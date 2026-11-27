Την έντονη αντίδραση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χριστοδουλάκη που απειλεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη προκάλεσαν δηλώσεις της εκπροσώπου της ΕΛΑΣ Θεώνης Κουφονικολάκου αναφορικά με την οικογειακή του εταιρεία.
Ο κ. Χριστοδουλάκης αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του:
«Μου έκαναν χάρη» υπονόησε η Κουφονικολάκου και ψέλλισαν με μισόλογα κάποιοι άλλοι για να βολέψει τον επικοινωνιακό συμψηφισμό, που δεν σήκωσαν λέει «κουρνιαχτό» για τις δήθεν συμβάσεις εταιρίας της οικογένειες μου που δημοσιοποιήθηκαν (αναπαράγοντας ανυπόστατα ποσά και συκοφαντικά δημοσιεύματα), την ώρα που οι ίδιες συμβάσεις υπήρχαν για λόγους τεχνικής μοναδικότητας και πνευματικών δικαιωμάτων λογισμικού και επί κυβέρνησης Τσίπρα – και άλλων κομμάτων.
Μη μου κάνετε χάρη, σηκώστε κουρνιαχτό, σίγουρα θα έχει και για εσάς απαντήσεις η ελληνική Δικαιοσύνη.
Αυτός είναι για μένα ο μόνος δρόμος για οποιασδήποτε μορφής μη πολιτική βρωμιά, και χθες και σήμερα και όποτε χρειαστεί. Και εκεί δεν έχει ούτε υποκειμενικές ερμηνείες, ούτε επικοινωνία, ούτε αντιπερισπασμούς.»