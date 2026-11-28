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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ενίσχυσε το Εθνικό Συμβούλιό της με δεκατέσσερα νέα μέλη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται αρκετά στελέχη με προγενέστερη πολιτική διαδρομή στον χώρο του ΠΑΣΟΚ.

Στη νέα σύνθεση του κομματικού οργάνου συμμετέχουν πρώην βουλευτές, αυτοδιοικητικοί παράγοντες, καθώς και εκπρόσωποι από τους τομείς της επιστήμης, της νομικής και του αθλητισμού.

Παρά την ένταξή του στο Εθνικό Συμβούλιο, ο πρώην βουλευτής Τάκης Αντωνακόπουλος δεν θα είναι υποψήφιος με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Η Ρόζα Βρεττού, ο Άλκης Παπαχριστάκης και ο Χρήστος Καζαλτζής προστίθενται επίσης στο δυναμικό του κόμματος, έχοντας προηγουμένως υπηρετήσει σε κομματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ ή του Κινήματος Αλλαγής.

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Με νέα στελέχη, αρκετά από τα οποία έχουν πολιτική διαδρομή στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, συνεχίζει τη διεύρυνσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ). Το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ενισχύεται με 14 νέα μέλη, όπως ανακοινώθηκε το Σάββατο (28/11).

Στη νέα σύνθεση του κομματικού οργάνου περιλαμβάνονται ένας πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, στελέχη που έχουν υπηρετήσει στον κομματικό μηχανισμό της Χαριλάου Τρικούπη, αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και εκπρόσωποι του επιστημονικού, νομικού και αθλητικού χώρου.

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Ωστόσο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η συμμετοχή του πρώην βουλευτή Ηλείας του ΠΑΣΟΚ και πρώην δημάρχου Πύργου, Τάκη Αντωνακόπουλου, στο Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛ.Α.Σ. δεν θα συνοδευτεί από υποψηφιότητά του με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

ΕΛ.Α.Σ.: Τα στελέχη με πολιτικό παρελθόν στο ΠΑΣΟΚ

Πέρα από τον Τάκη Αντωνακόπουλο, στις νέες προσθήκες περιλαμβάνονται ο Άλκης Παπαχριστάκης, ο Χρήστος Καζαλτζής και η Ρόζα Βρεττού, οι οποίοι έχουν διατελέσει στελέχη του ΠΑΣΟΚ ή του Κινήματος Αλλαγής.

Ο Άλκης Παπαχριστάκης είχε αναλάβει καθήκοντα αναπληρωτή γραμματέα στον Τομέα Αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο Χρήστος Καζαλτζής είχε διατελέσει γραμματέας της Τοπικής Οργάνωσης του κόμματος στην Ορεστιάδα.

Η Αγάθη-Ρόζα Βρεττού, από την πλευρά της, είχε υποβάλει την παραίτησή της από το ΠΑΣΟΚ, όπου κατείχε τη θέση της αναπληρώτριας γραμματέως του Τομέα Υγείας, διατυπώνοντας αιχμές για την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Πολιτική διαδρομή στον χώρο του ΠΑΣΟΚ έχει και ο Γιώργος Δέδες, ο οποίος στη συνέχεια διετέλεσε γενικός γραμματέας Υποδομών επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το 2014 είχε διεκδικήσει την Περιφέρεια Πελοποννήσου ως επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοκρατική Πελοποννησιακή Συνεργασία», ο οποίος είχε τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ.

ΕΛΑΣ: Ποια είναι τα 14 νέα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου

Αναλυτικά, τα νέα πρόσωπα που εντάσσονται στο Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛ.Α.Σ. και τα βιογραφικά τους στοιχεία είναι τα εξής:

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Τάκης Αντωνακόπουλος: Καρδιολόγος, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Εξελέγη βουλευτής Ηλείας με το ΠΑΣΟΚ το 2000, το 2004 και το 2009, ενώ το 2019 εξελέγη δήμαρχος Πύργου. Ρόζα Βρεττού: Καρδιολόγος και διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Γιώργος Δέδες: Πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών. Χρήστος Καζαλτζής: Εκπαιδευτικός και διευθυντής του 2ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Ορεστιάδας. Είναι δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της ανεξάρτητης, πολυσυλλεκτικής δημοτικής παράταξης «Δημοτική Επαναφορά». Ανακοίνωσε την πρώτη υποψηφιότητά του για τη δημαρχία της Ορεστιάδας τον Ιανουάριο του 2019 και διεκδίκησε εκ νέου τον Δήμο το 2023. Ζει και δραστηριοποιείται στην Ορεστιάδα. Βασίλης Καραθανάσης: Φοιτητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Άγγελος Κορωνιός: Προπονητής και πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής. Θοδωρής Μαντάς: Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) και της Ένωσης Ποινικολόγων Μαχόμενων Δικηγόρων. Γιάννης Μαντζουράνης: Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων. Δημήτρης Μπίρμπας: Δήμαρχος Αιγάλεω από το 2014 έως το 2019. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της εθνικής αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιφιγένεια Παπαδημητρίου: Μαιευτήρας-γυναικολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας. Δήμος Παπαδημόπουλος: Φαρμακοποιός. Άλκης Παπαχριστάκης: Περιφερειακός σύμβουλος Ηπείρου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Αγγελική Τεντολούρη: Δικηγόρος. Αντώνης Φειδοπιάστης: Φοροτεχνικός και υποψήφιος δήμαρχος Νέας Πεντέλης.

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