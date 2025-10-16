Μη εξουσιοδοτημένα πολιτικά μηνύματα υπέρ των Παλαιστινίων, τα οποία εξυμνούσαν τη Χαμάς και επιτίθονταν στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, μεταδόθηκαν μέσω των συστημάτων δημόσιας αναγγελίας σε τερματικούς σταθμούς τεσσάρων αεροδρομίων της Βόρειας Αμερικής την Τρίτη, διαταράσσοντας τις λειτουργίες και προκαλώντας έρευνες για τις προφανείς παραβιάσεις.

JUST IN: United States and Canadian authorities have launched an investigation after pro-Hamas hackers took over the PA systems at four North American airports.



"F*ck Netanyahu and Trump," the PA system blared at the airport.



The airports that were allegedly targeted included… pic.twitter.com/VV1oz00A2f Advertisement Advertisement October 15, 2025

Σύμφωνα με την Transport Canada, που ρυθμίζει τα αεροδρόμια της χώρας, παρόμοια περιστατικά αναφέρθηκαν και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Κελόουνα και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βικτόρια στη Βρετανική Κολομβία, καθώς και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Γουίντσορ στο Οντάριο.

The PA system at Harrisburg International Airport in Pennsylvania was hacked on Tuesday



"Fuck Netanyahu. Fuck Trump. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Turkish hacker cyber Islam was here."



pic.twitter.com/FuNSx5wBJF October 15, 2025

Οι ηχογραφήσεις και τα μηνύματα υπέρ της Χαμάς επαινούν τη Χαμάς και, χρησιμοποιώντας βρισιές, επικρίνουν την κυβέρνηση Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο και δικαιολογημένα τρόμαξε τους ταξιδιώτες», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Σον Ντάφι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας συνεργάζεται με το αεροδρόμιο του Χάρισμπουργκ «για να βοηθήσει να διαλευκανθεί αυτή η παραβίαση».

Οι παραβιάσεις έρχονται σε μια περίοδο που ο κλάδος των αεροπορικών μεταφορών αντιμετωπίζει μια σειρά από κυβερνοεπιθέσεις που έχουν προκαλέσει αναστάτωση στους πελάτες και έχουν παραλύσει μερικά από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου. Τον Ιούνιο, μια διαβόητη ομάδα κυβερνοεγκληματιών παραβίασε τα δίκτυα υπολογιστών πολλών αεροπορικών εταιρειών στις ΗΠΑ και τον Καναδά, σύμφωνα με το FBI. Και τον περασμένο μήνα, χάκερς έθεσαν εκτός λειτουργίας ένα σύστημα check-in επιβατών, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις, ακυρώσεις και χάος στα αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη.

Στο αεροδρόμιο του Χάρισμπουργκ την Τρίτη, «ένας μη εξουσιοδοτημένος χρήστης απέκτησε πρόσβαση στο σύστημα μεγαφωνικής αναγγελίας του αεροδρομίου και αναπαρήγαγε ένα μη εξουσιοδοτημένο ηχογραφημένο μήνυμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Ο επιβάτης Glen Brown είπε ότι αρχικά ήταν μπερδεμένος με αυτό που άκουγε, αλλά στη συνέχεια άρχισε να ανησυχεί για το τι άλλο θα μπορούσε να συμβαίνει.

«Έπρεπε να το ξανακούσεις και να αναρωτηθείς αν αυτό που άκουγες ήταν πραγματικά αληθινό», είπε. «Το πραγματικό ερώτημα που έχω είναι, αν χακάρουν το σύστημα αναγγελίας σε ένα διεθνές αεροδρόμιο, σε τι άλλο μπορούν να εισχωρήσουν;».

Το μήνυμα ήταν πολιτικής φύσης και δεν περιείχε απειλές κατά του αεροδρομίου, των καταστηματών μας, των αεροπορικών εταιρειών ή των επιβατών. Το σύστημα PA απενεργοποιήθηκε και το περιστατικό διερευνάται από την αστυνομία», πρόσθεσε η δήλωση του εκπροσώπου.

Amerikan Havalimanlarına Siber Akın!



Mütarrif kod Siber Akıncı, “Ebu Ubeyde'nin Cellatları” adıyla Harrisburg, Kelowna, Victoria ve Rogue Valley Medford havaalanlarının ses/görüntü sistemlerine siber saldırı düzenledi. Sistemlerden Kassam marşı ve Ebu Ubeydenin sesi yayınlandı. pic.twitter.com/mu9OL3Jtow — Akıncı Mecra (@akincimecra) October 15, 2025

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, μια πτήση βρισκόταν σε διαδικασία επιβίβασης, ανέφερε ο Σκοτ Μίλερ.

«Λόγω υπερβολικής προσοχής, το αεροσκάφος υποβλήθηκε σε έλεγχο. Δεν εντοπίστηκαν προβλήματα ασφαλείας και η πτήση αναχώρησε με ασφάλεια», πρόσθεσε η δήλωση.

Περίπου την ίδια ώρα, σε απόσταση άνω των 2.000 μιλίων, το Διεθνές Αεροδρόμιο της Κελόουνα ανέφερε ένα παρόμοιο συμβάν.

«Το προσωπικό του αεροδρομίου ήταν τόσο ανενημέρωτο όσο και εμείς», είπε ένας επιβάτης που περίμενε την πτήση του. «Αναγκάστηκαν μάλιστα να χρησιμοποιήσουν μεγάφωνα για να δώσουν πληροφορίες επιβίβασης στους επιβάτες, επειδή το σύστημα ενδοεπικοινωνίας δεν λειτουργούσε».

Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο CNN, το αεροδρόμιο ανέφερε ότι κάποιος είχε πρόσβαση τόσο στις οθόνες προβολής πληροφοριών πτήσεων όσο και στο σύστημα μεγαφωνικής αναγγελίας.

«Ελεύθερη Παλαιστίνη» και φιλοπαλαιστινιακά συνθήματα ακούγονταν σε ένα βίντεο που δημοσίευσε ο επιβάτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος δήλωσε στο CNN: «Κανείς δεν μας ενημέρωσε για το τι συνέβαινε, δεν υπήρχε καμία αντίδραση στην κρίση. Όλοι ήταν πραγματικά μπερδεμένοι».

Οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου της Κελόουνα δήλωσαν ότι τα μη εξουσιοδοτημένα μηνύματα αφαιρέθηκαν και τα συστήματα προβολής πτήσεων αποκαταστάθηκαν, προσθέτοντας ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση του συστήματος PA.

Στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βικτώριας, «ένα μη εξουσιοδοτημένο ηχητικό μήνυμα» μεταδόθηκε επίσης μέσω του συστήματος δημόσιας αναγγελίας λόγω «προβλήματος λογισμικού που βασίζεται στο cloud».

«Ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία αυτό μπορεί να προκάλεσε και ευχαριστούμε τους επιβάτες μας για την υπομονή και τη συνεργασία τους», ανέφερε το αερο

Στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Γούιντσορ, ο τερματικός σταθμός ήταν σχεδόν άδειος, καθώς δεν υπήρχαν πτήσεις που να φτάνουν ή να αναχωρούν αμέσως, δήλωσε ο πρόεδρος του αεροδρομίου, Mαρκ Γκάλβιν.

«Η ομάδα μας αντέδρασε γρήγορα, αφαίρεσε τις εικόνες και έκλεισε την ηχογραφημένη ανακοίνωση του συστήματος PA», είπε. «Επιστρέψαμε στο κανονικό σύντομα μετά και λειτουργούμε χωρίς περιστατικά».

Η Transport Canada δήλωσε στο CNN ότι «συνεργάζεται στενά με τους ομοσπονδιακούς εταίρους ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των αρχών επιβολής του νόμου, για να διασφαλίσει ότι δεν υπήρξαν επιπτώσεις στην ασφάλεια και την προστασία των λειτουργιών του αεροδρομίου και για να μετριάσει τις διαταραχές από παρόμοια περιστατικά στο μέλλον».

Πηγή: CNN