολάρια.

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Ήταν ένα τεράστιο ποσό για την εποχή. Αλλά ίσως σημαντικότερο ήταν ότι ο Springsteen είχε ακούσει την ιστορία μιας άγνωστης γυναίκας πίσω από έναν πάγκο σε μια πόλη από την οποία απλώς περνούσε — και δεν την ξέχασε όταν έφυγε.

Γιατί τον φωνάζουν «The Boss»

Το παρατσούκλι «The Boss» ακολουθεί τον Bruce Springsteen από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, αν και ο ίδιος δεν ενθουσιάστηκε ποτέ ιδιαίτερα με αυτό. Για εκατομμύρια θαυμαστές του, όμως, έγινε σχεδόν δεύτερο όνομά του.

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Γεννημένος στις 23 Σεπτεμβρίου 1949 στο Long Branch του Νιου Τζέρσεϊ και μεγαλωμένος στο Freehold, ο Springsteen μετέτρεψε τις ιστορίες της εργατικής Αμερικής σε τραγούδια. Έγραψε για εργάτες, ανέργους, οικογένειες, χαμένες δουλειές, αυτοκίνητα, δρόμους, μικρές πόλεις, όνειρα και απογοητεύσεις.

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Το «Born to Run» τον εκτόξευσε, το «The River» εδραίωσε τη θέση του και το «Born in the U.S.A.» τον έκανε παγκόσμιο σούπερ σταρ. Πίσω όμως από τις τεράστιες συναυλίες και την E Street Band παρέμεινε στενά συνδεδεμένος με την Αμερική των ανθρώπων που μετρούν τον μισθό, το νοίκι και τους λογαριασμούς.

Μια ιστορία που έμεινε 37 χρόνια μετά

Το Matt’s Saloon εξακολουθεί να υπάρχει στο Πρέσκοτ και στην επίσημη ιστορία του διατηρεί ξεχωριστή θέση για εκείνη την Παρασκευή του 1989.

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Δεν ήταν μια κανονική συναυλία του Bruce Springsteen. Δεν υπήρχε εισιτήριο, περιοδεία ή προγραμματισμένη εμφάνιση. Ήταν μια στάση στον δρόμο.

Ένας άνθρωπος μπήκε για μια μπίρα. Έπιασε μια κιθάρα. Έπαιξε για περίπου μία ώρα με μια άγνωστη τοπική μπάντα. Άκουσε την ιστορία μιας γυναίκας που βρισκόταν σε απόγνωση. Και όταν έφυγε, έκανε κάτι γι’ αυτήν.

Γι’ αυτό, 37 χρόνια αργότερα, η ιστορία εξακολουθεί να διηγείται. Γιατί εκείνη την ημέρα στο Πρέσκοτ ο Μπρους Σπρίνγκστιν απέδειξε ότι μερικές φορές το «Boss» δεν έχει καμία σχέση με το ποιος βρίσκεται πάνω στη σκηνή. Έχει σχέση με το ποιος είσαι όταν κατεβαίνεις από αυτήν.

Αυτός είναι ο Boss.

Πηγές: Matt’s Saloon – History • Los Angeles Times – 1989 report