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Δύο στρατιωτικοί -έφεδρος αξιωματικός και έφεδρος υπαξιωματικός- σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη στον νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ είναι αντιμέτωπο με τη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, σύμφωνα με ανακοινωθέν που δημοσιοποίησε το πρωί ο ισραηλινός στρατός.

Τους κατονόμασε ως τον ταγματάρχη Χαρέλ Μπίρενστοκ, 34 ετών, διοικητή λόχου του 2855ου τάγματος της 55ης ταξιαρχίας, και τον αρχιλοχία Ταμίρ Βακνίν, 33 ετών, που υπηρετούσε στην ίδια μονάδα. Ανέφερε πως έπεσαν σε «μάχη».

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Πρόκειται για τις πρώτες απώλειες του στρατού Ισραήλ στον Λίβανο από την 28η Ιουνίου.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε ακόμη λόγο για άλλα τέσσερα μέλη του που τραυματίστηκαν χθες στη μάχη, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP