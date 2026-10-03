Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλά κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Reuters στο Κίεβο - Πηγή: Reuters

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ουκρανική κυβέρνηση αποφάσισε να απαντήσει στους ρωσικούς βομβαρδισμούς με επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων και ενεργειακών εγκαταστάσεων, αγνοώντας τις προτροπές για αυτοσυγκράτηση.

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι κατήγγειλε ένα νέο ρωσικό δόγμα στοχευμένων επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές, τονίζοντας ότι η χώρα του θα αμυνθεί πλήττοντας τις οικονομικές πηγές του πολέμου.

Παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις, η Ουκρανία προωθεί την ανάπτυξη εγχώριων βαλλιστικών πυραύλων και νέων συστημάτων αναχαίτισης drones για την αντιμετώπιση της ρωσικής απειλής.

Παράλληλα, το Κίεβο εξασφάλισε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την κάλυψη των αμυντικών του αναγκών, ενώ παραμένει επιφυλακτικό για την προοπτική ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία.

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Η ουκρανική κυβέρνηση έχει αποφασίσει να απαντήσει στο νέο μπαράζ ρωσικών βομβαρδισμών με μαζικές επιθέσεις σε διυλιστήρια και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε αποκλειστικά στο Reuters ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε ζητήσει από τον Ζελένσκι να τηρηθεί η συμφωνία για την αποφυγή επιθέσεων στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν στην κατοχή τους έγγραφα που δείχνουν ότι ο Ρώσος ηγέτης Βλαντίμιρ Πούτιν είχε εκδώσει ένα «νέο δόγμα» για στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον ενός πολύ ευρύτερου φάσματος μη στρατιωτικών στόχων ενόψει του φετινού χειμώνα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

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«Είδαμε έγγραφα και γνωρίζουμε ότι τους επιτρέπουν να επιτίθενται σε υποδομές… στην εφοδιαστική αλυσίδα… σε δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία, προκειμένου να πιέσουν τον κόσμο να εγκαταλείψει την πρωτεύουσα, να εγκαταλείψει διάφορες πόλεις», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Αυτός είναι ο στόχος της επιχείρησης».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι πίσω από αυτή την αλλαγή πολιτικής βρίσκεται η επιθυμία του Πούτιν να δείξει ισχυρός, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ρωσικές δυνάμεις έχαναν έδαφος σε μια περιοχή-κλειδί του μετώπου και υπέστησαν αυξημένες απώλειες.

Το Κρεμλίνο δεν ήταν διαθέσιμο για σχόλιο το Σάββατο. Ωστόσο, σε ανακοίνωσή του με την οποία προέτρεπε τους ξένους υπηκόους να εγκαταλείψουν το Κίεβο, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να πλήττει συστηματικά στόχους, στο πλαίσιο αυτού που χαρακτήρισε αντίποινα για τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας τους τελευταίους μήνες.

Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοποιούν σκόπιμα αμάχους.

Αντεπίθεση στο Ντονμπάς

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η συνεχιζόμενη ουκρανική αντεπίθεση, με την κωδική ονομασία «Vivaldi», έχει ανακαταλάβει περίπου 140 τετραγωνικά χιλιόμετρα (54 τετραγωνικά μίλια) της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς στην Ουκρανία, την οποία η Ρωσία έχει δηλώσει ότι πρέπει να ελέγχει στο σύνολό της ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει προσπαθήσει να αναζωογονήσει τις συνομιλίες για τον τερματισμό της τετραετούς σύγκρουσης – της πιο αιματηρής στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε καλέσει τον περασμένο μήνα την Ουκρανία να απέχει από επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, λέγοντας ότι αυτές προκαλούσαν άνοδο στις παγκόσμιες τιμές του ντίζελ.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι, μιλώντας ενώ έξω από το επιβλητικό κτίριο των προεδρικών γραφείων ηχούσαν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής, δήλωσε ότι δεν έχει λάβει καμία ένδειξη από τη Ρωσία πως ο Πούτιν ενδιαφέρεται για ειρηνευτικές συνομιλίες ή για συζήτηση σχετικά με κατάπαυση του πυρός στις ενεργειακές υποδομές.

Την τελευταία εβδομάδα, η ουκρανική πρωτεύουσα έχει δεχθεί συνεχείς επιθέσεις με ρωσικά drones και πυραύλους, με στόχο ενεργειακές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές, καθώς και οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές. Για πρώτη φορά, η Ρωσία έβαλε στο στόχαστρο τις γέφυρες πάνω από τον ποταμό Δνείπερο που συνδέουν την ανατολική με τη δυτική πλευρά του Κιέβου.

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Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα απαντήσει στην αλλαγή τακτικής της Μόσχας, αλλά δεν θα ανταποδώσει με τον ίδιο τρόπο, πλήττοντας αδιακρίτως πολιτικές υποδομές.

«Πρέπει να απαντήσουμε με κάθε τρόπο που μπορούμε. Με τις επιθέσεις τους στην ενέργειά μας, πρέπει να απαντήσουμε στην ενέργειά τους. Πρώτα απ’ όλα, στα διυλιστήρια πετρελαίου: αυτό είναι που τους δίνει χρήματα για αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι στα αγγλικά. «Αλλά, φυσικά, δεν θα απαντήσουμε όπως εκείνοι, χτυπώντας οποιονδήποτε πολιτικό στόχο».

Στήριξη από την Ευρώπη

Μετά την πρόσκληση της κυβέρνησης Τραμπ προς τον Πούτιν να συμμετάσχει στη σύνοδο της G20 στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο και τις συζητήσεις για επιχειρηματικές συμφωνίες με Ρώσους απεσταλμένους, ο Ζελένσκι κάλεσε την Ουάσινγκτον να μην προχωρήσει στην εξομάλυνση των σχέσεων με τη Ρωσία προτού διασφαλιστεί η επιστροφή στην ειρήνη.

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Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμος να συναντήσει τον Πούτιν στη G20 για ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην πιστέψουν σε «ψευδαισθήσεις» ότι η Ρωσία θα τερματίσει τις εχθροπραξίες εάν αποκτήσει τον έλεγχο του Ντονμπάς.

«Δεν είναι δίκαιο απλώς να εξομαλύνουμε τις σχέσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι, φορώντας το χαρακτηριστικό μαύρο μπλουζάκι του και ένα στρατιωτικού τύπου μπουφάν. Οποιαδήποτε επανέναρξη των οικονομικών και διπλωματικών σχέσεων με τη Δύση θα έπρεπε να γίνει ως αντάλλαγμα για την ειρήνη, είπε: «Γιατί η ειρήνη είναι πιο σημαντική από οποιοδήποτε είδος οικονομίας».

Ενώ οι ΗΠΑ έχουν προτείνει την επανέναρξη τριμερών συνομιλιών τις επόμενες εβδομάδες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι δεν έχει ακόμη οριστεί ακριβής ημερομηνία και τοποθεσία για τις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο.

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Ουκρανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η Ρωσία έχει αποθηκεύσει εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους ενόψει μιας αναμενόμενης χειμερινής επίθεσης εναντίον των υποδομών ηλεκτροδότησης και ύδρευσης. Τον περασμένο χειμώνα, τον χειρότερο του πολέμου, οι ρωσικές επιθέσεις άφησαν μεγάλα τμήματα της χώρας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση για ημέρες.

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Από το καλοκαίρι, η Μόσχα έχει επίσης αρχίσει να εξαπολύει καθημερινά δεκάδες γρήγορα και σχετικά φθηνά drones Shahed με κινητήρες τζετ εναντίον της Ουκρανίας, ενώ η ουκρανική αεράμυνα δυσκολεύεται να τα αντιμετωπίσει, καθώς η προηγούμενη γενιά αναχαιτιστικών drones ήταν πολύ αργή για να τα καταδιώξει.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία έχει αναγκαστεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα μαχητικά της αεροσκάφη – F-16 και MiG – για την κατάρριψη περίπου του 60% των ρωσικών drones με κινητήρες τζετ, αλλά τα αποθέματα πυρομαχικών των 20 χιλιοστών για τα αεροσκάφη μειώνονται.

Το Κίεβο εργάζεται επειγόντως πάνω σε άλλες λύσεις, μεταξύ άλλων στην ενίσχυση των δυνατοτήτων ηλεκτρονικών παρεμβολών, δήλωσε. Κατά το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου, θα παραλάβει την πρώτη παρτίδα μικρών και φθηνών πυραύλων αεράμυνας που μπορούν να πλήξουν τα νέα Shahed.

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Την περασμένη εβδομάδα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία αναπτύσσει πέντε μοντέλα νέων αναχαιτιστικών drones, ικανών να καταρρίπτουν τα Shahed με κινητήρες τζετ. Επιστρέφοντας από συνάντηση με τους επικεφαλής της άμυνας, δήλωσε ότι οι δοκιμές σε δύο από αυτά τα μοντέλα έδειξαν μέτριο ποσοστό επιτυχίας, περίπου 30%.

«Θα πρέπει να το κλιμακώσουμε», είπε. «Ελπίζω ότι με όλα αυτά τα πράγματα, με όλα αυτά τα στοιχεία, θα βρούμε έναν τρόπο».

Η βαλλιστική απειλή

Η Ουκρανία ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα την πρώτη επιχειρησιακή χρήση του δικού της, εγχώριας κατασκευής βαλλιστικού πυραύλου – του FP-7, με εμβέλεια περίπου 250 χιλιομέτρων (155 μιλίων).

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι κάλεσε την κατασκευάστρια εταιρεία Fire Point, προκειμένου να πιέσει τα στελέχη της να ολοκληρώσουν γρήγορα ένα μοντέλο μεγαλύτερης εμβέλειας, το FP-9, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, θα μπορούσε να πλήξει τη Μόσχα.

«Τους είπα, πού είναι το FP-9 μου;» είπε ο Ζελένσκι χαμογελώντας. «Χρειαζόμαστε το FP-9. Και το FP-9 θα είναι έτοιμο αυτό το φθινόπωρο, είμαι σίγουρος».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μια πρόσφατη σειρά παραβιάσεων του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από ρωσικά drones και υβριδικών επιθέσεων στην Ευρώπη αποτελούν προσπάθεια εκφοβισμού των ευρωπαϊκών πληθυσμών και διάσπασης της υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως είπε, αρχίζουν να το αντιλαμβάνονται και να σκληραίνουν τη στάση τους.

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες αυτές είναι αβάσιμες και αποτέλεσμα αντιρωσικής υστερίας.

Μετά τις συνομιλίες με Ευρωπαίους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα, η Ουκρανία εξασφάλισε χρηματοδότηση για να προχωρήσει σε παραγγελίες drones που χρειάζεται προκειμένου να συνεχίσει να πολεμά στις αρχές του 2027, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ουκρανοί αξιωματούχοι είχαν καταρτίσει με τους Ευρωπαίους εταίρους ένα σχέδιο για να καλυφθεί ένα κενό 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον αμυντικό προϋπολογισμό του Κιέβου για φέτος.

Το σχέδιο περιλαμβάνει έναν συνδυασμό ανακατανομής των ίδιων δημοσιονομικών πόρων της Ουκρανίας, διμερούς βοήθειας και αξιοποίησης «πιστώσεων χρημάτων» από το μερίδιο του επόμενου έτους ενός δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ, δήλωσε ο Ζελένσκι.

(Με πληροφορίες από Reuters)