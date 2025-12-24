Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι αγνοούνταν και αναζητούνταν μετά τις εκρήξεις που κατέστρεψαν χθες Τρίτη μεγάλο μέρος του πρώτου ορόφου οίκου ευγηρίας κοντά στη Φιλαδέλφεια, στις ανατολικές ΗΠΑ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη στην Πενσιλβάνια, όπου υπάγεται διοικητικά η αμερικανική μεγαλούπολη.

«Ως αυτό το στάδιο, θρηνούμε τουλάχιστον δυο νεκρούς. Γνωρίζουμε ότι ορισμένος αριθμός ανθρώπων συνεχίζει να αγνοείται», συνόψισε ο Τζος Σαπίρο, ο κυβερνήτης, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου.

Multiple people were injured, and others were feared missing after an explosion at a nursing home in Pennsylvania on Tuesday. Footage shows major structural damage and a large fire burning at the Silver Lake Nursing Home in Bristol Township.



Search-and-rescue efforts are… pic.twitter.com/jcbx0yw1MJ — CBS News (@CBSNews) December 24, 2025

Πέντε άνθρωποι αναζητούνταν ακόμη χθες βράδυ, διευκρίνισε ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στο Μπρίστολ, στην περιφέρεια της Φιλαδέλφειας, όπου βρίσκεται ο οίκος ευγηρίας.

«Κάποιοι μπορεί να έφυγαν» από το γηροκομείο «με μέλη των οικογενειών τους», σημείωσε πάντως ο Κέβιν Ντιπολίτο, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής.

Bristol Township, PA: Explosion at Silver Lake Nursing Home in Bucks County, Pennsylvania, caused a partial collapse & massive fire.



Multiple victims reported, several trapped; 3rd alarm response. No injury count or cause confirmed yet. Rescue ongoing. pic.twitter.com/1kxZtEMxCa — GeoTechWar (@geotechwar) December 23, 2025

Η πρώτη έκρηξη έγινε στις 14:19 (τοπική ώρα· 21:19 ώρα Ελλάδας) και προκάλεσε κατάρρευση μέρους του κτιρίου, παγιδεύοντας κόσμο στο υπόγειο, διευκρίνισε.

Όταν πυροσβέστες έφθασαν επιτόπου, μερικά λεπτά αργότερα, «ήταν αισθητή έντονη οσμή αερίου», σύμφωνα με τον κ. Ντιπολίτο.

Οι άνδρες του απομάκρυναν «αρκετούς ενοίκους» προτού σημειωθεί νέα έκρηξη κι εκδηλωθεί πυρκαγιά, πρόσθεσε.

Οι πυροσβέστες μπόρεσαν να περιορίσουν τις φλόγες, αλλά η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται «όσο δεν ξέρουμε με βεβαιότητα πως έχουν βγει όλοι από το κτίριο», εξήγησε ο κ. Ντιπολίτο.

🚨🇺🇸 MASS CASUALTY RESPONSE: EXPLOSION RIPS THROUGH PENNSYLVANIA NURSING HOME WITH PEOPLE TRAPPED INSIDE



Emergency crews are on scene at Silver Lake Nursing Home in Bristol, Pennsylvania after an explosion and partial building collapse.



Multiple people are reportedly trapped… pic.twitter.com/jHjy9x3Wk4 Advertisement December 23, 2025

BREAKING: Bristol Township, PA: Explosion at Silver Lake Nursing Home in Bucks County, Pennsylvania.



Police described it as a "mass casualty incident" at the Silver Lake Nursing Home and asked people to avoid the area in Bristol. pic.twitter.com/qcyGwRPkXy — Bruce Snyder (@realBruceSnyder) December 23, 2025

Tonight in Bristol, our first responders displayed extraordinary courage as they bravely ran towards danger to get residents, their loved ones, and staff at Silver Lake Nursing Home to safety.



Lori and I are praying for those who are injured, those who are missing, and the… pic.twitter.com/53AD4iCBq1 — Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) December 24, 2025

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

