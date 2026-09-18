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Η σχετική τελετή πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο στην Αθήνα, όπου την υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Η νέα πρέσβης εξέφρασε την αποφασιστικότητά της να ενισχύσει τη φιλία μεταξύ των δύο κρατών και να προωθήσει νέες συνεργασίες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Πρόεδρο Τασούλα και άλλους αξιωματούχους για τις διμερείς σχέσεις.

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Την επίσημη έναρξη της θητείας της ως πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Πνινάτ Γιανάι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επίδοσης των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Η σχετική τελετή έλαβε χώρα στις 16 Σεπτεμβρίου στο Προεδρικό Μέγαρο, στην Αθήνα. Εκεί, ο κ. Τασούλας υποδέχθηκε τη νέα πρέσβειρα του Ισραήλ και παρέλαβε τα διαπιστευτήριά της, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη των καθηκόντων της στην Ελλάδα.

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«Ξεκινώ αυτή την αποστολή με ταπεινότητα, υπερηφάνεια και μεγάλη αποφασιστικότητα»

Στην ανάρτησή της, η νέα πρέσβης του Ισραήλ έγραψε ότι ξεκινάει την αποστολή της με ταπεινότητα, υπερηφάνεια και μεγάλη αποφασιστικότητα. Παράλληλα, τόνισε ότι στόχος της είναι να ενισχύσει περαιτέρω τη φιλία μεταξύ των δύο χωρών, να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά, να δημιουργήσει νέες συνεργασίες και να οικοδομήσει ακόμη περισσότερες γέφυρες μεταξύ των δύο λαών.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«16 Σεπτεμβρίου 2026 — μια ημέρα που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μου για πολλά χρόνια.

Σε μια βαθιά συγκινητική και ουσιαστική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο στην Αθήνα, είχα την τιμή να επιδώσω τα διαπιστευτήριά μου από τον Πρόεδρο του Κράτους του Ισραήλ στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Α.Ε. κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, σηματοδοτώντας επισήμως την έναρξη της θητείας μου ως Πρέσβης του Κράτους του Ισραήλ στην Ελλάδα.



Στάθηκα εκεί με απέραντη υπερηφάνεια, αλλά και με βαθύ αίσθημα ευθύνης. Σε εκείνη τη μοναδική στιγμή ενώθηκαν η αγαπημένη χώρα που έχω το προνόμιο να εκπροσωπώ, η διαδρομή που με έφερε έως εδώ και η σημαντική αποστολή που βρίσκεται πλέον μπροστά μου.



Ιδιαίτερη σημασία είχε για εμένα η παρουσία των γονέων μου στο πλευρό μου, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους αυτή την ξεχωριστή περίσταση και μοιράστηκαν μαζί μου μια τόσο προσωπική και συγκινητική στιγμή στο πλαίσιο αυτής της σημαντικής κρατικής τελετής.



Μετά την τελετή, είχα το προνόμιο μιας ουσιαστικής συνομιλίας με τον Πρόεδρο Τασούλα, με τη Γενική Γραμματέα της Προεδρίας κ. Αλίκη Χατζή και τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Τάσο Χατζηβασιλείου σχετικά με τα ζητήματα που βρίσκονται ενώπιόν μας, τη βαθιά και σημαντική σχέση μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι την αποστολή μου εδώ: να ενισχύσω περαιτέρω τη φιλία μεταξύ των χωρών μας, να φέρω τους ανθρώπους πιο κοντά, να δημιουργήσω νέες συνεργασίες και να οικοδομήσω ακόμη περισσότερες γέφυρες μεταξύ των δύο λαών μας.



Ξεκινώ αυτή την αποστολή με ταπεινότητα, υπερηφάνεια και μεγάλη αποφασιστικότητα.

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει.

Μια νέα αποστολή ξεκινά.

Και η μακραίωνη φιλία μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας συνεχίζει να γράφεται».