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Η αστυνομία συνέλαβε ως υπόπτους για την ανθρωποκτονία τους ηλικιωμένους γονείς της συζύγου του θύματος, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση.

Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν ότι είδαν το ζευγάρι να πυροβολεί διαδοχικά τον ΜακΚίνσεϊ, ενώ οι αρχές δηλώνουν ότι δεν αναζητούν άλλους δράστες.

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω δικαστικής διαμάχης του θύματος με τη σύζυγό του για το διαζύγιο και την επιμέλεια των παιδιών τους.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνίσουν το ακριβές κίνητρο της επίθεσης, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό ενδοοικογενειακών καταγγελιών και δικαστικών εκκρεμοτήτων.

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Ο 40χρονος Τζόναθαν ΜακΚίνσεϊ, διευθυντής μηχανικής στο τμήμα Games των New York Times, έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς σε χώρο στάθμευσης στην πόλη Ντάμπλιν της Καλιφόρνια, με την αστυνομία να συλλαμβάνει ως υπόπτους για τη δολοφονία τα πεθερικά του.

Ο ΜακΚίνσεϊ βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμό στο πάρκινγκ του Dublin Sports Grounds το απόγευμα του Σαββάτου. Ένας αστυνομικός που περνούσε από την περιοχή εντόπισε τον άνδρα πεσμένο στο έδαφος και σταμάτησε για να ελέγξει τι είχε συμβεί. Παράλληλα, η αστυνομία είχε ήδη αρχίσει να δέχεται κλήσεις στο 911 για πυροβολισμούς.

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Οι αρχές ταυτοποίησαν ως υπόπτους τον 77χρονο Σόουγιονγκ Ζανγκ και την επίσης 77χρονη σύζυγό του, Σίλι Τσεν, οι οποίοι είναι οι γονείς της συζύγου του θύματος. Οι δύο συνελήφθησαν σε κοντινή απόσταση λίγα λεπτά μετά το περιστατικό και αντιμετωπίζουν κατηγορίες που περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία. Η αστυνομία έχει αναφέρει ότι δεν αναζητείται άλλος ύποπτος και πως δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή για την περιοχή.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στις αρχές ότι είδαν το ζευγάρι να πυροβολεί τον ΜακΚίνσεϊ. Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από αμερικανικά μέσα, οι δύο ύποπτοι φέρεται να πυροβόλησαν διαδοχικά τον 40χρονο και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν από το σημείο, χωρίς να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Το πιθανό κίνητρο της επίθεσης παραμένει υπό διερεύνηση. Ωστόσο, η υπόθεση εκτυλίχθηκε ενώ ο ΜακΚίνσεϊ και η σύζυγός του, Κάντις Τζανγκ, βρίσκονταν σε έντονη δικαστική διαμάχη για το διαζύγιο και την επιμέλεια των παιδιών τους. Δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται αμερικανικά μέσα καταγράφουν επίσης προηγούμενες καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση παιδιού.

Ο ΜακΚίνσεϊ είχε αντιμετωπίσει το 2025 κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα που αφορούσαν φερόμενη κακοποίηση παιδιού. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η σύζυγός του είχε καλέσει τότε την αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι ο 40χρονος είχε χτυπήσει τον εξάχρονο γιο τους. Ο ίδιος είχε δηλώσει αθώος και είχε αφεθεί ελεύθερος υπό όρους.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές είχαν προχωρήσει σε δικαστικές διαδικασίες σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών, ενώ υπήρχαν εκατέρωθεν καταγγελίες και αιτήματα για προστατευτικά μέτρα. Η υπόθεση βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη όταν σημειώθηκε η δολοφονία.

Οι New York Times επιβεβαίωσαν ότι ο ΜακΚίνσεϊ εργαζόταν στην εταιρεία από το 2023 και είχε τη θέση του διευθυντή μηχανικής για το Games Player Experience. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να προσπαθούν να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες και το κίνητρο πίσω από την επίθεση.