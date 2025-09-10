Για να επιβιώσει ένα ζώο στην άβυσσο του ωκεανού, χρειάζονται μοναδικές προσαρμογές: ένα ζελατινώδες σώμα που αντέχει την ακραία πίεση, βιοφωταυγή χαρακτηριστικά για προσανατολισμό και διάφανη απόχρωση για καμουφλάζ στο σκοτάδι. Δεν είναι τυχαίο που τα πλάσματα του βυθού συχνά μοιάζουν με εξωγήινα όντα.

Όμως το νεότερο ψάρι που ανακαλύφθηκε σε αυτά τα αβυσσαλέα βάθη αποδεικνύει ότι δεν είναι όλα παράξενα και τρομακτικά. Το bumpy snailfish, ή αλλιώς «ανώμαλο σαλιγκαρόψαρο», είναι στην πραγματικότητα… χαριτωμένο. «Είναι αρκετά γλυκούλι», λέει η Μακένζι Γκέρρινγκερ, θαλάσσια βιολόγος στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στη Γκενέζεο, που βλέπει σε αυτό μια απάντηση στην αντίληψη ότι οι οργανισμοί των μεγάλων βάθων είναι «τέρατα».

Ανακάλυψη στα 3.000 μέτρα

Το bumpy snailfish ήταν ένα από τα τρία νέα είδη σαλιγκαρόψαρων που ανακαλύφθηκαν στα ανοικτά της Καλιφόρνιας, σε βάθη άνω των 3.000 μέτρα, κατά τη διάρκεια αποστολής του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ενυδρείου του Μοντερέι Μπέι. Η ανακάλυψη δημοσιεύθηκε στα τέλη Αυγούστου στο επιστημονικό περιοδικό Ichthyology & Herpetology.

Η οικογένεια των σαλιγκαρόψαρων είναι πολυπληθής: περιλαμβάνει περίπου 450 είδη, πολλά από τα οποία έχουν ανακαλυφθεί μόλις τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Από ρηχά νερά μέχρι τα μεγαλύτερα θαλάσσια χαρακώματα, αυτά τα μικρά ψάρια έχουν προσαρμοστεί να ζουν παντού. Το ρεκόρ κρατά το σαλιγκαρόψαρο της Μαριανικής Τάφρου, που φτάνει τα 8.000 μέτρα βάθος.

Εύθραυστα αλλά ανθεκτικά

Παρά την εύθραυστη εμφάνισή τους, τα σαλιγκαρόψαρα αντέχουν σε πιέσεις που ξεπερνούν τις 68038 κιλά ανά τετραγωνική ίντσα και σε θερμοκρασίες πιο χαμηλές από τα οικιακά ψυγεία. «Είναι όμορφο και συναρπαστικό να βλέπεις πώς ένα τόσο λεπτεπίλεπτο πλάσμα μπορεί να ζει σε τόσο σκληρές συνθήκες», σημειώνει η δρ. Γκέρρινγκερ.

Ο ιχθυολόγος Τζέιμς Όρ από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, που δεν συμμετείχε στην έρευνα αλλά έχει περιγράψει περισσότερα από 20 είδη σαλιγκαρόψαρων, χαρακτήρισε την ανακάλυψη «πολύ εντυπωσιακή». Όπως λέει, τα σαλιγκαρόψαρα θεωρούνταν κάποτε γλοιώδη και αδιάφορα, όμως τα βίντεο δείχνουν πόσο υπέροχα είναι.

Μικρά και… χαμογελαστά

Το bumpy snailfish που εντοπίστηκε είχε το μέγεθος ενός ανθρώπινου χεριού. Ήταν ενήλικο θηλυκό, με στρογγυλό κεφάλι, μεγάλα μάτια και χαρακτηριστικό ροζ χρώμα.

Η Γιοχάνα Γουέστον, θαλάσσια οικολογος στο Woods Hole Oceanographic Institution, βλέπει τα σαλιγκαρόψαρα ως «κοινωνικά ζώα» που εμφανίζονται σε αποχρώσεις του μπλε, του ροζ, του λευκού και του μωβ. «Έχουν και ένα χαριτωμένο μικρό χαμόγελο στο πρόσωπό τους», λέει, σε πλήρη αντίθεση με τον τρομακτικό διαβολόψαρο, τον πιο συνηθισμένο «εκπρόσωπο» της ζωής στο βυθό.

Ο πλανήτης των μεγάλων βάθων

«Ο πλανήτης μας είναι ένας πλανήτης βαθέων ωκεανών», λέει η δρ. Γουέστον. Τα περισσότερα ζώα της Γης ζουν εκεί, γι’ αυτό είναι κρίσιμο να μάθουμε ποια είναι, πού ζουν και να τα δούμε στη δική τους ομορφιά.

Τα μεγάλα βάθη μπορεί να μοιάζουν «σκοτεινά και τρομακτικά». Στην πραγματικότητα όμως, τα σαλιγκαρόψαρα και πολλά ακόμη πλάσματα «ζουν ευτυχισμένα εκεί κάτω».

Πηγή: New York Times

