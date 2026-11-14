Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε την Παρασκευή σε κτίριο γραφείων στο κέντρο του Δουβλίνου, προκαλώντας κινητοποίηση των ιρλανδικών αρχών. Την εξουδετέρωσή του ανέλαβαν ειδικοί πυροτεχνουργοί του στρατού, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για αυτοσχέδιο μηχανισμό που μπορούσε να λειτουργήσει.

Σύμφωνα με την ιρλανδική αστυνομία, ο συναγερμός σήμανε το απόγευμα, έπειτα από αναφορά για ύποπτο αντικείμενο σε κτίριο στην πλατεία Merrion Square. Όπως αναφέρει το Reuters, το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς σε κοντινή απόσταση είχαν συγκεντρωθεί την προηγούμενη ημέρα ηγέτες από περίπου 40 χώρες για δείπνο στο πλαίσιο της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Advertisement

Advertisement

Irish police discover explosive device near where world leaders dined day earlier https://t.co/5BAJKNqUVY — Reuters (@Reuters) November 13, 2026

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει πότε τοποθετήθηκε ο μηχανισμός, ενώ η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο επίσημο δείπνο, που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη της Ιρλανδίας, παρευρέθηκαν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ.

Για τη διοργάνωση της συνόδου είχε τεθεί σε εφαρμογή εκτεταμένο σχέδιο ασφαλείας, με αποκλεισμούς δρόμων και δημιουργία ζώνης προστασίας γύρω από τον χώρο της εκδήλωσης. Μάλιστα, η ιρλανδική αστυνομία χαρακτήρισε την επιχείρηση ως τη μεγαλύτερη που έχει αναλάβει στην ιστορία της.

Στη σύνοδο συμμετείχε και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος απουσίαζε από το δείπνο, καθώς είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ.

Οι εργασίες της συνόδου ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή με άτυπη συνάντηση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διαφορετική τοποθεσία, περίπου 1,5 χιλιόμετρο μακριά από το σημείο εντοπισμού του μηχανισμού.