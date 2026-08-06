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Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της περασμένης νύχτας στην Μπαλακλία, μια πόλη στην περιφέρεια του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης.

Ένα πρώτο πλήγμα σημειώθηκε σε «μια μεμονωμένη κατοικία», έγραψε ο Βιτάλι Καραμπάνοφ στο λογαριασμό του στο Telegram. «Δυστυχώς μια γυναίκα σκοτώθηκε κατά την επίθεση. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον τόπο του πλήγματος και οι διασώστες διεξάγουν έρευνες στα συντρίμμια», πρόσθεσε.

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Ένα δεύτερο πλήγμα σκότωσε δύο ανθρώπους, έναν άνδρα και μια γυναίκα, κοντά σε μια «άλλη μεμονωμένη κατοικία», σύμφωνα με τον Καραμπάνοφ.

Η Ρωσία έπληξε δύο φορτηγά πλοία αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ κοντά στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Τα πλοία μετέφεραν στρατιωτικό υλικό, πρόσθεσε το υπουργείο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters- AFP