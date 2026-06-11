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Συναγερμός σήμανε το πρωί στην περιοχή της Πύλας, όταν αξιωματικός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο οποίος βρισκόταν στα όρια της Νεκρής Ζώνης στο πλαίσιο επιθεώρησης για εργασίες αποψίλωσης, συνελήφθη από τις κατοχικές αρχές. Λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, έπειτα από παρέμβαση αξιωματικών της Αστυνομίας των Ηνωμένων Εθνών.

Ελεύθερος αφέθηκε ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που είχε συλληφθεί από τις κατοχικές αρχές στην περιοχή της Πύλας, στα όρια της Νεκρής Ζώνης προς τις ελεύθερες περιοχές.

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Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιθεώρησης για θέματα αποψίλωσης στην περιοχή. Ο αξιωματικός της Υπηρεσίας συνελήφθη από τις κατοχικές αρχές, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Ο κ. Κεττής σημείωσε ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό διερευνώνται από την Αστυνομία.

Στο συμβάν αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Αλίμ Σιντίκ, ο οποίος, απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, δήλωσε ότι το πρωί αξιωματικοί της Αστυνομίας των Ηνωμένων Εθνών, της UNPOL, είχαν εισέλθει σε «ευαίσθητη περιοχή» του οροπεδίου της Πύλας, συνοδεύοντας πυροσβέστη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρνακας.

Όπως ανέφερε, ο πυροσβέστης συνελήφθη για μικρό χρονικό διάστημα από την τουρκοκυπριακή αστυνομία. Οι αξιωματικοί της UNPOL παρενέβησαν άμεσα προς την τουρκοκυπριακή πλευρά και διασφάλισαν την απελευθέρωσή του.

Ο εκπρόσωπος της ΟΥΝΦΙΚΥΠ υπογράμμισε ότι η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών εντός της Νεκρής Ζώνης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα.

Πηγή: OffsiteNews