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Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επισκέφθηκε ένα εβραϊκό σχολείο στο Φαρ Ρόκαγουεϊ του Κουίνς, όπου τιμήθηκε για τη σταθερή υποστήριξή του προς το Ισραήλ και την εβραϊκή κοινότητα.

Ο Μιλέι επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Yeshiva Darchei Torah, όπου του απονεμήθηκε το βραβείο «Ohev Israel», που στα εβραϊκά σημαίνει «Αυτός που αγαπά το Ισραήλ». Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο σχολείο, ο Αργεντινός πρόεδρος μίλησε στους μαθητές στα ισπανικά, αναδεικνύοντας τη σημασία των σχέσεων της Αργεντινής με την εβραϊκή κοινότητα και το Ισραήλ.

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Discurso del Presidente Javier Milei en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, en Nueva York, tras recibir el Premio Ohev Yisrael. pic.twitter.com/285Jvf4hhz — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 23, 2026

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του, ο «εκρηκτικός» Μιλέι εμφανίζεται να αποχωρεί από το σχολείο σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, χορεύοντας μαζί με τους μαθητές που είχαν συγκεντρωθεί για να τον υποδεχθούν.

Argentina's President Javier Milei at Yeshiva Darchei in Far Rockaway today. pic.twitter.com/QQwXEwDVHz — KolHaolam (@KolHaolam) September 23, 2026

Ο πρόεδρος της Αργεντινής έχει εκφράσει επανειλημμένα τη στήριξή του προς το Ισραήλ. Από την έναρξη της θητείας του, έχει παράλληλα επιδιώξει την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων του Μπουένος Άιρες τόσο με την ισραηλινή κυβέρνηση όσο και με την εβραϊκή κοινότητα σε διεθνές επίπεδο.