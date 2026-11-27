Από τη EuroLeague στη «Φοιτητική Λίστα» και την προεδρία της Σερβίας; Ο Μποντιρόγκα και το σενάριο των εκλογών του Δεκεμβρίου (βίντεο)

Εκλογές στη Σερβία: Η ήττα Βούτσιτς μετά από 14 χρόνια στην εξουσία και η ιστορική ανατροπή με τη «Φοιτητική Λίστα»

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Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του βουλευτή στην Εθνική Συνέλευση της Σερβίας, λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη των εργασιών του νέου κοινοβουλίου.

Ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ και πρόεδρος της Euroleague είχε εκλεγεί με τη «Φοιτητική Λίστα – Οι φοιτητές νικούν» και είχε συμμετάσχει στην πρώτη συνεδρίαση της Βουλής. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό τι τον οδήγησε στην απόφαση να αποχωρήσει.

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DEJAN BODIROGA PODNEO OSTAVKU!



Legendarni košarkaš i predsednik Evrolige povlači se sa mesta narodnog poslanika u Skupštini Srbije, samo deset dana nakon potvrđivanja mandata.



O ostavci će se raspravljati 30. novembra. Razlog odluke nije zvanično potvrđen. pic.twitter.com/RHF2IZ4pcE — HotSport (@hotsportsrb) November 27, 2026

Η εξέταση της παραίτησης και οι δύο ακόμη βουλευτές

Η παραίτηση του Μποντιρόγκα αναμένεται να εξεταστεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 12:15, από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για διοικητικά, δημοσιονομικά και θέματα εντολής και ασυλίας.

Στην ίδια συνεδρίαση θα συζητηθούν και οι παραιτήσεις δύο ακόμη βουλευτών, του Μάρκο Κόρατς και του Τζενάν Παλάμαρ, σύμφωνα με την επίσημη πρόσκληση της σερβικής Εθνοσυνέλευσης.

Το όνομά του είχε ακουστεί για την προεδρία της Σερβίας

Το προηγούμενο διάστημα, ο Μποντιρόγκα είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, καθώς είχε αναφερθεί ως πιθανή επιλογή της «Φοιτητικής Λίστας» για την προεδρία της χώρας. Τελικά, ο συνδυασμός επέλεξε ως υποψήφιο τον ακαδημαϊκό Ράντομιρ Σάιτσιτς.

Ο 53χρονος πρώην μπασκετμπολίστας έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με σημαντική πορεία στην εθνική ομάδα της Γιουγκοσλαβίας και σε κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης.

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