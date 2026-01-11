Στα βαθιά νερά των ωκεανών ζει ένα ψάρι που σπάει όλα τα στερεότυπα: ο opah, γνωστός και ως moonfish, είναι το πρώτο πλήρως θερμόαιμο ψάρι που έχει ανακαλυφθεί ποτέ. Σε αντίθεση με τα περισσότερα ψάρια, το αίμα του διατηρείται περίπου 5°C πιο ζεστό από το περιβάλλον του, κάτι που του προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα.

Κανονικά, τα ψάρια είναι ψυχρόαιμα, καθώς παίρνουν οξυγόνο από το νερό μέσω των βράγχων τους, και η θερμοκρασία του αίματός τους τείνει να προσαρμόζεται στο ψυχρό περιβάλλον. Στο moonfish, όμως, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα μοναδικό σύστημα αντιρροής θερμότητας στους βράγχους: το ζεστό αίμα που φεύγει από το σώμα θερμαίνει το ψυχρό αίμα που επιστρέφει από τα βράγχια, αποτρέποντας την απώλεια θερμότητας.

Advertisement

Advertisement

«Δεν έχει ξαναδεί ποτέ κανείς κάτι τέτοιο στους βράγχους ενός ψαριού», εξηγεί ο βιολόγος αλιείας Nicholas Wegner από το NOAA Fisheries. «Αυτή η καινοτομία δίνει στο moonfish σημαντικό πλεονέκτημα, επιτρέποντάς του να κολυμπά γρηγορότερα και να κυνηγά θηράματα με μεγάλη επιτυχία».

Η θερμόαιμη φύση του το καθιστά έναν πολύ δραστήριο θηρευτή, ικανό να κυνηγά καλαμάρια και να διανύει μεγάλες αποστάσεις. Παράλληλα, βελτιώνει την όρασή του και την αντίδρασή του στο κρύο των βαθιών υδάτων.

Μέχρι σήμερα, το Lampris guttatus παραμένει το μοναδικό γνωστό είδος moonfish με πλήρη θερμοαιμία, ενώ το 2018 ανακαλύφθηκε ότι υπάρχουν τουλάχιστον πέντε διαφορετικά είδη moonfish, καθιστώντας το γένος πιο σύνθετο από ό,τι πίστευαν οι επιστήμονες.

Με πληροφορίες από το iflscience.com