H διάσωση με drone έγινε μέσα σε 30 λεπτά από την ουκρανική μονάδα με τίτλο Code 9.2

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ουκρανική μονάδα Code 9.2 διέσωσε τον τραυματισμένο στρατιώτη Άρτεμ Λίτβιν από το μέτωπο των μαχών χρησιμοποιώντας ειδικά διαμορφωμένο drone βαρέως τύπου.

Η επιχείρηση διήρκεσε μόλις τριάντα λεπτά, καθώς οι επίγειες προσπάθειες διάσωσης κρίθηκαν εξαιρετικά επικίνδυνες και αδύνατες για τις ομάδες του στρατού.

Ο Άντον Γκερασένκο δημοσιοποίησε το βίντεο της επιχείρησης, επισημαίνοντας την αποτελεσματικότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε δυσπρόσιτες περιοχές του πεδίου μάχης.

Η συγκεκριμένη μονάδα έχει πραγματοποιήσει συνολικά τέσσερις αντίστοιχες αεροδιακομιδές τραυματιών, αξιοποιώντας συστήματα εναέριας αναγνώρισης για τον εντοπισμό και την ασφαλή απομάκρυνση στρατιωτών.

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Μία ακόμη εντυπωσιακή επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένου στρατιώτη με τη χρήση drone πραγματοποίησε η Ουκρανία, στο μέτωπο του πολέμου. Αυτή τη φορά, η ουκρανική μονάδα Code 9.2 κατάφερε να απομακρύνει με ασφάλεια τον Άρτεμ Λίτβιν, ο οποίος είχε υποστεί ακρωτηριασμό όταν πάτησε μαγνητική νάρκη.

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Λίτβιν διακρίνεται να κινείται έρποντας μέχρι το σημείο όπου τον περιμένει το drone. Εκεί επιβιβάζεται σε ένα ειδικά σχεδιασμένο προστατευτικό φορείο, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στο μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

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Μετά την αερομεταφορά του, ο τραυματίας παραλαμβάνεται από διασώστες και μεταφέρεται με φορείο σε ασθενοφόρο, όπου δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Εμφανώς ανακουφισμένος από την επιτυχή επιχείρηση, ακούγεται να λέει: «Αυτά είναι θαύματα».

Την επιχείρηση κατέγραψε και δημοσίευσε ο πρώην υφυπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Άντον Γκερασένκο. Όπως εξήγησε, η επιλογή drone βαρέως τύπου κρίθηκε απαραίτητη, καθώς οι προσπάθειες προσέγγισης του τραυματία με επίγεια μη επανδρωμένα οχήματα δεν κατέστησαν δυνατές, εξαιτίας των κινδύνων που αντιμετώπιζαν οι ομάδες διάσωσης.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ολόκληρη η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις 30 λεπτά. Αντίθετα, η προσέγγιση και απομάκρυνση του στρατιώτη από επίγειες ομάδες θα μπορούσε να απαιτήσει περίπου μία εβδομάδα.

🇺🇦 Artem Lytvyn, call sign “Kolobok”, spent eight days waiting for rescue after a mine shattered his right foot. He applied his own tourniquets and later cut away damaged parts of the foot. The terrain and the threat from Russian drones made a ground evacuation impossible.



On 21… pic.twitter.com/7cCTMr8mXA — GMan | GMan’s Chronicle (@FAB87F) November 9, 2026

Η τέταρτη επιχείρηση αεροδιάσωσης με drone της μονάδας Code 9.2

Η συγκεκριμένη επιχείρηση ήταν η τέταρτη αεροδιακομιδή βαριά τραυματισμένου στρατιώτη που πραγματοποίησε η μονάδα Code 9.2. Οι αποστολές υποστηρίζονται από συστήματα εναέριας αναγνώρισης και ηλεκτρονικού πολέμου, τα οποία επιτρέπουν τον εντοπισμό και την προσέγγιση τραυματιών σε περιοχές όπου η πρόσβαση των διασωστικών συνεργείων είναι εξαιρετικά δύσκολη ή αδύνατη.

Είχε προηγηθεί η διάσωση ενός ακόμη Ουκρανού στρατιώτη, ο οποίος είχε χάσει και τα δύο πόδια του και παρέμενε εγκλωβισμένος πίσω από τις εχθρικές γραμμές.

Πρόκειται για τον Κοστιαντίν Βλασένκο, η ιστορία του οποίου είχε προκαλέσει συγκίνηση. Αφού κατάφερε να επιβιώσει για 491 ημέρες στη ζώνη των μαχών, αναγκάστηκε να ακρωτηριάσει μόνος του το δεξί του πόδι με ένα μαχαίρι, έχοντας ήδη χάσει το αριστερό από κρυοπαγήματα. Τελικά, εντοπίστηκε και απομακρύνθηκε με τη βοήθεια drone.