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Στις 20 Σεπτεμβρίου 1968 το CBS παρουσίασε για πρώτη φορά το «Hawaii Five-O», αρχικά ως δίωρο τηλεοπτικό φιλμ με τίτλο «Cocoon». Λίγες ημέρες αργότερα άρχισε η κανονική εβδομαδιαία προβολή μιας σειράς που έμελλε να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αστυνομικά σίριαλ της αμερικανικής τηλεόρασης. (TIME)

Ο Στιβ ΜακΓκάρετ και η ομάδα Five-O

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Δημιουργός της σειράς ήταν ο Leonard Freeman και πρωταγωνιστής ο Jack Lord, στον ρόλο του Στιβ ΜακΓκάρετ, επικεφαλής μιας φανταστικής ειδικής αστυνομικής υπηρεσίας της Πολιτείας της Χαβάης.

Δίπλα του ξεχώριζαν ο James MacArthur ως Danny «Danno» Williams και ο Kam Fong ως Chin Ho Kelly. Η ομάδα αντιμετώπιζε δολοφονίες, οργανωμένο έγκλημα, κατασκοπεία, απαγωγές και διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις. Ανάμεσα στους διασημότερους αντιπάλους του ΜακΓκάρετ ήταν ο Wo Fat. (IMDb)

Και βέβαια έμεινε στην τηλεοπτική ιστορία η περίφημη φράση του ΜακΓκάρετ:

«Book ’em, Danno!»

Δώδεκα χρόνια στον αέρα

Η αρχική «Χαβάη 5-0» παρέμεινε στο CBS μέχρι τον Απρίλιο του 1980, συμπληρώνοντας 12 σεζόν. Οι πηγές διαφέρουν ελαφρά στην αρίθμηση των επεισοδίων, ανάλογα με το αν τα δίωρα επεισόδια υπολογίζονται ως ένα ή δύο, όμως η σειρά ξεπέρασε συνολικά τις 280 τηλεοπτικές ιστορίες/ώρες. (Βικιπαίδεια)

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Για την εποχή ήταν εντυπωσιακή και η επιλογή να πραγματοποιούνται εκτεταμένα γυρίσματα στη Χαβάη αντί να αναπαρίσταται το τοπίο σε στούντιο του Χόλιγουντ. Έτσι οι παραλίες, οι φοίνικες, το Waikiki, η Χονολουλού και το εντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον έγιναν σχεδόν ένας ακόμη «πρωταγωνιστής».

Η μουσική που αναγνωρίζεται από τις πρώτες νότες

Τεράστιο κομμάτι της επιτυχίας ήταν το μουσικό θέμα του Morton Stevens. Γρήγορο, έντονο και απόλυτα συνδεδεμένο με τις εικόνες της Χαβάης, εξελίχθηκε σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά θέματα.

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Η εκτέλεσή του από τους The Ventures γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία και έφθασε στις κορυφαίες θέσεις των αμερικανικών charts.

Η επιστροφή το 2010

Τριάντα χρόνια μετά το τέλος της αυθεντικής σειράς, το CBS επανέφερε το όνομα με το «Hawaii Five-0», αυτή τη φορά με μηδέν αντί για το γράμμα Ο στον τίτλο.

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Η νέα εκδοχή έκανε πρεμιέρα το 2010, με τον Alex O’Loughlin ως Steve McGarrett και τον Scott Caan ως Danny Williams, και παρέμεινε στην τηλεόραση για δέκα σεζόν, αποδεικνύοντας πόσο ισχυρό είχε παραμείνει το όνομα της σειράς.

Χαβάη: τα νησιά στη μέση του Ειρηνικού

Πίσω όμως από την τηλεοπτική «Χαβάη 5-0» βρίσκεται ένας από τους πιο ιδιαίτερους τόπους των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Η Χαβάη είναι η 50ή Πολιτεία των ΗΠΑ – και από εκεί προήλθε ουσιαστικά και η ονομασία «Five-O». Έγινε Πολιτεία το 1959, μόλις εννέα χρόνια πριν από την πρεμιέρα της σειράς.

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Πρόκειται για ένα αρχιπέλαγος στον κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τις ηπειρωτικές ΗΠΑ. Πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη είναι η Χονολουλού, στο νησί Οάχου.

Τα σημαντικότερα νησιά περιλαμβάνουν τα Hawaii –το λεγόμενο Big Island–, Maui, Oahu, Kauai, Molokai και Lanai. Η περιοχή δημιουργήθηκε από ηφαιστειακή δραστηριότητα και ακόμη και σήμερα φιλοξενεί μερικά από τα πιο γνωστά ενεργά ηφαίστεια του πλανήτη.

Η Χαβάη έχει τη δική της ιδιαίτερη πολυπολιτισμική ταυτότητα, με βαθιές πολυνησιακές ρίζες, ενώ το aloha δεν είναι απλώς ένας παγκοσμίως γνωστός χαιρετισμός αλλά έννοια συνδεδεμένη με την αγάπη, τη συμπόνια και τον σεβασμό.

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Και για εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο, η πρώτη γνωριμία με αυτόν τον μακρινό παράδεισο έγινε μέσα από ένα κύμα που έσκαγε στην παραλία, τους χαρακτηριστικούς τίτλους αρχής και τον Τζακ Λορντ να κοιτάζει αυστηρά τον φακό.

Ήταν η «Χαβάη 5-0».