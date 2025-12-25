Από το Καράκας της Βενεζουέλας, εν μέσω κλιμακούμενης έντασης με τις ΗΠΑ, μέχρι το Κίεβο, όπου ο πόλεμος μπαίνει σε λίγες μέρες στην τέταρτη χρονιά του, και από τη Βηθλεέμ, γενέτειρα του Ιησού Χριστού, μέχρι τις φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο και του Σάο Πάολο, καθώς και τις θρησκευτικές μειονότητες στο Πακιστάν, εκατομμύρια Χριστιανοί ανά τον κόσμο γιόρτασαν τη Γέννηση του Χριστού.

Άλλοι γιόρτασαν υπό πολικές θερμοκρασίες, άλλοι μόνο με σκούφους και μαγιό, αλλά όλοι ενώθηκαν στο κοινό μήνυμα της πίστης τους για τον ερχομό του στον κόσμο. Οι θρησκευτικές τελετές, οι λιτές γιορτές, τα κάλαντα και οι οικογενειακές συγκεντρώσεις αντικατοπτρίζουν την ελπίδα, την αγάπη και την πίστη που παραμένουν ζωντανά ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες.

Το μήνυμα της φετινής γιορτής ήταν πανανθρώπινο: υγεία για όλους, ειρήνη σε γειτονιές που μαστίζονται από ένοπλες συγκρούσεις, και ελπίδα για καλύτερες μέρες. Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή υπενθύμισε ότι, παρά τις δυσκολίες, η πίστη και η αλληλεγγύη μπορούν να φέρουν φως και ζεστασιά στις ζωές των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη.

Παρακάτω, δείτε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίες των Χριστουγέννων ανά τον κόσμο:

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ χαιρετά τους πιστούς από το παπικό όχημα πριν εκφωνήσει τον παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο λόγο Urbi et Orbi, Βατικανό, στις 25 Δεκεμβρίου 2025. REUTERS/Yara Nardi

Άνθρωποι ντυμένοι με παραδοσιακές ουκρανικές φορεσιές συμμετέχουν στους εορτασμούς των Χριστουγέννων, εν μέσω της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, στο Κίεβο της Ουκρανίας, στις 25 Δεκεμβρίου 2025. REUTERS/Gleb Garanich

Άνθρωποι ντυμένοι με χριστουγεννιάτικες στολές βουτούν στη Μεσόγειο Θάλασσα κατά τη διάρκεια του κολυμβητικού αγώνα Copa Nadal (Κύπελλο Χριστουγέννων) στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, στις 25 Δεκεμβρίου 2025. REUTERS/Bruna Casas

Μέλη της 13ης Ταξιαρχίας Επιχειρησιακού Σκοπού «Khartiia» της Εθνοφυλακής της Ουκρανίας δειπνούν κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης παραμονής σε θέση κοντά στο μέτωπο, εν μέσω της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, στην περιοχή του Χάρκοβο, Ουκρανία, στις 24 Δεκεμβρίου 2025. REUTERS/Sofiia Gatilova

Άνθρωποι συμμετέχουν σε χριστουγεννιάτικο δείπνο που διοργανώθηκε από τη δημοτική αρχή στο Κοκορότε, στην πολιτεία Γιαρακουί της Βενεζουέλας, στις 24 Δεκεμβρίου 2025. REUTERS/Juan Carlos Hernandez

Άνθρωποι ετοιμάζονται να κολυμπήσουν στη θάλασσα, συμμετέχοντας στη χριστουγεννιάτικη βουτιά στην παραλία του Μπράιτον στη νότια Αγγλία, στη Βρετανία, στις 25 Δεκεμβρίου 2025. REUTERS/Carlos Jasso

Άνθρωποι επισκέπτονται φωτισμένες διακοσμήσεις που έχουν στηθεί για τους εορτασμούς των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σε πολυκατάστημα της Μπανγκόκ, στην Ταϊλάνδη, στις 25 Δεκεμβρίου 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa

Σύριοι Χριστιανοί συμμετέχουν στους εορτασμούς των Χριστουγέννων στο Μπαμπ Τουμά, στη Δαμασκό της Συρίας, στις 25 Δεκεμβρίου 2025. REUTERS/Yamam Al Shaar TPX IMAGES OF THE DAY

Μέλη του συλλόγου χειμερινών κολυμβητών Berliner Seehunde (Βερολινέζες Φώκιες) βουτούν στη λίμνη Οράνκεζε κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής τους χριστουγεννιάτικης κολυμβητικής εκδήλωσης στο Βερολίνο, Γερμανία, στις 25 Δεκεμβρίου 2025. REUTERS/Christian Mang

Χριστιανοί συμμετέχουν στους εορτασμούς της Χριστουγεννιάτικης Θείας Λειτουργίας στην εκκλησία του Αγίου Ιακώβου της Νισίβης στο Κάμισλι της Συρίας, στις 25 Δεκεμβρίου 2025. REUTERS/Orhan Qereman

Μέλη της χορωδίας της εκκλησίας τραγουδούν χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον καθεδρικό ναό των Αγίων Πάντων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας την ημέρα των Χριστουγέννων στο Ναϊρόμπι, Κένυα, στις 25 Δεκεμβρίου 2025. REUTERS/Monicah Mwangi

Άνθρωποι συμμετέχουν σε χριστουγεννιάτικο δείπνο αλληλεγγύης με τίτλο «Κανείς δεν μένει χωρίς Χριστούγεννα», που διοργανώθηκε για να στηρίξει όσους πλήττονται από τη φτώχεια, μπροστά στο Εθνικό Κογκρέσο στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, στις 24 Δεκεμβρίου 2025. REUTERS/Mariana Nedelcu

