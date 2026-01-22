Την ανάγκη αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης στις διατλαντικές σχέσεις, αλλά και τον απόλυτο σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, η χώρα του οποίου έχει την προεδρία της ΕΕ για το τρέχον εξάμηνο, προσερχόμενος το βράδυ της Πέμπτης στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες.

«Η κλιμάκωση στις σχέσεις δεν είναι ούτε προς όφελος ούτε των κρατών μελών της ΕΕ, αλλά ούτε και των ΗΠΑ, είναι εναντίον όλων», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «η Κύπρος βιώνει μια πικρή εμπειρία» και ότι «πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην κυριαρχία των κρατών».

Στη συνέχεια, ο κ. Χριστοδουλίδης επισήμανε πέντε σημεία.

Πρώτον, θεωρώ απολύτως σωστή την απόφαση του Προέδρου Κόστα να συγκαλέσει τη σημερινή άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι, από την αρχή, εμείς, ως Προεδρία, συγκαλέσαμε έκτακτη συνεδρίαση της COREPER για να συζητήσουμε το θέμα».

Όπως σημείωσε, «ήμουν σε επαφή με τους επικεφαλής των θεσμικών οργάνων, τον Πρωθυπουργό της Δανίας, καθώς και με άλλους ομολόγους μου – τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας, τους Πρωθυπουργούς της Κροατίας και της Ελλάδας. Ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Αναπληρωτής Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων έκαναν το ίδιο [με τους ομολόγους τους]».

Αναφερόμενος στο δεύτερο σημείο, τόνισε: «Πλήρης σεβασμός της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Βασιλείου της Δανίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία γνωρίζει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος τι σημαίνει παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας».

Στο τρίτο σημείο της τοποθέτησής του, ανέφερε: «Σήμερα θα ενημερωθούμε από τους επικεφαλής των θεσμικών οργάνων και τον Πρωθυπουργό της Δανίας σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, την κοινή αντίληψη που φαίνεται να έχει επιτευχθεί στο Νταβός, και θα αποφασίσουμε για τα επόμενα βήματα».

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε: «Τέταρτον, ο στόχος μας δεν είναι η κλιμάκωση. Η κλιμάκωση είναι εναντίον όλων, εναντίον των κρατών μελών, εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, και λειτουργεί εναντίον των διατλαντικών σχέσεων. Επομένως, ο στόχος μας είναι η αποκλιμάκωση, χωρίς, φυσικά, κανένα συμβιβασμό όσον αφορά την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου».

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπογράμμισε το πέμπτο σημείο λέγοντας: «Οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν την ανάγκη για αυτό που εμείς, ως Κυπριακή Προεδρία, έχουμε θέσει ως στόχο μας, την ανάγκη για μεγαλύτερη αυτονομία. Αυτονομία σε όλους τους τομείς – αυτονομία στην άμυνα και την ασφάλεια, στα ενεργειακά ζητήματα, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Και η τρέχουσα συγκυρία επιβεβαιώνει ότι η προσέγγισή μας είναι σωστή, βοηθώντας μας να επιτύχουμε τον στόχο της στρατηγικής αυτονομίας, της στρατηγικής ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».