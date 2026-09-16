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Η επιλογή του δημάρχου να ανακοινώσει την απόφασή του χορεύοντας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και κριτική από πολλούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τζόνσον υποστηρίζει ότι η πόλη έχει σημειώσει πρόοδο κατά τη διάρκεια της θητείας του, τονίζοντας τη μείωση της εγκληματικότητας σε βασικές κατηγορίες.

Παρά τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας για τη βελτίωση της ασφάλειας, ο δήμαρχος δέχεται συστηματική πολιτική κριτική για τη διαχείριση της δημόσιας τάξης.

Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της ηγεσίας της πόλης έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 23 Φεβρουαρίου του 2027.

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Ο δήμαρχος του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον, ανακοίνωσε και επίσημα την πρόθεσή του να διεκδικήσει δεύτερη θητεία στις εκλογές του 2027, επιλέγοντας έναν μάλλον ασυνήθιστο τρόπο για να το κάνει: ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει σε ταράτσα πολυκατοικίας.

Στο διάρκειας 12 δευτερολέπτων βίντεο, ο Τζόνσον κάνει lip-sync στο τραγούδι «Hideaway» της Kiesza, ενώ πίσω του χορεύει μια ομάδα νεαρών. Ανάμεσά τους βρίσκεται και μια γυναίκα που φορά μπλουζάκι με το σύνθημα «I ♥ DEI».

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«POV: Μόλις κυκλοφόρησε η είδηση ότι ο δήμαρχος Μπράντον Τζόνσον θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή!» αναφέρει η λεζάντα της ανάρτησης.

Η επιλογή αυτή, ωστόσο, δεν ενθουσίασε όλους όσοι είδαν το βίντεο. Στα σχόλια της ανάρτησης αρκετοί χρήστες άσκησαν κριτική τόσο στο ύφος της ανακοίνωσης όσο και στην εικόνα που επέλεξε να παρουσιάσει ο δήμαρχος.

«Κανένα συγκεκριμένο σχέδιο, μόνο χορός», έγραψε ένας σχολιαστής, ενώ ένας άλλος σχολίασε ότι το βίντεο αποτελεί «έναν ακόμη λόγο» για να μην τον ψηφίσει. «Είναι αυτό αστείο;» διερωτήθηκε κάποιος άλλος, ενώ ένας ακόμη χρήστης χαρακτήρισε το βίντεο «cringe». «Όχι, το Σικάγο αξίζει κάτι καλύτερο», ανέφερε ένα ακόμη σχόλιο.

Οι αντιδράσεις έρχονται ενώ ο Τζόνσον ξεκινά επίσημα την εκστρατεία του για δεύτερη θητεία, έχοντας απέναντί του αρκετούς υποψηφίους. Ο ίδιος, κατά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, υποστήριξε ότι η πόλη έχει σημειώσει πρόοδο κατά τη διάρκεια της θητείας του και δήλωσε ότι «μόλις ξεκινά».

Οι επικρίσεις για την ασφάλεια στο Σικάγο

Η αντιπαράθεση για το βίντεο συνδέεται στα σχόλια και με τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια στην πόλη. Η εικόνα, πάντως, είναι πιο σύνθετη από τον ισχυρισμό ότι η εγκληματικότητα συνολικά έχει αυξηθεί κατά 27%: τα στοιχεία της αστυνομίας του Σικάγο δείχνουν σημαντικές μειώσεις σε αρκετές βασικές κατηγορίες εγκλημάτων το 2025, μεταξύ άλλων στις ανθρωποκτονίες, τις ληστείες και τις κλοπές οχημάτων.

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Παράλληλα, ο Τζόνσον έχει δεχθεί πολιτική κριτική για τη διαχείριση ζητημάτων δημόσιας ασφάλειας, ενώ ο ίδιος υποστηρίζει ότι η πόλη έχει καταγράψει σημαντική υποχώρηση της βίαιης εγκληματικότητας και ότι η κυβέρνησή του έχει συμβάλει σε αυτή την εξέλιξη.

Ο δήμαρχος έχει επίσης βρεθεί στο επίκεντρο αντιδράσεων για δηλώσεις και τοποθετήσεις του σχετικά με τις βίαιες συγκεντρώσεις νέων στο κέντρο του Σικάγο, θέμα που είχε προκαλέσει αντιπαράθεση ήδη από την προεκλογική περίοδο του 2023.

Η εκλογική αναμέτρηση για τη δημαρχία του Σικάγο είναι προγραμματισμένη για τις 23 Φεβρουαρίου 2027.

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