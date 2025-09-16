Επένδυση 5 δισεκατομμυρίων λιρών (6,8 δισεκατομμύρια δολάρια) στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε η Alphabet, ιδιοκτήτρια εταιρεία της Google, ενόψει της σημερινής επίσκεψης Τραμπ στη χώρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φτάνει στο Λονδίνο για να υπογράψει μια σειρά επιχειρηματικών συμφωνιών, φέρνοντας δώρα για την κυβέρνηση Στάρμερ, καθώς η διετής επένδυση της Google θα δημιουργήσει 8.250 θέσεις εργασίας ετησίως σε επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και θα δώσει ανάσα στην κυβέρνηση των Εργατικών που δέχεται πιέσεις.

Ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας ανακοίνωσε τα εγκαίνια ενός νέου υπερσύγχρονου κέντρου δεδομένων (data center) στο Waltham Cross, περίπου 19 χιλιόμετρα βόρεια του κεντρικού Λονδίνου.

Η Google δήλωσε ότι η νέα εγκατάσταση θα βοηθήσει στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για υπηρεσίες της εταιρείας που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη, όπως το Google Cloud, το Workspace, το Search και οι Χάρτες.

Η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρέιτσελ Ριβς, χαρακτήρισε την ανακοίνωση της Google ως «μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και τη δύναμη της συνεργασίας μας με τις ΗΠΑ».

Η επένδυση περιλαμβάνει χρηματοδότηση για την DeepMind με έδρα το Λονδίνο, μια εταιρεία που διευθύνεται από τον βραβευμένο με Νόμπελ Ντέμις Χασάμπις, η οποία εργάζεται για την κατασκευή της επόμενης γενιάς συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Με τη σημερινή ανακοίνωση, η Google εμβαθύνει τις ρίζες της στο Ηνωμένο Βασίλειο και βοηθά στην υποστήριξη του δυναμικού της Μεγάλης Βρετανίας με την Τεχνητή Νοημοσύνη να προσθέσει 400 δισεκατομμύρια λίρες στην οικονομία έως το 2030, ενισχύοντας παράλληλα κρίσιμες κοινωνικές υπηρεσίες», δήλωσε η Ρουθ Πόρατ, πρόεδρος και επικεφαλής επενδύσεων της Alphabet και της Google.

Παράλληλα, θα υπογραφεί και μια ενεργειακή συμφωνία με την Shell για τη διαχείριση του εφοδιασμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του τεχνολογικού γίγαντα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Google δήλωσε ότι η συμμαχία θα συμβάλει στη σταθερότητα του δικτύου και στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

«Το ποικίλο χαρτοφυλάκιο της Shell για την παροχή ανανεώσιμης ενέργειας, την πρόσβαση σε μπαταρίες και την τεχνογνωσία εμπορίας και βελτιστοποίησης ηλεκτρικής ενέργειας μας επιτρέπει να ανταποκριθούμε στις εξελισσόμενες ανάγκες κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως όπως η Google και να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων», δήλωσε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Shell, Ντέιβιντ Γουέλς.