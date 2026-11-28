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Ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ. έκανε γνωστή την ημερομηνία του Ιδρυτικού Συνεδρίου του κόμματος.

Το τριήμερο 19-21 Φεβρουαρίου του 2027 θα πραγματοποιηθεί το Ιδρυτικό Συνέδριο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης όπως ανακοίνωσε Αλέξης Τσίπρας από το βήμα του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος.

Την γνωστοποίηση έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στο κλείσιμο των εργασιών του οργάνου, ανεβάζοντας τους ρυθμούς για την οργανωτική προετοιμασία της ΕΛ.Α.Σ. για το προσεχές διάστημα που θα καταλήξει στο Ιδρυτικό Συνέδριο του κόμματος τον προσεχή Φεβρουάριο.



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Σημειώνεται πως αργά το βράδυ ή αύριο Κυριακή αναμένεται να δουν το φως της δημοσιότητας τα ονόματα των πρώτων υποψηφίων της ΕΛ.Α.Σ. στην περιφέρεια, σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο την έναρξη του επόμενου κεφαλαίου, αυτού της σταδιακής συγκρότησης του εκλογικού της ψηφοδελτίου στον δρόμο προς την εκλογική αναμέτρηση.