Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Δανία ο διορισμός ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γροιλανδία από τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το πρόσωπο που επελέγη έχει δηλώσει ανοιχτά ότι επιθυμεί την προσάρτηση του νησιού στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το CNN.

Η απόφαση επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο γεωπολιτικό ζήτημα, προκαλώντας ανησυχία τόσο στην Κοπεγχάγη όσο και στις Βρυξέλλες.

Advertisement

Advertisement

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, δήλωσε σήμερα (22/12) ότι είναι «βαθιά ενοχλημένος» από τον διορισμό, αλλά και από τις δημόσιες τοποθετήσεις του νέου απεσταλμένου, τις οποίες χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτες».

Όπως ανέφερε στο δανέζικο δίκτυο TV 2, η κυβέρνησή του σκοπεύει να καλέσει τον Αμερικανό πρέσβη στη Δανία για εξηγήσεις, στέλνοντας σαφές μήνυμα δυσαρέσκειας προς την Ουάσιγκτον.

US President Donald Trump named Louisiana governor Jeff Landry as his special envoy for Greenland, underscoring his determination to take control of the vast Arctic island from Denmark. https://t.co/sP8B5q45FO pic.twitter.com/gWhfaQMkNX — Financial Times (@FT) December 22, 2025

Χθες Κυριακή (21/12), ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον διορισμό του κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, ως ειδικού απεσταλμένου για τη Γροιλανδία. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Γροιλανδία είναι «απολύτως κρίσιμη για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

Ο ίδιος ο Λάντρι, ευχαριστώντας για τον διορισμό του, δήλωσε πως είναι «τιμή» να υπηρετήσει με στόχο «να γίνει η Γροιλανδία μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών», προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Ο υπουργός εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν (Πηγή: Reuters)

Η Γροιλανδία, ένα τεράστιο και πλούσιο σε φυσικούς πόρους νησί στον Ατλαντικό, αποτελεί αυτοδιοικούμενο έδαφος του Βασιλείου της Δανίας και έχει στρατηγική σημασία λόγω της γεωγραφικής του θέσης.

Advertisement

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία του για την προσάρτησή της, επικαλούμενος λόγους ασφάλειας, ενώ πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού αντιπροέδρου είχε επίσης προκαλέσει αντιδράσεις.

Here's a copy of the president's truth social post announcing that @LAGovJeffLandry will be a special envoy to Greenland. #lalege #lagov pic.twitter.com/YuU5ML8rlD — Julie O'Donoghue (@JSODonoghue) December 22, 2025

Τόσο η δανέζικη κυβέρνηση όσο και η κυβέρνηση της Γροιλανδίας απορρίπτουν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αυτό. Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας ξεκαθάρισε ότι «το μέλλον του νησιού το αποφασίζουν αποκλειστικά οι κάτοικοί του».

Advertisement

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράμμισε ότι ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Δανίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή, προειδοποιώντας εμμέσως για τις συνέπειες τέτοιων μονομερών κινήσεων.

(Με πληροφορίες από CNN)

Advertisement