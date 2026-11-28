Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας επεκτείνεται γεωγραφικά, με περισσότερες από είκοσι χώρες να εμπλέκονται πλέον σε στρατιωτικά περιστατικά, επιθέσεις με drones και παραβιάσεις εναέριων χώρων.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ μυστηριώδεις εμφανίσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκαλούν ανησυχία σε αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις της Δυτικής Ευρώπης.

Παράλληλα, η σύγκρουση έχει μεταφερθεί στην Αφρική, όπου η Ουκρανία και η Ρωσία εμπλέκονται σε επιχειρήσεις που πλήττουν ναυτικές βάσεις και εμπορικά πλοία στη Λιβύη και τη Σενεγάλη.

Στην Ελλάδα, οι ένοπλες δυνάμεις εξουδετέρωσαν το 2026 ουκρανικό θαλάσσιο drone με εκρηκτικά κοντά στη Λευκάδα, γεγονός που οδήγησε σε επίσημη διαμαρτυρία της ελληνικής κυβέρνησης και μεταγενέστερη συγγνώμη από το Κίεβο.

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Σχεδόν πέντε χρόνια μετά την έναρξη ενός βίαιου και αιματηρού πολέμου στην Ουκρανία, τα όρια της σύγκρουσης εξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση.

Πάνω από 20 χώρες έχουν πλέον εμπλακεί στη διαρκώς διευρυνόμενη σύγκρουση, μεταξύ άλλων μέσω επιβεβαιωμένων ή υποψιαζόμενων εισβολών με drones, πυραύλους και μαχητικά αεροσκάφη, καθώς και άλλων μορφών στρατιωτικών επιθέσεων.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια σπάνια δήλωση που απευθυνόταν στο ρωσικό καθεστώς, κάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν να «αποσύρει κάθε στρατιωτική επιθετικότητα εναντίον» ανώνυμων «εδαφών σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Σε ένα ακόμη πρόσφατο παράδειγμα της εξάπλωσης της σύγκρουσης, το Κίεβο χτύπησε την Τρίτη ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στη Λιβύη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο Λίβυοι αξιωματικοί του ναυτικού.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στις 20 Νοεμβρίου ότι τουλάχιστον ένας ρωσικός πύραυλος χτύπησε τη νοτιοανατολική Πολωνία κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Μόσχας εναντίον της Ουκρανίας

Εδώ και χρόνια, η Μόσχα βρίσκεται επίσης πίσω από εισβολές με drones και πυραύλους σε ολόκληρη την Ευρώπη, εντείνοντας τους φόβους ότι οι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας θα μπορούσαν να εμπλακούν στη σύγκρουση.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εξέδωσαν δήλωση σχετικά με τη σύγκρουση, μετά από συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα.

Ανέφεραν ότι συζήτησαν «τη σημασία της αποφυγής, από τη Ρωσία και την Ουκρανία, οποιωνδήποτε ενεργειών που, σκόπιμα ή ακούσια, επεκτείνουν τον πόλεμο — καθώς και τη σημασία της επίτευξης ειρηνικής λύσης στον πόλεμο, το συντομότερο δυνατόν!»

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Η εφημερίδα «The Independent» εξετάζει πόσες ακριβώς χώρες έχουν έχουν πληγεί από τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

BREAKING: Russia struck Polish territory 3 times this morning. Debris of cruise missiles and/or suicide drones have been found at 3 locations. The Polish authorities have announced that the strikes took place near Chmielek, Rudnik nad Sanem and Mołodycz. Rudnik nad Sanem is located nearly 100 km from the border with Ukraine and only 40 seconds of additional flight for a cruise missile from the training ground where soldiers from 11 countries of the Coalition of the Willing for Ukraine is carrying out military exercises right now ahead of a potential deployment in Ukraine as a security guarantee following a potential peace deal between Russia and Ukraine. The video below shows on of this morning’s Russian strikes against Poland. — Visegrád 24 (@visegrad24) November 20, 2026

Περιστατικά στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Ευρώπης



Από το 2025, οι ρωσικές εισβολές στην Ανατολική Ευρώπη έχουν καταστεί συνηθισμένο φαινόμενο του πολέμου στην Ουκρανία.

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Το ΝΑΤΟ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση στις 23 Νοεμβρίου για να συζητήσει τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του εναερίου χώρου των μελών του από τις ρωσικές δυνάμεις, μετά από μια σειρά πρόσφατων σοβαρών περιστατικών.

Αυτή την εβδομάδα, Πολωνοί ερευνητές ανέφεραν ότι τρεις ρωσικοί πύραυλοι κρουζ Kh-1091 συνετρίβησαν την περασμένη Παρασκευή, χτυπώντας τρεις διαφορετικές τοποθεσίες στη νοτιοανατολική Πολωνία, με τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ να καταγγέλλει τη «σκόπιμη πρόκληση» εκ μέρους της Ρωσίας.

Ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο The Conversation από τον Frederic Lemieux, καθηγητή σπουδών ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Georgetown, έδειξε ότι οι ρωσικές παραβιάσεις του εναερίου χώρου του ΝΑΤΟ έχουν αυξηθεί δραματικά, υπερτετραπλασιαζόμενες μεταξύ του 2024 και του 2026.

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Σε μια άλλη από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις του περασμένου έτους, τουλάχιστον 21 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισέβαλαν στον πολωνικό εναέριο χώρο, αναγκάζοντας αεροσκάφη των συμμάχων του ΝΑΤΟ να αναχωρήσουν εσπευσμένα. Ένα drone συνετρίβη σε απόσταση 200 χλμ. μέσα στα ανατολικά σύνορα της Πολωνίας.

Πρόκειται για μια γνωστή ρουτίνα. Ένα drone εισέρχεται στον εναέριο χώρο μιας από τις χώρες της Βαλτικής ή των χωρών που συνορεύουν με την Ουκρανία, τα μαχητικά του ΝΑΤΟ αναχωρούν εσπευσμένα, το drone κάνει αναστροφή ή, περιστασιακά, συντρίβεται.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτού συνέβη την Παρασκευή, όταν ένα drone διέσχισε τα ρωσικά σύνορα και πέταξε μέσα στον εναέριο χώρο της Λετονίας, προτού αναχαιτιστεί από μαχητικά του ΝΑΤΟ.

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Following a violation of Estonian air space, Swedish JAS 39 fighters intercepted and monitored three Russian MiG-31 fighter jets over the Baltic Sea today. Sweden is always ready to ensure the safety, security and integrity of our airspace together with our allies. #WeAreNATO https://t.co/gpTbmngiKc Advertisement September 19, 2025

Σε κάποιο βαθμό, η αύξηση των εισβολών αποτελεί αναπόφευκτο χαρακτηριστικό της τεράστιας αύξησης της χρήσης drones στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Τα drones που υφίστανται ηλεκτρονική παρεμβολή μπορούν συχνά να εκτραπούν από την πορεία τους.

Το ίδιο δεν ισχύει, ωστόσο, για τα μαχητικά αεροσκάφη.

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας στον Κόλπο της Φινλανδίας για συνολικά 12 λεπτά, με αποτέλεσμα το Ταλίν να επικαλεστεί το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, το οποίο απαιτεί από τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ να συνέλθουν όταν ένα μέλος θεωρεί ότι απειλείται η εδαφική του ακεραιότητα.

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Κατά τη διάρκεια του πολέμου έχουν σημειωθεί αρκετά παρόμοια περιστατικά στη Λιθουανία και τη Σουηδία.

2. Μυστηριώδεις θεάσεις drones στη Δυτική Ευρώπη

Καθώς ο αριθμός των παραβιάσεων του ρωσικού εναέριου χώρου στην Ανατολική Ευρώπη αυξανόταν ραγδαία, παρατηρήθηκε μια σειρά μυστηριωδών θεάσεων drones στη Δυτική Ευρώπη.

Δεν επιβεβαιώθηκε ότι όλα αυτά ήταν ρωσικά, αν και δεν έλειψαν οι υποψίες από αναλυτές και ορισμένους πολιτικούς.

Η σειρά των ανεξήγητων θεάσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών ξεκίνησε στις 22 Σεπτεμβρίου, ενώ οι πτήσεις στα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο αναστάλησαν στις 22 Νοεμβρίου, αφού παρατηρήθηκαν αρκετά μεγάλα drones εντός ελεγχόμενου εναέριου χώρου.

Η δανική αστυνομία ανέφερε ότι οι εισβολές των drones πραγματοποιήθηκαν από έναν «ικανό δράστη» που διέθετε «την ικανότητα, τη βούληση και τα μέσα για να κάνει αισθητή την παρουσία του».

Αυτό σηματοδότησε την έναρξη μιας σειράς θεάσεων σε διάφορα ευρωπαϊκά αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα όλες το βράδυ ή τη νύχτα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παρατηρήθηκαν drones στη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες, την Ιρλανδία και τη Γαλλία.

Στις 2 Οκτωβρίου, για παράδειγμα, οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Μονάχου αναστάλθηκαν για αρκετές ώρες, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν αρκετές πτήσεις, να παραμείνουν στο έδαφος τουλάχιστον 17 αεροσκάφη και, σύμφωνα με αναφορές, να επηρεαστούν 3.000 επιβάτες.

Στις 22 Νοεμβρίου, στην αεροπορική βάση Volkel των Κάτω Χωρών, όπου αποθηκεύονται πυρηνικά όπλα, οι ολλανδικές ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον αρκετών drones, χωρίς όμως να ανακτηθούν συντρίμμια.

Λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα αργότερα, εντοπίστηκαν drones βόρεια του Δουβλίνου κατά τη διάρκεια της προσέγγισης προσγείωσης του κυβερνητικού αεροσκάφους του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Δεν επιβεβαιώθηκε ότι οι θεάσεις αυτές σχετίζονταν με ρωσική εμπλοκή, αλλά συνέπεσαν με μια περίοδο αυξανόμενης ανησυχίας για τον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας και τις ολοένα και πιο απειλητικές ενέργειες και δηλώσεις της προς τις ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ.

3. Η παρουσία της Ουκρανίας και της Ρωσίας στην Αφρική

Δύο Λίβυοι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού έχασαν τη ζωή τους από τραύματα που υπέστησαν κατά τη διάρκεια επίθεσης ουκρανικού drone το Σαββατοκύριακο εναντίον ρωσικού πολεμικού πλοίου που ήταν αγκυροβολημένο στην ανατολική Λιβύη, σύμφωνα με τις λιβυκές αρχές.

Οι δύο άνδρες κηρύχθηκαν νεκροί το βράδυ της Τρίτης.

Ο Ζελένσκι εξήρε τη Δευτέρα τις υπηρεσίες ασφαλείας του για μια ναυτική επίθεση με drone, η οποία, όπως ισχυρίστηκε, βύθισε ένα από τα νεότερα πολεμικά πλοία της Ρωσίας στα λιβυκά ύδατα. Ωστόσο, λιβυκοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το πλοίο αξίας 150 εκατομμυρίων λιρών υπέστη μόνο σοβαρές ζημιές.

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση με drone της Κυριακής στη Ναυτική Βάση της Βεγγάζης, όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο αυτοαποκαλούμενος Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA).

Ο LNA έχει δεσμευτεί να ανταποδώσει τις επιθέσεις.

Αυτή ήταν η πιο πρόσφατη ένδειξη ότι χώρες της Αφρικής συνδέονται με τη μακροχρόνια σύγκρουση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κίεβο έχει υποστηρίξει αντάρτες που πολεμούν τις κυβερνητικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Ρωσία στο βόρειο Μάλι. Μια έρευνα του CNN τον Σεπτέμβριο αποκάλυψε ότι περίπου 15 Ουκρανοί ειδικοί σε drones υποστήριζαν τους αντάρτες Τουαρέγκ στην περιοχή.

Τον Νοέμβριο του 2025, ένα πλοίο υπό τουρκική σημαία, φορτωμένο με ρωσικά καύσιμα και αγκυροβολημένο ανοιχτά του Ντακάρ στη Σενεγάλη, υπέστη εκρήξεις στα μηχανοστάσιά του. Αν και δεν υπήρξε επιβεβαίωση για το ποιος ήταν υπεύθυνος, ο διαχειριστής του πλοίου «Mersin» δήλωσε ότι θα σταματήσει να αναλαμβάνει ρωσικές μεταφορές λόγω των κινδύνων για την ασφάλεια.

Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν επίσης την ανατολική Λιβύη ως ορμητήριο για επιχειρήσεις προς το νότο της Αφρικής, μεταξύ των οποίων η εξόρυξη χρυσού στο Σουδάν και η υποστήριξη των σουδανικών παραστρατιωτικών δυνάμεων, των «Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης».

Ευρύτερες στρατιωτικές και ναυτιλιακές συνδέσεις

Η Φινλανδία, η Μάλτα, η Ιταλία αλλά και η χώρας μας αναφέρονται σε σχετικές αναφορές σχετικά με ναυτικές επιχειρήσεις, ναυτιλιακές δραστηριότητες που συνδέονται με τη Ρωσία και μυστικές δραστηριότητες της Ουκρανίας.

Στις 7 Μαΐου 2026, Έλληνες ψαράδες εντόπισαν ένα ύποπτο μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος κοντά στη Λευκάδα. Όπως αναφέρει η HuffPost Greece για την εξουδετέρωση, το σκάφος έφερε περίπου 100 κιλά εκρηκτικών, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη από πυροτεχνουργούς, ενώ το ίδιο το drone τέθηκε υπό λεπτομερή εξέταση από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας προχώρησε σε αυστηρό επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο για την παραβίαση και την παρουσία του σκάφους στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Στις αρχές Ιουνίου 2026, η Ουκρανία ανέλαβε επίσημα την ευθύνη. Σύμφωνα με τη HuffPost Greece για την απάντηση του Κιέβου, ο εκπρόσωπος του ουκρανικού ΥΠΕΞ εξέφρασε τη λύπη του και ζήτησε συγγνώμη από την Ελλάδα για το συμβάν.