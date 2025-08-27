Περίπου το 63% των Γάλλων επιθυμούν να διαλυθεί η Βουλή και να διεξαχθούν νέες εκλογές, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ifop που μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο LCI TV, καθώς ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού αγωνίζεται να σώσει την κυβέρνηση μειοψηφίας της οποίας ηγείται.

Η δημοσκόπηση του Ifop πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.000 ατόμων, διαδικτυακά, στις 26 Αυγούστου.

Advertisement

Advertisement

Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Μπαϊρού μοιάζει όλο και περισσότερο πιθανό να πέσει τον ερχόμενο μήνα αφότου τρία σημαντικά κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι δεν θα τον υποστηρίξουν στην ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης που ανακοίνωσε ο Μπαϊρού για τις 8 Σεπτεμβρίου, σχετικά με τα σχέδιά του για σαρωτικές περικοπές στον προϋπολογισμό.

Η πολιτική αβεβαιότητα είχε επιπτώσεις στις γαλλικές μετοχές και στα ομόλογα αυτήν την εβδομάδα.

Οποιαδήποτε απόφαση για διάλυση της Βουλής θα πρέπει να ληφθεί από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, και, σύμφωνα με το Ifop, το 51% των ερωτηθέντων είπαν ότι πιστεύουν πως ο Μακρόν δεν θα διαλύσει τη Βουλή.

Η εναλλακτική που έχει ο Μακρόν, αντί της διάλυσης της Βουλής εφόσον ο Μπαϊρού χάσει την ψηφοφορία εμπιστοσύνης, θα ήταν να διορίσει μια νέα κυβέρνηση.

Ζητούν και παραίτηση Μακρόν

Με την πτώση της κυβέρνησης να φαίνεται προς το παρόν ως το επικρατέστερο σενάριο και τις αγορές να δείχνουν ήδη την ανησυχία τους μπροστά στα αρνητικά δημοσιονομικά δεδομένα, δεν είναι λίγοι οι πολιτικοί αντίπαλοι που καλούν τον Γάλλο πρόεδρο να παραιτηθεί.

Στην πρώτη δημοσκόπηση του BFMTV, το 67% φτάνει στο σημείο να ζητά ακόμη και την παραίτηση του προέδρου Μακρόν.

Advertisement

Εκείνος όμως αρνείται. «Το να είσαι πρόεδρος σημαίνει να κάνεις αυτό για το οποίο εκλέχθηκες και, πάνω απ’ όλα, αυτό που πιστεύεις ότι είναι σωστό για τη χώρα. Αυτό είναι για το οποίο εργάζομαι από την πρώτη μέρα και αυτό θα κάνω μέχρι την τελευταία στιγμή», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος σε συνέντευξή του στη διαδικτυακή έκδοση του Le Journal du Dimanche, JDNews.

Σενάρια παρέμβασης του ΔΝΤ

Το πολιτικό ρίσκο συνοδεύεται και από αυξημένη οικονομική αβεβαιότητα. Ο υπουργός Οικονομικών, Ερίκ Λομπάρ, προειδοποίησε πως ενδεχόμενη κατάρρευση της κυβέρνησης θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για παρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

«Βρισκόμαστε στο μέσο της μάχης», δήλωσε στο France Inter, προσθέτοντας ότι δεν απογοητεύεται από την πιθανότητα απώλειας της ψήφου. Ερωτηθείς σχετικά, ανέφερε:

Advertisement

«Αυτός είναι ένας κίνδυνος μπροστά μας. Είναι κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει».

Εάν η κυβέρνηση καταρρεύσει, συνέχισε, το κόστος δανεισμού της Γαλλίας θα ξεπεράσει αυτό της Ιταλίας «εντός 15 ημερών», προσθέτοντας ότι «θα είμαστε πραγματικά οι τελευταίοι από τους 27 στην Ευρώπη». Σημειώνεται πως οι αποδόσεις οι αποδόσεις του 10ετούς γαλλικού ομολόγου είναι πλέον από τις υψηλότερες στην ευρωζώνη, έχοντας ήδη ξεπεράσει χώρες που κάποτε βρίσκονταν στην καρδιά της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία.

Advertisement