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Το Ιράν τόνισε χθες Τετάρτη πως έχει καταλήξει σε συμφωνία με το Ομάν όσον αφορά νέο δρομολόγιο των εμπορικών πλοίων που θέλουν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, στην καρδιά των εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Όμως το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού, που έχει κλείσει η Τεχεράνη, θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της Ουάσιγκτον, που έχει προχωρήσει στην επιβολή αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο, ανέφεραν ιρανικές πηγές, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

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«Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της ρότας που προβλέπεται από τα δυο μέρη εγκρίθηκαν», ανέφερε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Πρόσθεσε πως η Τεχεράνη και η Μούσκατ εργάζονται για να συνταχτεί «κοινή δήλωση», που αναμένει να δημοσιοποιηθεί προσεχώς, αλλά με την επιφύλαξη ότι δεν θα υπάρξει επέμβαση από «τρία μέρη που (…) θα εμποδίσουν τη διαδικασία».

Το Ιράν έκλεισε ξανά το στενό αφότου ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες με τις ΗΠΑ, στις αρχές Ιουλίου. Είχε ήδη ανακοινώσει το κλείσιμο του περάσματος καίριας σημασίας, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως, όταν ξέσπασε ο πόλεμος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει πει και ξαναπεί πως η Τεχεράνη θέλει να κλειστεί συμφωνία για να ξανανοίξει το στενό και αυτή την εβδομάδα αναφέρθηκε σε «καλές» συνομιλίες.

Το Ιράν από την άλλη διαψεύδει πως συζητά με τις ΗΠΑ, λέει πως διαπραγματεύεται με το Ομάν. Το στενό βρίσκεται ανάμεσα στις δυο χώρες.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είπε χθες στο Fox News ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν γίνονται κατά τρόπο ακανόνιστο, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ βλέπει προόδους, αλλά και οπισθοχωρήσεις, στις προσπάθειές της να κλειστεί υποτιθέμενη συμφωνία.

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«Θα είναι περίπλοκο και θα πάρει χρόνο», δήλωσε ο κ. Βανς.

Απέδωσε τις δυσκολίες στις διαιρέσεις στην ιρανική ηγεσία, υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι αξιωματούχοι επιθυμούν να τελειώσει ο πόλεμος, όμως άλλοι, «ριζοσπάστες παλαβοί», κατ’ αυτόν, θέλουν να συνεχιστεί.

«Πρώτον, οι Ιρανοί είναι τύποι εξαιρετικά δύσκολοι. Δεύτερον, το σύστημά τους είναι κατακερματισμένο», ανέφερε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

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Επιθέσεις εναντίον πλοίων

Σύμφωνα με τον κ. Μπαγαεΐ, οι συνομιλίες με τη Μούσκατ έχουν σχεδόν καταλήξει, αλλά ακόμη κι αν κλειστεί διμερής συμφωνία, αυτό δεν θα σημάνει πως το πέρασμα θα γίνει ακίνδυνο, διότι υπάρχουν ακόμη «παράγοντες» που δεν επιτρέπουν να θεωρηθεί «ασφαλές» από την άλλη πλευρά, αυτή των ΗΠΑ.

Επικαλέστηκε τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο που επιβάλλεται από την Ουάσιγκτον, σε αντίποινα για το κλείσιμο του στενού από την Τεχεράνη, και «άλλες επιθετικές και απειλητικές ενέργειες εναντίον του Ιράν και των συμφερόντων του».

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε προχθές Τρίτη πως είτε το στενό θα ξανανοίξει «πολύ σύντομα», ή το Ιράν θα βομβαρδιστεί «πολύ δυνατά», διαβεβαιώνοντας πως η συμφωνία αναμενόταν εντός ωρών, ως το αργότερο σήμερα.

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Το Ιράν όμως διέψευσε πως διεξάγει διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον.

Η Τεχεράνη δεν θέλει επαναφορά στην προπολεμική κατάσταση και δεν επιτρέπει στα πλοία που θέλουν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ να ακολουθούν παρά μόνο μια πορεία, κατά μήκος των ακτών της. Εννοεί να διατηρήσει τον έλεγχο του στενού και να προχωρήσει στην επιβολή τελών, κάτι που απορρίπτουν η Ουάσιγκτον και άλλες χώρες κι αντίκειται προς το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Η δημιουργία εναλλακτικής διαδρομής από το Ομάν τον Ιούλιο προκάλεσε οργή στην Τεχεράνη κι ακολουθήθηκε από σειρά επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων.

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Νωρίς το πρωί, ο πλοίαρχος πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου ενημέρωσε ότι ακούστηκαν δυο εκρήξεις καθώς το σκάφος του διέσχιζε το στενό του Ορμούζ, κοντά στα παράλια του σουλτανάτου, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

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Το συμβάν καταγράφτηκε 9 ναυτικά μίλια (16 χιλιόμετρα) νοτιοανατολικά από την Κούμζαρ του Ομάν.

Στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου, το σιιτικό κίνημα ανταρτών Ανσαραλά της Υεμένης —πιο γνωστό στη Δύση με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι—, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε χθες πως επιτέθηκε εναντίον δυο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων, στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, στο πλαίσιο του αποκλεισμού που ανακοίνωσε προ ημερών ότι επιβάλλει στα λιμάνια και στα πλοία του σουνιτικού βασιλείου με τις μεγαλύτερες εξαγωγές αργού στον κόσμο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

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