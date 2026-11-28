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Μέσω του οργανισμού Life Action Trust, η ίδια υποστήριξε παιδιά με προβλήματα υγείας, ασθενείς που χρειάζονταν θεραπεία και νέους καλλιτέχνες με υποτροφίες.

Η κοινωνική της δράση περιλαμβάνει συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς και θέσεις ευθύνης σε σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς της Βρετανίας, όπως η Philharmonia Orchestra.

Η προσφορά της έχει αναγνωριστεί με πλήθος διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου Grand Dame και επαίνου από την Ακαδημία Αθηνών για το έργο της.

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Τριάντα χρόνια κοινωνικής και φιλανθρωπικής προσφοράς στην Ελλάδα και τη Βρετανία. Η Χρυσάνθη Λαιμού έχει συνδέσει το όνομά της με τη στήριξη παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, την οικονομική ενίσχυση ασθενών που χρειάζονται θεραπεία στο εξωτερικό και τη χορήγηση υποτροφιών σε νέους καλλιτέχνες.

Η πολυετής δράση της τιμήθηκε σε εκδήλωση του Greek Female Society στην επίσημη κατοικία του Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

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Με τα παιδιά της στο πλευρό της, η Χρυσάνθη Λαιμού βρέθηκε ανάμεσα σε φίλους, αλλά και ανθρώπους που θέλησαν να γνωρίσουν καλύτερα το έργο της.

Προερχόμενη από τη γνωστή ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια Λαιμού, έζησε για δεκαετίες στη βρετανική πρωτεύουσα, όπου ανέπτυξε σημαντικό μέρος της φιλανθρωπικής και πολιτιστικής της δραστηριότητας. Σήμερα κατοικεί στην Ελλάδα, διατηρώντας τους δεσμούς που δημιούργησε όλα αυτά τα χρόνια με τη Βρετανία.

Το 1993 ίδρυσε στο Λονδίνο το Life Action Trust, έναν φιλανθρωπικό οργανισμό που προσέφερε υποτροφίες σε νέους μουσικούς, χορευτές και ηθοποιούς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε Έλληνες καλλιτέχνες που επιθυμούσαν να σπουδάσουν και να σταδιοδρομήσουν στο εξωτερικό. Παράλληλα, στήριξε παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας και ασθενείς που χρειάζονταν εξειδικευμένη θεραπεία εκτός Ελλάδας, συμβάλλοντας στην κάλυψη των σχετικών εξόδων.

Στη διάρκεια αυτής της πορείας διοργάνωσε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις σε ιστορικούς χώρους του Λονδίνου, όπως η Βασιλική Όπερα και το Παλάτι του Κένσινγκτον, ενώ ανταποκρίθηκε σε αιτήματα συνδρομής οργανώσεων όπως ο Ερυθρός Σταυρός, το Make-A-Wish και η W.I.N. Hellas, που δραστηριοποιείται στην πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

Ιδιαίτερη θέση στη ζωή της κατέχει ο πολιτισμός. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Philharmonia Orchestra, μιας από τις σημαντικότερες συμφωνικές ορχήστρες της Βρετανίας, και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του English National Ballet. Μέσα από τη σχέση της με τον κόσμο του χορού γνώρισε την πριγκίπισσα Νταϊάνα, με την οποία, όπως έχει αφηγηθεί η ίδια, ανέπτυξε στενή φιλία.

Η κοινωνική και πολιτιστική της προσφορά έχει αναγνωριστεί με σειρά διακρίσεων. Το 1996 η Ακαδημία Αθηνών της απένειμε έπαινο, ενώ το 1997 τιμήθηκε με τον Ταξιάρχη του Τάγματος της Ευποιΐας. Σύμφωνα με το βιογραφικό της, το 1998 έλαβε τον τίτλο Grand Dame από τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, σημερινό βασιλιά Κάρολο Γ΄. Στις πιο πρόσφατες διακρίσεις που αναφέρονται στο βιογραφικό της περιλαμβάνεται και βραβείο για τη συνολική προσφορά της στην ελληνική κοινότητα του Λονδίνου, το 2025.

Την εκδήλωση διοργάνωσε το Greek Female Society, με πρόεδρο και ιδρύτρια την Μπέττυ Ηλιάδου, πρώην δικαστικό και συγγραφέα, με περισσότερα από τριάντα χρόνια υπηρεσίας στην ελληνική Δικαιοσύνη.

Με έδρα το Λονδίνο, ο οργανισμός επιδιώκει να φέρει πιο κοντά τις Ελληνίδες της διασποράς, καλλιεργώντας σχέσεις συνεργασίας, αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης.